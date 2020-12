Chi tiết Mercedes-Benz G-Class 24 tuổi, "hàng hiếm" tại Việt Nam

Mercedes-Benz 290GD đời 1996 thuộc Mercedes G-Class series 461. Sau 8 năm sở hữu, chiếc xe này đã chu du từ mũi Cà Mau đến Đông Bắc, Tây Bắc. Chiếc G-Class “lão làng” này khá lành và không hỏng vặt nếu dùng đi bình thường. Xe vẫn có các lỗi nhỏ nhưng vẫn dễ dàng khắc phục tại chỗ được. Tuy nhiên, dù mang danh là “vua địa hình” nhưng nếu đi offroad các cung đường khủng thì chiếc xe đều lên xe thớt chở về nhà. Ưu điểm của chiếc xe SUV Mercedes-Benz 290GD 1996 là chi phí bảo dưỡng thấp. Nếu đi xe không phá, không offroad thì chỉ cần bảo dưỡng thay dầu, két nước,… Chi phí bảo dưỡng rẻ một phần do chiếc xe sinh ra để vận hành trong môi trường khắc nghiệt nên ít xảy ra tình trạng “cảm sốt, nhức đầu”. Chiếc xe này được mua với giá 300 triệu đồng cách đây 8 năm, và đã từng có nhiều người ngõ lời mua lại xe với giá tiền tỷ.

Ngoại thất xe hầm hố với nhiều đường nét thẳng tạo sự mạnh mẽ và cứng cáp cho mẫu xe địa hình. Kích thức tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 4.465 x 1.700 x 1.945 mm, chiều dài cơ sở 2.830 mm. Trọng lượng không tải 2.900 kg. Mâm zin của xe được trang bị mâm sắt kích thước 16 inch, kết hợp với bộ lốp xe Michelin Primacy.



Phong cách nhà binh của xe nằm ở phần chụp bảo vệ đèn xe trước sau. Hông xe với các thanh ngang và các ốp nhựa cứng chạy dọc thân xe tạo cảm giác trườn xe và nhìn cứng cáp hơn. Phía đuôi xe thiết kế đơn giản vuông vức, đây cũng là điểm nhấn đặc biệt cho các mẫu xe G-Class. Bình xăng được đặt lộ thiên ở cụm đèn hậu. Bánh dự phòng treo phía sau và cửa cốp mở ngang.



Xe được trang bị thêm bộ lều Kamper, nhằm phục vụ cho những chuyến hành trình xuyên Việt, hoặc đi những cung đường offroad với anh em, chiến hữu. Không bóng bẩy như những mẫu Mercedes “anh em” cùng thời. Không ốp gỗ sang chảnh. Nội thất 290GD đơn giản đến mức tối giản. Trần xe nỉ, toàn bộ ghế được bọc da. Phần táp-pi cửa được bọc da để tăng phần cao cấp so với các mẫu xe đối thủ.



Cụm đồng hồ trực quan với 1 bên hiển thị tốc độ, 1 bên hiển thị thông số nhiệt độ động cơ, báo xăng và các thông tin cơ bản của xe. Ở giữa là nút điều khiển khóa vi sai trước/sau. Xe đã lắp thêm bộ đồng hồ đo độ cao so với mặt nước biển, độ nghiêng thân xe, la bàn. Bộ đồng hồ đi phượt anh chủ gắn thêm và rất ưng ý với món đồ này



món đồ độ này giúp anh tự tin hơn khi đi vào các cung đường lạ và mang tới trải nghiệm thú vị khi đi phượt cùng xế cưng này. Động cơ Mercedes-Benz G-Class 290GD Series 461 sử dụng có mã OM 602 DE 29. Đây là cụm động cơ dầu tăng áp 5 xy-lanh, dung tích 2.874cc. Động cơ này được phát triển từ tháng 10.1991 và được gắn lên những mẫu xe từ tháng 5/1992 đến 12/1997.



Công suất tối đa của động cơ là 95 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm. Đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Bên cạnh đó, xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh. Tốc độ tối đa theo nhà sản xuất 132 km/h, thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 19,1 giây. Trọng lượng xe 2,9 tấn và dung tích bình xăng 96l. Mức độ tiêu hao nhiên liệu tầm 13l/100km cho đô thị và đường trường là 9-10l/100km.



Số liệu là vậy, chiếc xe tăng tốc từ 0-100km/h tính bằng phút. Ngoài ra, anh chủ xe cũng chắc nịch “chiếc xe này không bao giờ quá tốc độ ở cao tốc”, lý do đơn giản đây không phải xe thể thao. Tháng 12 năm nay (2020), Mercedes-Benz vừa kỷ niệm 400.000 chiếc G-Class xuất xưởng. Năm 1972, G-Class đầu tiên được ra đời với sự hợp tác giữa Daimler-Benz và Steyr-Daimler-Puch.



Mục tiêu của G-Class là chiếc xe vượt địa hình và vẫn sử dụng được hàng ngày. Phiên bản phổ thông được sản xuất từ năm 1979. Đến nay, Mercedes 290GD 1996 G-Class nói riêng và các mẫu xe địa hình “cao tuổi” nói chung xuất hiện trên đường phố không nhiều. Có chăng những mẫu xe huyền thoại này là “chiếc xe mở đầu câu chuyện” trong các chuyến hành trình offroad. Hoặc cũng có thể gợi nhắc nhau những kỷ niệm kinh hoàng cho toàn team khi phải cứu hộ xe giữa rừng,…



Thẳng thắn thì đây không phải dòng xe cho số đông. Không phải vì nó quá già hay nó quá đắt đỏ. Vấn đề nằm ở việc hiếm hoi của nó. Chính yếu tố này mà các chủ xe đều cưng như trứng, hứng như hoa và đa phần mua để sưu tầm. Mà đã sưu tầm thì sẽ ít chạy hoặc chỉ dùng đi chơi cuối tuần!



Vậy nên nếu bạn đang có ý định tậu một em này sử dụng hằng ngày cho “oách” hoặc thỏa chí đam mê thì trước mắt, nên mua sẵn một chiếc xe khác để đi lại hằng ngày.



Mercedes Benz G-Class 26 tuổi được nhiều dân chơi xe săn đón. Cụm đèn xe thiết kế tròn và được bảo vệ bởi khung sắt bên ngoài. Nắp Capo cứng cáp với 2 đường dập nổi độc đáo. Mâm sắt kích thước 16 inch. Cặp kính chiếu hậu đã được thay mới... cùng nhiều chi tiết độc đáo.

Video: Chi tiết Mercedes-Benz 290GD đời 1995.





