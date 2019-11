Chi tiết Porsche 356A Speedster di sản "siêu hiếm" ở Sài Gòn

Porsche 356A Speedster cổ này mang trên mình một câu chuyện đặc biệt gắn liền với sự ra đời cũng như phát triển của thương hiệu xe nổi tiếng Porsche từ những ngày đầu. Dòng 356 của Porsche được phát triển và thiết kế bởi chính đội kỹ sư đã đồng hành cùng hai cha con Ferdinand Anton Ernst Porsche và Ferdinand Porsche trong dự án Type 64 trước đó. Type 64 được coi là “tiền thân” của mẫu 356 đình đám sau này, chính vì vậy 356 và nguyên mẫu Type 64 có khá nhiều nét tương đồng với nhau. Kế thừa những kinh nghiệm cũng như viết tiếp giấc mơ của người cha, Ferdinand Porsche đã nghiên cứu, chế tạo và cho ra mắt nguyên mẫu siêu xe Porsche 356 vào năm 1948, 9 năm sau khi Type 64 được chế tạo. Chiếc Porsche 356 sở hữu một cấu trúc gầm hoàn toàn mới được thiết kế bởi nhân viên của Porsche Erwin Komenda. Ngoài ra, một số chi tiết như vỏ động cơ và một số bộ phận treo được dựa trên và ban đầu được phát triển cũng như chia sẻ với thương hiệu Volkswagen. Porsche 356A được giới thiệu tới công chúng vào cuối năm 1955. Trong quá trình được sản xuất, 356A ra mắt với hai thế hệ mang tên ký hiệu “Type 1” và “Type 2”. Chiếc Porsche 356A Speedster tại Việt Nam được xác định thuộc phiên bản Type 2. Được biết, để có được vẻ ngoài “hoàn hảo” như hiện tại, chiếc xe đã phải trải qua một thời gian phục chế khá dài cùng với nhiều công sức cũng như niềm đam mê của vị chủ xe, cũng như những người thợ xe tâm huyết. Chiếc xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn với những đường cong đặc trưng thừa hưởng từ Type 64. Đồng thời, đây cũng là kiểu dáng thiết kế xuyên suốt trong nhiều năm phát triển của dòng xe này. Dòng 356A được sản xuất ở cả hai phiên bản mui cứng và mùi mềm có thể đóng mở. Được biết, đây là một trong hai chiếc Porsche 356 còn sót lại tại Việt Nam. Với màu sơn ngoại thất màu đen bóng cùng với phần mui màu kem, chiếc 356A Speedster mang trên mình một vẻ khá sang trọng nhưng không kém phần thể thao so với những chiếc xe thể thao cùng thời. Chiếc 356A sở hữu kính chăn gió thấp hơn so với bản thường và có thể tháo rời khi tham gia tranh đấu trong những cuộc đua. Cho dù đã được trải qua phục chế, có lẽ chủ nhân vẫn muốn “giữ” lại một vài dấu ấn thời gian trên chiếc xe như những logo chrome đã bạc màu. Đôi khi, trải qua thời gian, những “dấu ấn” ấy chính là yếu tố nhỏ góp phần khiến chiếc xe trở nên đặc biệt hơn. Là một dòng xe vốn được tạo ra để tham gia vào nhiều giải đua khác nhau, Porsche 356A nói riêng cũng như 356 nói chung đã “ghi danh” mình tại nhiều giải đua nổi tiếng như 24 hours of Le Mans, 1000 km Buenos Aires, Mille Miglia, Targa Florio, Carrera Panamericana và một số giải đua xe nổi tiếng khác… Chiếc Porsche 356A tại Việt Nam có thể được coi là một “di sản” quý giá trong giới mê xe. Có thể nói, chiếc xe chính là một cơ hội cho giới mê xe tại Việt Nam được tận mắt chiêm ngưỡng, tìm hiểu về những mẫu xe nổi tiếng với tuổi đời lịch sử cao. Không chỉ nổi tiếng vì độ “hiếm” của mình, Porsche 356A Speedster còn “đẹp” trong từng câu chuyện xoay quanh sự phát triển của mình cũng như những thành tựu mà chiếc xe đã từng đạt được. Video: Chi tiết Porsche 356A Speedster.

