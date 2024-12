Chi tiết Polestar 3 điện dẫn động cầu sau, từ 1,6 tỷ đồng

Dòng sản phẩm xe SUV điện Polestar 3 2025 mới đang mở rộng khi hãng xe Trung Quốc này bắt đầu xây dựng một biến thể cấp thấp mới tại Charleston, Nam Carolina. Được gọi là Polestar 3 bản Long Range Single Motor, phiên bản mới nhất của chiếc crossover điện có giá khởi điểm là 67.500 đô la (tương đương 1,6 tỷ đồng) trước khi tính phí vận chuyển là 1.400 đô la. Rẻ hơn 5.900 đô la so với phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian với 2 động cơ và tin tốt không dừng lại ở đó vì mẫu xe cơ bản có phạm vi hoạt động theo EPA lên tới 350 dặm (563 km/h). Cao hơn 35 dặm (56 km) so với phiên bản tương đương. Tuy nhiên, có một số sự đánh đổi rõ ràng vì chiếc crossover này có động cơ gắn phía sau sản sinh công suất 295 mã lực và mô-men xoắn 361 lb-ft (489 Nm). Điều này giúp xe tăng tốc từ 0-60 dặm/giờ (0-96 km/giờ) trong 7,5 giây. Khi đến lúc sạc lại bộ pin 111 kWh, bộ sạc nhanh DC 250 kW có thể sạc từ 10-80% chỉ trong 30 phút.SUV điện Polestar 3 Long Range Single Motor được trang bị đèn pha LED, cần gạt nước cảm biến mưa và cửa sổ cách âm. Chúng được kết hợp với mái kính toàn cảnh, cửa hậu chỉnh điện và bánh xe 20 inch. Di chuyển vào bên trong, người lái xe sẽ tìm thấy cụm đồng hồ kỹ thuật số 9 inch và hệ thống thông tin giải trí 14,5 inch. Những điểm nổi bật khác bao gồm ghế trước chỉnh điện tám hướng có sưởi, hệ thống kiểm soát khí hậu ba vùng, bộ sạc điện thoại thông minh không dây và hệ thống âm thanh 10 loa. Một loạt các hệ thống hỗ trợ người lái được trang bị tiêu chuẩn bao gồm Pilot Assist, Lane Change Assist, Adaptive Cruise Control và Blind Spot Information với Steer Assist. Người mua cũng sẽ tìm thấy Lane Departure Warning, Road Sign Information và Rear Collision Warning and Mitigation. Một loạt các tùy chọn có sẵn bao gồm Gói Plus trị giá 5.500 đô la bổ sung hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 25 loa, màn hình hiển thị trên kính chắn gió, vô lăng có sưởi và ghế sau có sưởi. Gói này cũng bao gồm cửa đóng êm, cột lái chỉnh điện và sàn chứa đồ có thể gập lại. Polestar 3 Long Range Single Motor cũng sẽ được cung cấp tại châu Âu, nơi nó sẽ có phạm vi WLTP lên tới 438 dặm (706 km). Giá xe SUV điện Polestar 3 Long Range Single Motor tại Đức bắt đầu từ 79.890 euro trong khi người Anh sẽ phải trả 69.900 bảng Anh. Video: Giới thiệu Polestar 3 Long Range Single Motor.

