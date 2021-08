Chi tiết Range Rover Velar Auric Edition 2022, gần 1,9 tỷ đồng

Chưa rõ sẽ có bao nhiêu chiếc Range Rover Velar Auric Edition 2022 mới được sản xuất nhưng phiên bản này sẽ chỉ được bán độc quyền ở châu Âu. Trong tiếng Latinh Auric có nghĩa là Aurum - vàng, vì vậy, Velar Auric Edition sở hữu nhiều điểm nhấn bằng vàng ở thân xe như lưới tản nhiệt, các huy hiệu, nắp ca-pô, cánh cửa và dải trang trí trên chắn bùn phía trước. Mẫu xe SUV Range Rover Velar Auric Edition 2022 "cưỡi" trên bộ mâm Mercurial Gloss Sparkle Silver 20 inch và còn có kính riêng tư theo tiêu chuẩn, khách hàng cũng có thể nâng cấp lên bánh Pincer 22 inch và mái sơn tương phản. Range Rover cung cấp cho Velar Auric Edition 3 màu sơn ngoại thất gồm trắng Ostuni Pearl White, đen Santorini Black, và xám Charente Grey độc quyền dành riêng cho phiên bản này. Nếu vẫn chưa hài lòng, khách hàng còn rất nhiều lựa chọn màu sắc khác trong Bảng màu cao cấp SV Bespoke của Range Rover, ví dụ như nâu Tourmaline Brown, tím pha ghi Amethyst-Grey Purple và xanh dương Petrolix Blue. Thậm chí, chủ nhân của Velar Auric Edition có thể yêu cầu hoàn thiện chiếc SUV trong màu sắc yêu thích của mình thông qua dịch vụ "Match To Sample". Đối với nội thất, thông qua Auric Edition, Range Rover lần đầu tiên giới thiệu hệ thống lọc không khí cao cấp có tên Cabin Air Purification Plus, hứa hẹn sẽ mang đến chất lượng không khí tốt nhất cho người ngồi trong xe. Hệ thống này được phát triển từ hệ thống ion hóa không khí vốn có trên xe Range Rover, với hệ thống lọc PM2.5 và hoạt động bằng cách phun không khí trong lành vào cabin khi nhận thấy lượng CO2 vượt mức cho phép (nồng độ CO2 cao sẽ làm giảm sự tỉnh táo của lái xe). Với Cabin Air Purification Plus, xe sẽ có thêm tính năng Purify Cycle giúp làm sạch không khí trong xe. Người lái cũng có thể lên lịch chu trình thanh lọc và điều hòa khí hậu trước mỗi hành trình, nhằm đảm bảo rằng cabin không có mùi hôi. Về an toàn, vì được xây dựng trên bản Velar R-Dynamic S nên Range Rover Velar Auric Edition 2022 cũng được trang bị camera phía sau, điều khiển hành trình chủ động với hỗ trợ lái và lốp tự vá theo tiêu chuẩn. Mức giá xe Range Rover Velar Auric Edition 2022 tại thị trường Anh quốc từ 70.085 Euro (tương đương khoảng 1,869 tỷ đồng). Video: Giới thiệu SUV Range Rover Velar 2022 bản Auric Edition.

Chưa rõ sẽ có bao nhiêu chiếc Range Rover Velar Auric Edition 2022 mới được sản xuất nhưng phiên bản này sẽ chỉ được bán độc quyền ở châu Âu. Trong tiếng Latinh Auric có nghĩa là Aurum - vàng, vì vậy, Velar Auric Edition sở hữu nhiều điểm nhấn bằng vàng ở thân xe như lưới tản nhiệt, các huy hiệu, nắp ca-pô, cánh cửa và dải trang trí trên chắn bùn phía trước. Mẫu xe SUV Range Rover Velar Auric Edition 2022 "cưỡi" trên bộ mâm Mercurial Gloss Sparkle Silver 20 inch và còn có kính riêng tư theo tiêu chuẩn, khách hàng cũng có thể nâng cấp lên bánh Pincer 22 inch và mái sơn tương phản. Range Rover cung cấp cho Velar Auric Edition 3 màu sơn ngoại thất gồm trắng Ostuni Pearl White, đen Santorini Black, và xám Charente Grey độc quyền dành riêng cho phiên bản này. Nếu vẫn chưa hài lòng, khách hàng còn rất nhiều lựa chọn màu sắc khác trong Bảng màu cao cấp SV Bespoke của Range Rover, ví dụ như nâu Tourmaline Brown, tím pha ghi Amethyst-Grey Purple và xanh dương Petrolix Blue. Thậm chí, chủ nhân của Velar Auric Edition có thể yêu cầu hoàn thiện chiếc SUV trong màu sắc yêu thích của mình thông qua dịch vụ "Match To Sample". Đối với nội thất, thông qua Auric Edition, Range Rover lần đầu tiên giới thiệu hệ thống lọc không khí cao cấp có tên Cabin Air Purification Plus, hứa hẹn sẽ mang đến chất lượng không khí tốt nhất cho người ngồi trong xe. Hệ thống này được phát triển từ hệ thống ion hóa không khí vốn có trên xe Range Rover, với hệ thống lọc PM2.5 và hoạt động bằng cách phun không khí trong lành vào cabin khi nhận thấy lượng CO2 vượt mức cho phép (nồng độ CO2 cao sẽ làm giảm sự tỉnh táo của lái xe). Với Cabin Air Purification Plus, xe sẽ có thêm tính năng Purify Cycle giúp làm sạch không khí trong xe. Người lái cũng có thể lên lịch chu trình thanh lọc và điều hòa khí hậu trước mỗi hành trình, nhằm đảm bảo rằng cabin không có mùi hôi. Về an toàn, vì được xây dựng trên bản Velar R-Dynamic S nên Range Rover Velar Auric Edition 2022 cũng được trang bị camera phía sau, điều khiển hành trình chủ động với hỗ trợ lái và lốp tự vá theo tiêu chuẩn. Mức giá xe Range Rover Velar Auric Edition 2022 tại thị trường Anh quốc từ 70.085 Euro (tương đương khoảng 1,869 tỷ đồng). Video: Giới thiệu SUV Range Rover Velar 2022 bản Auric Edition.