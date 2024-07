"Soi" Polestar 2 2025 điện từ 1,4 tỷ đồng, chạy 659 km/lần sạc

Mẫu Polestar 2 thể thao chạy điện vừa được trải qua đợt nâng cấp facelift vào năm 2023 vừa qua (đời xe 2024) nên khi chuyển sang đời xe 2025 lần này, không có quá nhiều thay đổi xảy ra. Tuy nhiên nhãn hiệu xe điện thể thao tách ra từ Volvo vẫn có cách khiến cho sản phẩm của mình thêm phần hấp dẫn. Cụ thể, cấu hình Standard Range Single Motor (tầm di chuyển tiêu chuẩn, mô-tơ điện đơn) của Polestar 2 2025 mới giờ đây sẽ được trang bị khối pin 70 kWh mới từ CATL, qua đó nâng tầm di chuyển từ 546 km lên 554 km. Bản Long Range Single Motor (tầm di chuyển xa, mô-tơ điện kép) cũng có pin mới, mặc dù Polestar không hé lộ chi tiết nhưng cho biết nó giúp nâng phạm vi di chuyển từ 653 km lên 659 km. Những thông số này đều được đo theo chu trình WLTP. Sức mạnh của Polestar 2 2025 vẫn sẽ tùy thuộc vào vị trí đặt mô-tơ điện, tương tự như các đời trước. Bản dẫn động cầu trước có công suất 231 mã lực và mô men xoắn 329 Nm, dẫn động cầu sau là công suất 299 mã lực, mô men xoắn tối đa 489 Nm, còn dẫn động 4 bánh có tổng công suất 421 mã lực, mô men xoắn cực đại 740 Nm. Ngoại hình xe vẫn giữ nguyên kiểu dáng tổng thể, chỉ khác ở kiểu mâm (kích thước 19 và 20 inch) cùng với một số lựa chọn màu sơn mới. Màu mặc định của Polestar 2 2025 sẽ không còn là Magnesium nữa, được thay bằng màu Vapour với tông ánh kim tươi sáng. Ngoài ra, màu Storm từng xuất hiện trên mẫu Polestar 4 nay thay thế cho màu Thunder trong bảng màu của Polestar 2 2025. Một thành phần khác cũng được vay mượn từ Polestar 4 là hệ thống các lựa chọn option gắn thêm, được thống nhất và mở rộng để trở nên dễ dàng hơn cho khách hàng khi cần đưa ra quyết định. Trong số các tùy chọn dành cho Polestar 2 2025 nổi bật có gói Pro Pack, bổ sung thêm những dải màu vàng Swedish Gold cho xe ở những nơi như khóa mâm hay trên dây đai an toàn. Cũng đáng chú ý là gói trang bị Climate bổ sung hệ thống sưởi trung tâm, sưởi ghế, sưởi vô-lăng và sưởi tại khe phun nước rửa kính. Ngoài ra còn có tùy chọn da bọc ghế Charcoal Nappa cao cấp được lấy từ da bò thật do Bridge of Weir của Scotland cung cấp. Bản 2025 đời mới của Polestar 2 hiện đã có sẵn tại các đại lý ở châu Âu và Canada. Các thị trường khác, bao gồm cả Mỹ, sẽ nhận được xe vào những tháng sắp tới của năm 2024. Mức giá xe Polestar 2 2025 khởi điểm khoảng 55.000 USD (1,4 tỷ đồng), cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model 3. Video: GIới thiệu Polestar 2 - xe thể thao thuần điện phiên bản mới.

