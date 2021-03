Chi tiết Toyota Mirai 2021 chạy điện vừa ra mắt tại châu Âu

Sau khi ra mắt tại quê nhà Nhật Bản vào cuối năm 2020, Toyota Mirai thế hệ mới vừa được giới thiệu tại châu Âu. Toyota Mirai 2021 được thay đổi hoàn toàn so với thế hệ đầu tiên. Chiếc sedan này chuyển sang nền tảng GA-L dẫn động cầu sau với thân xe dài hơn, rộng hơn và thấp hơn. Toyota Mirai thế hệ thứ 2 có kích thước dài 4.975 mm, rộng 1.885 mm, cao 1.470 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.920 mm. So với thế hệ trước, Mirai 2021 dài hơn 85 mm, rộng hơn 70 mm, thấp hơn 65 mm và trục cơ sở dài hơn 140 mm. Do được phát triển trên nền tảng mới, Mirai 2021 có kiểu dáng tương tự các mẫu sedan hạng sang của Lexus. Nổi bật là lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, mở rộng về phía dưới. Hệ thống đèn được thiết kế thanh mảnh với bố cục đơn giản. Các đường gân nổi thể thao trên Mirai thế hệ đầu tiên được loạt bỏ hoàn toàn ở thế hệ mới. Mirai thế hệ thứ 2 có thân xe phẳng và to hơn. Mui xe của Mirai 2021 thấp dần về sau, mang hơi hướm những mẫu sedan lai coupe. Ở phía sau, đuôi của Mirai được phân mảnh với những đường cắt xẻ. Hệ thống đèn hậu có họa tiết chữ L cách điệu mang cảm hứng từ Lexus. Trái tim của Mirai 2021 là động cơ điện, sản sinh công suất 179 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. So với Mirai thế hệ trước, động cơ điện trên Mirai đời mới mạnh hơn 29 mã lực. Theo Toyota, chiếc sedan này có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 175 km/h. Cung cấp năng lượng cho động cơ điện là 3 bình khí hydro đặt theo hình chữ T, giúp xe di chuyển quãng đường 650 km. Quá trình làm đầy 3 bình hydro này chỉ tốn khoảng 5 phút. Tại châu Âu, Mirai 2021 có 3 phiên bản: Mid, High và High+. Bản Mid tiêu chuẩn được trang bị mâm hợp kim 19 inch, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, hệ thống đèn bi-LED với tính năng thích ứng, điều hòa tự động 2 vùng, hàng ghế trước có sưởi, màn hình đa thông tin 8 inch... Mirai High đi kèm nội thất bọc da, sạc điện thoại không dây, vô-lăng có sưởi, đền nền nội thất 8 màu, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cửa sổ sau tối màu... Bản High+ cao cấp nhất sử dụng mâm hợp kim 20 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình HUD, kính chiếu hậu kỹ thuật số, nội thất bọc da bán tổng hợp, điều hòa 3 vùng, toàn bộ ghế ngồi tích hợp sưởi và làm mát... mức giá xe Toyota Mirai 2021 hiện chưa được công bố. Video: Giới thiệu Toyota Mirai 2021 chạy điện vừa ra mắt.

