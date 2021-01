Chi tiết Mitsubishi Outlander Sport 2021, từ 486 triệu đồng

Theo kế hoạch, hãng Mitsubishi sẽ chính thức bày bán mẫu SUV cỡ nhỏ Outlander Sport 2021 tại thị trường Mỹ vào tháng sau. Tuy nhiên, trước thời điểm này, hãng xe Nhật Bản đã tung ra một số thông tin và hình ảnh chi tiết của Mitsubishi Outlander Sport 2021 mới dành cho thị trường Mỹ. Tại thị trường Mỹ, xe sẽ có tổng cộng 10 bản trang bị, bao gồm S 2WD, ES 2WD, LE 2WD, BE 2WD, SE 2WD, ES AWC, LE AWC, BE AWC, SE AWC và GT AWC. Giá xe Mitsubishi Outlander Sport 2021 khởi điểm cho bản 5 chỗ ngồi này là 20.995 USD (khoảng 486 triệu đồng), chưa bao gồm 1.095 USD chi phí vận chuyển và giao xe. Bỏ ra số tiền này, khách hàng Mỹ sẽ nhận về chiếc SUV có những trang bị tiêu chuẩn bổ sung như đèn pha tự động, cảnh báo chuyển làn đường và hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước. Trong 10 bản trang bị của xe SUV Mitsubishi Outlander Sport 2021 tại thị trường Mỹ, LE là bản Limited Edition mới, có giá từ 23.995 USD (khoảng 555 triệu đồng). Được phát triển dựa trên bản ES của mẫu SUV 5 chỗ này, Mitsubishi Outlander Sport LE 2021 có những đặc điểm nhận dạng như lưới tản nhiệt, vỏ gương ngoại thất và bộ vành hợp kim 18 inch đều sơn màu đen. Thêm vào đó là nội thất khác biệt với chỉ khâu màu đỏ tương phản trên ghế, vô lăng, cần số và cần phanh tay. Nếu thấy bản LE chưa đủ đặc biệt, khách hàng Mỹ có thể chuyển sang mua bản Black Edition (BE). Quay trở lại thị trường ở Mitsubishi Outlander Sport 2021, bản BE được trang bị những chi tiết ngoại thất riêng như hốc gió, họa tiết trang trí trên thân xe và bộ vành hợp kim 18 inch màu đen với điểm nhấn màu đỏ. Ngoài ra, Mitsubishi Outlander Sport BE 2021 còn có vỏ gương ngoại thất, tay nắm cửa và nắp bình xăng màu đen. Những điểm mới đáng chú ý khác của Mitsubishi Outlander Sport 2021 tại thị trường Mỹ bao gồm hệ thống thông tin giải trí đi kèm màn hình 8 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh thông qua Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống thông tin giải trí này được trang bị tiêu chuẩn cho mọi bản của dòng Mitsubishi Outlander Sport 2021, trừ bản S và ES. Ở hai bản này, xe chỉ dùng màn hình thông tin giải trí 7 inch. Trong khi đó, cần gạt nước tự động, gương chiếu hậu chống chói trong xe và đèn sương mù LED sẽ dành cho các bản trang bị từ ES trở lên. Khi mua Mitsubishi Outlander Sport 2021, khách hàng Mỹ có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 197 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.4L là 168 mã lực và 226 Nm. Tuy nhiên, động cơ xăng 2.4L chỉ dành cho bản GT AWC cao cấp nhất, có giá 26.995 USD (626 triệu đồng). Cả hai động cơ trên đều đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Bên cạnh đó, xe còn có hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Theo ước tính của Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ EPA, Mitsubishi Outlander Sport 2021 tiêu thụ lượng xăng trung bình là 8,71 lít/100 km nếu dùng động cơ 2.0L và 9,05 lít/100 km nếu trang bị máy 2.4L. Tại Việt Nam, Mitsubishi Outlander Sport hiện không còn được phân phối. Mẫu xe này đã biến mất khỏi thị trường Việt Nam từ năm 2018 vì bán kém. Thậm chí, trong năm 2017, Mitsubishi Outlander Sport còn là một trong những mẫu xe ế nhất tại thị trường Việt Nam Video: Giới thiệu SUV cỡ nhỏ Mitsubishi Outlander 2021.

