Mitsubishi Outlander PHEV từ 1,25 tỷ đồng, "ăn" xăng ít hơn xe máy

Tham gia triển lãm Thailand International Motor Expo 2020 hiện đang diễn ra tại Thái Lan, hãng Mitsubishi đã mang phiên bản plug-in hybrid (PHEV) của Outlander thế hệ thứ 3 đến giới thiệu. Đây là thị trường thứ 3 tại Đông Nam Á đón nhận Mitsubishi Outlander PHEV 2021 mới, sau Indonesia và Philippines. Tại Việt Nam, Mitsubishi Outlander PHEV từng được giới thiệu trong triển lãm vào 2 năm 2014 và 2015 nhưng không được bán ra thị trường. Ở thị trường Indonesia và Philippines, mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander PHEV vốn được nhập khẩu nguyên chiếc. Trong khi đó, mẫu xe này ở thị trường Thái Lan lại là xe lắp ráp nội địa. Dự kiến, những chiếc Mitsubishi Outlander PHEV đầu tiên lắp ráp tại Thái Lan sẽ xuất xưởng từ nhà máy Laem Chabang vào tháng sau. Mitsubishi Outlander PHEV 2021 tại thị trường Thái Lan được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm máy xăng MIVEC 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2,4 lít mới, sản sinh công suất tối đa 128 mã lực và mô-men xoắn cực đại 199 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Ngoài ra, Mitsubishi Outlander PHEV 2021 còn có 2 mô-tơ trên cả hai cầu. Mô-tơ trên cầu trước tạo ra công suất tối đa 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 137 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện trên cầu sau là 95 mã lực và 195 Nm. Hai mô-tơ điện kể trên mang đến hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Super All-Wheel Control cho mẫu SUV cỡ C này. Ngoài ra, Mitsubishi Outlander PHEV 2021 còn có cụm pin lithium-ion 13,8 kWh, cho phép xe chạy hết quãng đường 55 km mà không cần dùng đến động cơ xăng. Đặc biệt, theo hãng Mitsubishi, Outlander PHEV 2021 chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 52,6 km/lít (khoảng 1,9 lít/100 km) khá ấn tượng. Bên ngoài, Mitsubishi Outlander PHEV 2021 sở hữu thiết kế không khác biệt nhiều so với bản thường. Xe cũng được bổ sung lưới tản nhiệt cải tiến với 2 nan mạ crôm nằm ngang và viền mạ crôm trong hốc gió trung tâm. So với bản thường, Mitsubishi Outlander PHEV 2021 sở hữu một số điểm nhấn riêng như nẹp xung quanh thân xe được sơn cùng màu với những khu vực còn lại, tem chữ nổi PHEV màu xanh dương và bộ vành hợp kim đa chấu 18 inch. Bên trong Mitsubishi Outlander PHEV 2021 còn có cần số riêng như dấu hiệu nhận biết. Chưa hết, Mitsubishi Outlander PHEV 2021 tại thị trường Thái Lan còn có khá nhiều trang bị tiêu chuẩn như dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động 2 vùng với cửa gió cho hàng ghế sau, ghế trước chỉnh điện, nội thất bọc da, màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và 6 loa. Ngoài ra, người lái có thể chỉnh một số tính năng của xe thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Ở bản GT Premium, Mitsubishi Outlander PHEV 2021 sẽ có đèn pha LED, ghế bọc da khâu quả trám sang trọng hơn và cửa cốp chỉnh điện. Thêm vào đó là những tính năng an toàn chủ động như phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường, phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát tránh đạp nhầm chân ga và đèn pha tự động. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Mitsubishi Outlander PHEV 2021 có mức khởi điểm từ 1,64 triệu Baht (1,25 tỷ đồng) cho bản GT và 1,749 triệu Baht (1,33 tỷ đồng) cho bản GT Premium. Video: Giới thiệu xe SUV Mitsubishi Outlander PHEV mới.

Tham gia triển lãm Thailand International Motor Expo 2020 hiện đang diễn ra tại Thái Lan, hãng Mitsubishi đã mang phiên bản plug-in hybrid (PHEV) của Outlander thế hệ thứ 3 đến giới thiệu. Đây là thị trường thứ 3 tại Đông Nam Á đón nhận Mitsubishi Outlander PHEV 2021 mới, sau Indonesia và Philippines. Tại Việt Nam, Mitsubishi Outlander PHEV từng được giới thiệu trong triển lãm vào 2 năm 2014 và 2015 nhưng không được bán ra thị trường. Ở thị trường Indonesia và Philippines, mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander PHEV vốn được nhập khẩu nguyên chiếc. Trong khi đó, mẫu xe này ở thị trường Thái Lan lại là xe lắp ráp nội địa. Dự kiến, những chiếc Mitsubishi Outlander PHEV đầu tiên lắp ráp tại Thái Lan sẽ xuất xưởng từ nhà máy Laem Chabang vào tháng sau. Mitsubishi Outlander PHEV 2021 tại thị trường Thái Lan được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm máy xăng MIVEC 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2,4 lít mới, sản sinh công suất tối đa 128 mã lực và mô-men xoắn cực đại 199 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Ngoài ra, Mitsubishi Outlander PHEV 2021 còn có 2 mô-tơ trên cả hai cầu. Mô-tơ trên cầu trước tạo ra công suất tối đa 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 137 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện trên cầu sau là 95 mã lực và 195 Nm. Hai mô-tơ điện kể trên mang đến hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Super All-Wheel Control cho mẫu SUV cỡ C này. Ngoài ra, Mitsubishi Outlander PHEV 2021 còn có cụm pin lithium-ion 13,8 kWh, cho phép xe chạy hết quãng đường 55 km mà không cần dùng đến động cơ xăng. Đặc biệt, theo hãng Mitsubishi, Outlander PHEV 2021 chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 52,6 km/lít (khoảng 1,9 lít/100 km) khá ấn tượng. Bên ngoài, Mitsubishi Outlander PHEV 2021 sở hữu thiết kế không khác biệt nhiều so với bản thường. Xe cũng được bổ sung lưới tản nhiệt cải tiến với 2 nan mạ crôm nằm ngang và viền mạ crôm trong hốc gió trung tâm. So với bản thường, Mitsubishi Outlander PHEV 2021 sở hữu một số điểm nhấn riêng như nẹp xung quanh thân xe được sơn cùng màu với những khu vực còn lại, tem chữ nổi PHEV màu xanh dương và bộ vành hợp kim đa chấu 18 inch. Bên trong Mitsubishi Outlander PHEV 2021 còn có cần số riêng như dấu hiệu nhận biết. Chưa hết, Mitsubishi Outlander PHEV 2021 tại thị trường Thái Lan còn có khá nhiều trang bị tiêu chuẩn như dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động 2 vùng với cửa gió cho hàng ghế sau, ghế trước chỉnh điện, nội thất bọc da, màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và 6 loa. Ngoài ra, người lái có thể chỉnh một số tính năng của xe thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Ở bản GT Premium, Mitsubishi Outlander PHEV 2021 sẽ có đèn pha LED, ghế bọc da khâu quả trám sang trọng hơn và cửa cốp chỉnh điện. Thêm vào đó là những tính năng an toàn chủ động như phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường, phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát tránh đạp nhầm chân ga và đèn pha tự động. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Mitsubishi Outlander PHEV 2021 có mức khởi điểm từ 1,64 triệu Baht (1,25 tỷ đồng) cho bản GT và 1,749 triệu Baht (1,33 tỷ đồng) cho bản GT Premium. Video: Giới thiệu xe SUV Mitsubishi Outlander PHEV mới.