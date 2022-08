Chi tiết siêu xe Aston Martin Valkyrie hơn 73 tỷ đồng ngoài đời thực

Valkyrie là 1 dự án vô cùng đặc biệt mà hãng xe Aston Martin đã dành tặng cho các khách hàng của mình, đây là 1 bước tiến mới giúp hãng cũng cố sự có mặt trong giới hypercar kể từ khi xe One 007 ra mắt. Trình làng cách đây 6 năm, giời đây, Aston Martin Valkyrie mới đã được sản xuất với số lượng hạn chế dành cho bản Coupe cũng như mui trần. Sẽ chỉ có 150 xe Aston Martin Valkyrie Coupe giới hạn được sản xuất nhưng số lượng người đặt mua được cho vượt quá cung ứng của hãng xe Anh quốc dù mức giá bán không hề rẻ, từ 2,31 triệu Bảng, tương đương 73 tỷ đồng, đắt hơn Bugatti Chiron đến 20 tỷ đồng. Về mặt thiết kế, Valkyrie có diện mạo ngoại thất khác biệt mọi siêu xe ra đời trước nó, trong đó điểm nhấn là việc chiếc siêu xe hypercar của Aston Martin được đặt trọng tâm lên những trang bị khí động học dưới gầm xe. Do vậy, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ gầm xe khi chạy phía sau nó. Thêm nữa, các hầm gió và bộ khuếch tán gió sau khổng lồ dường như hút vào và nhả ra nhiều mảnh vụn trên đường. Ngoài ra, chiếc siêu xe Aston Martin Valkyrie sử dụng kiểu cửa cánh chim nhưng biên độ mở khá hẹp so với các siêu sử dụng kiểu cửa này rất quen thuộc ở Việt Nam bao gồm Mercedes-Benz SLS AMG Coupe hay thần gió Pagani Huayra. Kiểu cửa xe Valkyrie mang phong cách xe đua. Cung cấp sức mạnh cho Aston Martin Valkyrie chính là khối động cơ V12, dung tích 6.5 lít, hút khí tự nhiên được phát triển bởi Cosworth, sản sinh 1.000 mã lực. Động cơ mạnh mẽ này được ghép cặp với một hệ thống hybrid từ Rimac, từ đó nâng tổng công suất xe lên 1.160 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 900 Nm. Video: Giới thiệu chi tiết siêu xe Aston Martin Valkyrie.

