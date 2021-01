Siêu xe Porsche Taycan thêm bản tiêu chuẩn, chỉ 1,83 tỷ đồng

Hãng xe Đức vừa ra mắt phiên bản mới cho dòng Porsche Taycan 2021 mới. Không phải là model cao cấp hơn Taycan Turbo S, Porsche mang đến bản tiêu chuẩn cho dòng xe thể thao thuần điện. Sau gần 2 năm ra mắt, Taycan mới có đầy đủ các phiên bản gồm tiêu chuẩn, 4S, Turbo và Turbo S. Chiếc Taycan tiêu chuẩn từng được hé lộ tại Trung Quốc năm ngoái nhưng khi đó Porsche chưa công bố thông tin chi tiết. Mức giá xe Porsche Taycan 2021 sẽ có mặt tại đại lý vào tháng 2 từ 79.900 USD (khoảng 1,83 tỷ đồng). Như vậy, Taycan tiêu chuẩn có giá thấp hơn 23.900 USD so với bản 4S nhưng vẫn đắt hơn Tesla Model S Long Range (69.420 USD). Tuy nhiên, mức giá này của Taycan chưa tính mức hỗ trợ 7.500 USD của Chính phủ Mỹ. Đi kèm mức giá thấp, hiệu suất của Porsche Taycan bản tiêu chuẩn giảm đi đôi chút. Mẫu xe này chỉ được trang bị một động cơ điện đặt ở trục sau trong khi các phiên bản cao hơn đều có 2 động cơ điện. Taycan tiêu chuẩn có công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 344 Nm. Dù có ít hơn một động cơ, sức mạnh của Taycan tiêu chuẩn không thua kém bản 4S (429 mã lực) quá nhiều. Do động cơ điện ở phía sau, Taycan tiêu chuẩn sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Theo công bố của Porsche, Taycan có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 230 km/h. Nhìn chung, hiệu suất của Taycan phiên bản tiêu chuẩn cũng không quá tệ khi so với các phiên bản cao cấp hơn. Porsche không công bố phạm vi hoạt động tối đa của Taycan. Với gói pin dung lượng 79,2 kWh của Taycan, quãng đường di chuyển tối đa ước tính khoảng hơn 430 km. Đi kèm bộ sạc nhanh, Taycan đời 2021 có thể sạc từ 5% lên 80% chỉ trong 22,5 phút. Nếu chưa hài lòng với gói pin này, khách hàng có thể nâng cấp lên gói Performance Battery Plus có dung lượng 93,4 kWh. Gói pin này có quãng đường hoạt động lên đến gần 500 km. Ngoài việc tăng dung lượng pin, gói này còn nâng cấp động cơ lên 469 mã lực và mô-men xoắn 357 Nm. Bên cạnh động cơ, một số trang bị trên Taycan tiêu chuẩn cũng được thay đổi. Xe có bộ mâm 19 inch sơn bạc, kẹp phanh màu đen ở phía trong, khác với mâm hợp kim bóng và kẹp phanh đỏ nổi bật của Taycan 4S. Còn lại, Taycan tiêu chuẩn hầu như không có sự khác biệt so với bản cao cấp. Về trang bị, Taycan có hệ thống đèn LED, màn hình trung tâm 10,9 inch và hệ thống treo chủ động. Hãng xe Đức cũng cung cấp các tùy chọn nâng cấp trang bị cho Taycan tiêu chuẩn như mâm 20-21 inch, hệ thống treo khí nén và đĩa phanh gốm. Porsche Taycan được ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 10/2020 với 3 phiên bản Taycan 4S, Taycan Turbo và Taycan Turbo S. Mức giá của 3 phiên bản này lần lượt là 5,72 tỷ, 7,96 tỷ và 9,55 tỷ đồng. Tại Việt Nam, đối thủ duy nhất của Taycan là Tesla Model S với mức giá cao nhất khoảng 10 tỷ đồng. Video: Giới thiệu siêu xe Porsche Taycan 2021.

