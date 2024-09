Chi tiết Kia Carnival 2024 tại Việt Nam, cao nhất 1,589 tỷ đồng

Tiếp nối thành công của Kia Carnival facelift trên toàn cầu, Thaco đã chính thức giới thiệu Kia Carnival facelift 2024 mới tại Việt Nam, mẫu minivan với ngôn ngữ thiết kế “Opposites United” đậm chất SUV, được nâng cấp toàn diện - mẫu xe hội tụ những ưu điểm vượt trội của mẫu xe SUV on-road cỡ lớn. Lấy cảm hứng từ thành tố “Modern Boldness – Mạnh mẽ và hiện đại”, Kia Carnival facelift ứng dụng các hình khối góc cạnh và các đường nét táo bạo, thể thao. Chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, Kia Carnival 2024 tại Việt Nam có kiểu dáng tổng thể và nền tảng khung gầm giữ nguyên như trước. Mẫu xe minivan Kia Carnival 2024 mới mang tính nhận diện cao với thiết kế mới về hệ thống đèn LED trước và sau, lấy cảm hứng từ hình tượng các chòm sao “Star-map”. Đây là DNA đặc trưng của các mẫu xe thế hệ mới của Kia bên cạnh “Mũi hổ - Tiger nose”, được thiết kế đồng điệu và tương phản về màu sắc. Mặt ca-lăng đan xen họa tiết lục giác mạ Chrome cao cấp kết hợp đèn định vị ban ngày và cụm đèn trước LED Projector thiết kế mới đặt dọc phân tầng. Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi xuyên suốt, kết hợp cùng ốp trụ C mạ Chrome với họa tiết 3D độc đáo. Mâm xe 19inch thể thao theo xu hướng tương lai tương tự các dòng SUV điện nhà Kia. Mặt sau được thiết kế mở rộng theo phương ngang bề thế, tạo sự ổn định và vững chắc cho mẫu xe. Cụm đèn hậu LED Star-map kết hợp với ốp cản lớn góc cạnh, thể thao tạo hiệu ứng thị giác khi nhìn ban đêm. Với chiều dài tổng thể lên đến 5.155mm và chiều dài cơ sở lên đến 3.090mm, chiều rộng 2.010mm. Bên trong, Kia Carnival 2024 gây ấn tượng với cụm màn hình đôi có cùng kích thước 12,3 inch. Bên trái là đồng hồ hiển thị dạng kỹ thuật số với màn hình sắc nét. Bên phải là màn hình giải trí hỗ trợ kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây. Xe trang bị dàn âm thanh gồm 12 loa đến từ thương hiệu Bose. Một số tiện nghi khác trên xe có thể kể đến như ghế trước bọc da, chỉnh điện 12 hướng kèm nhớ hai vị trí; ghế phụ chỉnh 6 hướng, tích hợp sưởi và làm mát. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, đèn viền nội thất 64 màu. Kia Carnival 2024 có các cấu hình ghế 7 chỗ và 8 chỗ. Cấu hình 7 chỗ có hai ghế thương gia ở giữa với độ ngả sâu, tích hợp làm mát, sưởi ấm và chế độ thư giãn. Cấu hình 8 chỗ ngồi có hàng ghế thứ hai có thể trượt tới/lui để tạo lối đi hoặc xoay 180 độ để kết hợp với hàng ghế 3 tạo thành không gian trao đổi của các thành viên trên xe. Ghế trung tâm của mẫu xe này có thể gập thành bệ tỳ tay hoặc tháo rời để tạo lối đi. Hàng ghế thứ 3 của Kia Carnival 2024 có thể ngả đến 120 độ. Về vận hành, Kia Carnival 2024 không còn máy xăng, chỉ còn động cơ diesel 2.2L. Cỗ máy này cho công suất 199 mã lực và mô-men xoắn 440Nm. Xe trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Kia Carnival 2024 trang bị gói hỗ trợ lái ADAS nâng cao với loạt tính năng đáng chú ý như cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đỗ xe, cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn. Ngoài ra, xe vẫn sẽ giữ lại những trang bị an toàn tiêu chuẩn như 8 túi khi, chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp, camera 360 độ, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, đèn pha thích ứng, điều khiển hành trình thích ứng. Với tất cả 4 phiên bản, Carnival facelift đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Mức giá xe Kia Carnival 2024 tại thị trường Việt Nam cụ thể như sau: Phiên bản 2.2D Luxury 8 ghế: 1,299 tỷ đồng. Phiên bản 2.2D Premium 8 ghế: 1,479 tỷ đồng. Phiên bản 2.2D Premium 7 ghế: 1,519 tỷ đồng. Phiên bản 2.2D Signature: 1,589 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết Kia Carnival 2024 thế hệ mới.

