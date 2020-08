Chi tiết Land Rover Defender phong cách du thuyền hạng sang

Carlex Design, đơn vị chuyên nâng cấp thiết kế nội ngoại thất ôtô có trụ sở chính tại Ba Lan, vừa giới thiệu một bản độ theo phong cách du thuyền dành cho Land Rover Defender 2020 mới. Mẫu SUV offroad thay đổi một loạt chi tiết nội ngoại thất để trở nên sang trọng và cao cấp hơn. Bản nâng cấp Defender Yachting đặc biệt này được phát triển dựa trên phiên bản Defender 110 First Edition. Thiết kế bên ngoài gần như được giữ nguyên, sự thay đổi đáng chú ý nhất là lớp sơn bạc nhám lạ mắt. Đây cũng là màu sơn từng được Carlex sử dụng cho biến thể nâng cấp kiểu du thuyền của Mercedes-AMG G 63 - đối thủ của Land Rover Defender. Các điểm nhấn ở phiên bản đặc biệt của Defender có thể kể đến như tên model ốp bên hông cửa, tên hãng thiết kế ở cửa kính, bộ mâm hợp kim đa chấu, ốp lốp dự phòng trang trí hình la bàn... Khoang lái của Defender Yachting được thay mới bằng vật liệu nội thất sang trọng hơn xe nguyên bản. Chất liệu da, gỗ và kim loại phay xước được hãng độ bổ sung ở bảng tablo, vô-lăng, bệ tựa tay, trần xe... Đáng chú ý hơn cả là sàn xe được lót nhiều thanh gỗ lấy cảm hứng từ các mẫu du thuyền. Ghế ngồi phía trước trên Land Rover Defender Defender Yachting to hơn và có tựa lưng nối liền vào tựa đầu. Carlex cung cấp cho khách hàng 2 tùy chọn màu nội thất là trắng hoặc nâu. Phần cốp sau và mặt lưng của hàng ghế thứ 2 cũng được ốp gỗ theo đúng phong cách du thuyền. Dung tích tiêu chuẩn của khoang hành lý này lên đến 1.075 lít và có thể mở rộng thêm khi cần thiết. Land Rover Defender 110 First Edition trang bị động cơ xăng 6 xy-lanh 3.0L kết hợp với động cơ điện, sản sinh tổng công suất 395 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp ZF, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,7 giây, vận tốc tối đa đạt 208 km/h. Video: Land Rover Defender phong cách du thuyền hạng sang.

