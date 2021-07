Chi tiết Range Rover Evoque L từ 1,38 tỷ đồng tại Trung Quốc

Range Rover Evoque L 2021 mới đã âm thầm ra mắt thị trường Trung Quốc từ cuối tháng trước, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.531 x 1.904 x 1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.841 mm. Range Rover Evoque L tại Trung Quốc dài hơn 160 mm so với tiêu chuẩn, tuy nhiên điều đó không gây ảnh hưởng đến thiết kế tổng thể của chiếc SUV, ngoài chiều dài, Evoque L có thể được phân biệt với bản thường thông qua chữ "L" trên cột C. Đối với nội thất, chắc chắn rồi Range Rover Evoque L mới sẽ cung cấp không gian rộng rãi hơn cho hàng ghế thứ 2, cụ thể là khoảng để chân được nới thêm 125 mm, đây là điều mà khách hàng Trung Quốc rất quan tâm khi mua xe. Các trang bị nổi bật khác trên Evoque L bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh lớn, ghế sau chỉnh điện có thể ngả tới 7 độ và có tựa đầu kiểu có cánh ôm hai bên để tăng thêm sự thoải mái cho hành khách. Ngoài ra, Evoque L 2021 còn có cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, hệ thống thông tin giải trí 10,2 inch phù hợp và màn hình thứ 3 tích hợp các thao tác điều khiển khí hậu, cài đặt xe... Về truyền động, Range Rover Evoque L 2021 được trang bị động cơ mild hybrid, kết hợp máy xăng tăng áp 2.0L và hệ thống điện 48V cho công suất 249 mã lực, sức mạnh được gửi đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Tại Trung Quốc, giá xe Range Rover Evoque L 2021 có mức bán ra dao động từ 390.000 - 480.000 NDT (khoảng 1,38 - 1,7 tỷ đồng), ngoài ra, hãng còn cung cấp phiên bản First Edition với số lượng giới hạn có giá 430.000 NDT (khoảng 1,52 tỷ đồng). Video: Chi tiết SUV Range Rover Evoque L 2021 tại Trung Quốc.

