Chi tiết Porsche Taycan Cross Turismo chào bán từ 5 tỷ tại Việt Nam

Được thiết kế cho những tín đồ mê cầm lái nhưng vẫn có nhu cầu về sự rộng rãi và thực dụng, Porsche Taycan Cross Turismo 2021 mới sở hữu không gian cabin khoáng đạt cùng diện tích để đồ tối ưu nhất. So với phiên bản Taycan thông thường, phiên bản Taycan Cross Turismo cao hơn tới 20 mm và nếu bổ sung gói trang bị Off-road Design Package, con số này tăng tới 30 mm. Về cơ bản, Cross Turismo nhìn rất giống với siêu xe điện Porsche Taycan truyền thống, thay đổi rõ thấy nhất chỉ tới từ khu vực đuôi xe phình ra thay vì coupe hoá. Đánh đổi điều đó, người dùng sẽ có được không gian chứa đồ ở cốp thực sự rộng rãi hơn hẳn so với bản truyền thống. Đối với bản tiêu chuẩn, Porsche Taycan Cross Turismo có hai mức hiệu suất là 375 mã lực hoặc 469 mã lực với chế độ Launch Control, cho phép xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 4,8 giây trước khi chạm mốc 219 km/h. Trên bản 4S, bình ắc quy của xe được thay thế bằng loại Performance Battery Plus. Với bản cao Turbo và Turbo S, công suất của Taycan Cross Turismo không thua kém gì bản Taycan truyền thống và chỉ thua về thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h đúng 0,1 giây, xe có tốc độ tối đa hạn chế ở mức 250 km/h thay vì 260 km/h. Hiện tại, thị trường Việt đang phân phối Porsche Taycan tại Việt Nam với giá 5,72 tỷ đồng (bản Taycan Turbo S hàng đầu có giá cao nhất 9,55 tỷ đồng), nên việc Porsche Việt Nam sớm công bố giá bán của Taycan Cross Turismo cũng khá dễ hiểu. Theo đó, tại Việt Nam, Porsche Taycan 4 Cross Turismo có giá 5,010 tỷ đồng, bản 4S Cross Turismo có giá 5,72 tỷ đồng và bản Turbo Cross Turismo có giá 7,7 tỷ đồng. Riêng bản Turbo S Cross Turismo thì chưa được công bố giá. Video: Chi tiết Porsche Taycan Cross Turismo 2021 mới.

Được thiết kế cho những tín đồ mê cầm lái nhưng vẫn có nhu cầu về sự rộng rãi và thực dụng, Porsche Taycan Cross Turismo 2021 mới sở hữu không gian cabin khoáng đạt cùng diện tích để đồ tối ưu nhất. So với phiên bản Taycan thông thường, phiên bản Taycan Cross Turismo cao hơn tới 20 mm và nếu bổ sung gói trang bị Off-road Design Package, con số này tăng tới 30 mm. Về cơ bản, Cross Turismo nhìn rất giống với siêu xe điện Porsche Taycan truyền thống, thay đổi rõ thấy nhất chỉ tới từ khu vực đuôi xe phình ra thay vì coupe hoá. Đánh đổi điều đó, người dùng sẽ có được không gian chứa đồ ở cốp thực sự rộng rãi hơn hẳn so với bản truyền thống. Đối với bản tiêu chuẩn, Porsche Taycan Cross Turismo có hai mức hiệu suất là 375 mã lực hoặc 469 mã lực với chế độ Launch Control, cho phép xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 4,8 giây trước khi chạm mốc 219 km/h. Trên bản 4S, bình ắc quy của xe được thay thế bằng loại Performance Battery Plus. Với bản cao Turbo và Turbo S, công suất của Taycan Cross Turismo không thua kém gì bản Taycan truyền thống và chỉ thua về thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h đúng 0,1 giây, xe có tốc độ tối đa hạn chế ở mức 250 km/h thay vì 260 km/h. Hiện tại, thị trường Việt đang phân phối Porsche Taycan tại Việt Nam với giá 5,72 tỷ đồng (bản Taycan Turbo S hàng đầu có giá cao nhất 9,55 tỷ đồng), nên việc Porsche Việt Nam sớm công bố giá bán của Taycan Cross Turismo cũng khá dễ hiểu. Theo đó, tại Việt Nam, Porsche Taycan 4 Cross Turismo có giá 5,010 tỷ đồng, bản 4S Cross Turismo có giá 5,72 tỷ đồng và bản Turbo Cross Turismo có giá 7,7 tỷ đồng. Riêng bản Turbo S Cross Turismo thì chưa được công bố giá. Video: Chi tiết Porsche Taycan Cross Turismo 2021 mới.