Chi tiết Mitsubishi Triton Passion Red Edition, từ 606 triệu đồng

Nhằm kỷ niệm 60 năm thành lập, Mitsubishi Thái Lan đã quyết định tung ra phiên bản đặc biệt mới của dòng xe bán tải Triton. Được gọi bằng cái tên Mitsubishi Triton Passion Red Edition 2021, phiên bản đặc biệt của Mitsubishi Triton sở hữu một số thay đổi so với bản thường. Đúng như tên gọi, mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton Passion Red Edition 2021 được sơn ngoại thất màu đỏ Solid Red dành riêng cho mẫu xe này. Thêm vào đó là logo “60 Years 1961-2021” trên cửa trước và bộ vành hợp kim 18 inch với thiết kế 6 chấu kép. Trên vô lăng có điểm nhấn màu đỏ với dòng chữ "Passion Red" như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản đặc biệt. Bên trong xe, Mitsubishi Triton Passion Red Edition được trang bị ghế bọc da với tựa đầu ghế dập logo “60 Years 1961-2021” và ốp bậc cửa giả sợi carbon. Trên ốp bậc cửa còn có dòng chữ "60 Mitsubishi Motors in Thailand" màu vàng. Thêm vào đó là sạc điện thoại thông minh không dây chuẩn Qi và bao chìa khóa mới. Vốn được phát triển dựa trên bản Double Cab Plus GT 4×2 hiện đang bán tại thị trường Thái Lan. Do đó, phiên bản đặc biệt này cũng có những trang bị như hệ thống đèn pha bi-LED, đèn hậu LED, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động, nội thất bọc da, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay/Android Auto, camera 360 độ, 2 túi khí và hệ thống cân bằng điện tử. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mitsubishi Triton Passion Red Edition là khối động cơ diesel MIVEC 4 xi-lanh, dung tích 2.4L như bản thường. Động cơ tạo ra công suất tối đa 181 mã lực tại tua máy 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430 Nm tại tua máy 2.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, động cơ còn kết hợp với hệ thống tự động ngắt động cơ tạm thời giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Mitsubishi Triton Passion Red Edition 2021 có mức bán ra khởi điểm từ 890.000 Baht (606 triệu đồng) cho bản số sàn và 940.000 Baht (640 triệu đồng) cho bản số tự động. Video: Giới thiệu Mitsubishi Triton Passion Red Edition 2021.

