Chi tiết Toyota bZ Sport Crossover và bZ FlexSpace tại Trung Quốc

Hãng xe Nhật Bản vừa cho ra mắt 2 mẫu xe concept mới với tên gọi Toyota bZ Sport Crossover và bZ FlexSpace tại Triển lãm ô tô Thượng Hải 2023. Không chỉ dừng lại ở mức ý tưởng, 2 mẫu concept trên sẽ được Toyota cho ra mắt bản thương mại vào năm 2024 và là một phần trong số 10 xe điện mới sẽ được hãng chào sân trước 2026. Toyota bZ Sport Crossover 2024 mới mang kiểu dáng thân xe SUV-coupe với các đặc điểm thiết kế đặc trưng của dòng bZ. Ngoại hình của mẫu SUV này khá giống với Toyota bZ Compact SUV Concept, nhưng mang kích thước lớn hơn. Theo thương hiệu Nhật Bản, Toyota bZ Sport Crossover hoàn toàn mới được thiết kế với phong cách năng động và khỏe khoắn, hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Toyota cho biết bZ Sport Crossover chạy điện sẽ có các tính năng thông minh liên tục được nâng cấp thông qua các bản cập nhật qua mạng OTA, bao gồm cả những công nghệ xe tự lái. Tương tự bZ3 vừa ra mắt gần đây, bZ Sport Crossover được phát triển bởi Toyota cùng với sự hợp tác của BYD và FAW. Xe sẽ được lắp ráp và phân phối bởi liên doanh FAW Toyota Motor. Trong khi đó, Toyota bZ FlexSpace Concept mới lại mang thiên hướng SUV dành cho gia đình với thiết kế đề cao tính thực tiễn và sự thoải mái. Mẫu xe concept này được định vị ở phân khúc SUV cỡ trung và nằm cao hơn bZ4x trong dải sản phẩm xe điện của thương hiệu Nhật Bản. Thiết kế của bZ FlexSpace Concept chú trọng tới sự thoải mái của khách hàng với không gian nội thất lớn, dễ sử dụng và hệ thống an toàn tân tiến. Ngoài ra, Toyota cũng cho biết mẫu SUV này cũng sẽ có tầm vận hành ấn tượng và nhiều tính năng thông minh. Phiên bản thương mại của bZ FlexSpace do Toyota hợp tác với GAC phát triển và lắp ráp tại nhà máy của liên doanh GAC - Toyota. Theo Motor1, thiết kế ngoại thất của Toyota bZ Sport Crossover và bZ FlexSpace phiên bản concept tại Triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 sẽ không có quá nhiều điều khác biệt so với phiên bản thương mại. Trong khi đó không gian nội thất sẽ cần làm lại khá nhiều khi hình ảnh concept có phong cách đậm chất tương lai, thậm chí có phần viễn tưởng, không phù hợp với công nghệ sản xuất hiện tại. Toyota không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào liên quan đến hệ thống truyền động của bZ Sport Crossover và bZ FlexSpace. Hiện cũng chưa rõ bản thương mại của hai mẫu xe trên là sản phẩm dành riêng cho thị trường Trung Quốc hay bản quốc tế mở bán rộng rãi trên toàn cầu. Video: Giới thiệu mẫu xe Toyota BZ concept chạy điện mới.

