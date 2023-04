Toyota bZ Sport tại Trung Quốc "nhái" cả Ferrari lẫn Aston Martin?

Triển lãm ôtô Thượng Hải 2023 đã chính thức diễn ra và tất nhiên, nhiều hãng xe đã mang đến các màn trưng bày, giới thiệu cùng các con "át chủ bài" của mình. Trong số những sự thú vị đó, tập đoàn Toyota Motor Corporation đã gây chú ý khi bắt tay với các thương hiệu FAW Toyota cho ra mắt mẫu xe Toyota bZ Sport Crossover Concept mới. Cụ thể mẫu xe ý tưởng Toyota bZ Sport Crossover Concept oàn toàn mới này là màn hợp tác giữa giữa Toyota và BYD, 1 tập đoàn xe hàng đầu Trung Quốc. Những chiếc xe concept được xem như là bản xem trước của xe sản xuất đại trà. Vì thế, Toyota bZ Sport Crossover Concept đã nhận được nhiều sự quan tâm và độ hot của xe càng được đẩy lên cao trào vì giới mê siêu xe sững sờ khi nhìn thấy đèn pha và đèn hậu của xe rất quen thuộc. Cụ thể, đèn pha của xe Toyota bZ Sport Crossover Concept có thiết kế rất đẹp mắt, nó khá giống với chiếc xe điện bZ Compact SUV nhưng đã chỉnh lại, gọn hơn, kiểu Prius mới, nhưng đèn pha là 2 bóng đèn LED siêu sáng đặt ngay tâm điểm của chữ C, và nhìn kỹ, nó lại khá giống với thiết kế đèn pha của Ferrari Purosangue. Điểm khác là Ferrari Purosangue sử dụng đèn LED chiếu sáng ban ngày là 1 thanh ngắn, nối ngay giữa tâm của đèn pha có hình chữ C đến hốc gió nhỏ. Còn Toyota bZ Sport Crossover Concept có đèn pha kéo dài sang hết đầu xe. Vòng ra đuôi xe, nơi mà Toyota bZ Sport Crossover Concept lại gây tranh cãi vì đèn hậu quá giống Aston Martin DB11, tất nhiên, liên doanh Nhật Bản và Trung Quốc có thể phủ nhận vì đèn hậu của mình có phần chân dưới đèn được nối liền với nhau Nhờ vào kiểu đèn pha và đèn hậu hình chữ C kéo dài hết phần đầu và đuôi xe, thiết kế của Toyota bZ Sport Crossover Concept trông bắt mắt và cá tính hơn. Về nội thất, mẫu xe ý tưởng Toyota bZ Sport Crossover Concept tại Trung Quốc sử dụng "không gian thứ tư" làm khái niệm phát triển buồng lái, cung cấp nhiều tình huống sử dụng xe khác nhau và sẽ được trang bị công nghệ lái tự động liên tục phát triển. Video: Chi tiết Toyota bZ Sport Crossover Concept tại Trung Quốc.

