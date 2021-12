Chi tiết Subaru BRZ hoàn toàn mới gần 1,9 tỷ tại Việt Nam

Nhà phân phối Motor Image Việt Nam (MIV) vừa thông báo nhận đặt hàng Subaru BRZ hoàn toàn mới với giá bán 1,899 tỷ đồng. Xe sẽ được đưa về nước vào tháng 3 và bắt đầu bàn giao đến tay khách hàng từ quý II/2022. Đây là lần đầu tiên Subaru BRZ 2022 mới được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Trước đây, mẫu xe này từng được đưa về, nhưng chỉ mang mục đích trưng bày. Xe thuộc phân khúc xe thể thao dẫn động cầu sau giá rẻ, đối thủ của Toyota GR 86 (thế hệ mới của Toyota FT-86 từng được bán chính hãng tại Việt Nam) dù sử dụng chung nền tảng khung gầm, động cơ,... Bước sang thế hệ thứ hai, BRZ được nâng cấp khung gầm và sử dụng động cơ mới, nhằm mục đích nâng cao khả năng vận hành, tạo khác biệt so với "người anh em sinh đôi" Toyota GR 86. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.265 x 1.775 x 1.310 mm, chiều dài cơ sở 2.575mm. Như vậy, Subaru BRZ có kích thước gần tương đương BMW Z4. Thiết kế BRZ có những thay đổi lớn ở phần đầu với đèn pha dạng giọt nước. Đèn định vị và đèn báo rẽ hình chữ C dạng LED có kiểu dáng cong và dài hơn trước. Nắp ca-pô có đường dập nổi cứng cáp hơn. Cản trước có hốc gió dạng lục giác được bao quanh bởi đường gấp khúc viền đen và sắc cạnh. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch, khe thoát gió ở gần bánh trước giúp tối ưu tính khí động học, gương xe tích hợp đèn báo rẽ. Còn lại phần đuôi xe có hai ống xả tròn đặt cân xứng, đèn hậu dạng LED, đèn báo lùi được đặt dưới thấp của cản sau, nắp cốp thiết kế vuốt lên khiến đây đồng thời trở thành một cánh gió nhằm tăng lực ép ở đuôi xe. Khoang nội thất của Subaru BRZ 2022 gần như lột xác hoàn toàn khi có nhiều công nghệ tân tiến như bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 7 inch có chức năng tự thay đổi giao diện theo chế độ lái. Hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch có kết nối Apple Carplay và Android Auto,.. Ghế chỉnh cơ, sử dụng kết hợp da bóng và da lộn. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất là động cơ, loại hút khí tự nhiên 2.4L, 4 xy-lanh, sản sinh sức mạnh 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm - nhỉnh hơn đời cũ 15%. Xe sẽ có 2 tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp với chế độ lái Sport có khả năng chuyển số nhanh hơn. Phiên bản bán ra tại Việt Nam chỉ có duy nhất lựa chọn hộp số tự động 6 cấp. Subaru BRZ chính hãng sẽ được trang bị gói an toàn chủ động EyeSight với các tính năng như ga tự động thích ứng, phanh tự động, cảnh bảo chệch làn và chuyển làn, cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển và kiểm soát bướm ga phòng tránh va chạm. Các trang bị an toàn khác bao gồm 7 túi khí, đèn pha hỗ trợ vào cua, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh tự động khi lùi,... Với mức giá xe Subaru BRZ 2022 gần 1,9 tỷ đồng tại Việt Nam, nó sẽ đắt ngang xe sang Mercedes-Benz C 300 AMG và BMW 320i Sport Line. Video: Đánh giá chi tiết Subaru BRZ 2022 hoàn toàn mới.

