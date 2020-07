Chi tiết Hyundai Elantra N Line 2021 từ 606 triệu đồng tại Mỹ

Hyundai Elantra N Line 2021 mới đã sớm lộ diện sau khi hãng xe Hàn Quốc ra mắt mẫu xe cơ sở vào tháng 3 năm nay. Được biết, hình ảnh chạy thử nghiệm của xe đã xuất hiện vào cuối tháng 4 và thiết kế chính thức đã được công bố. Qua đó, hãng xe Hàn xem Elantra N Line mới là câu trả lời đích đáng cho các đối thủ như Volkswagen Jetta GLI và Honda Civic Si. So với Elantra tiêu chuẩn, mẫu xe thể thao Hyundai Elantra N Line 2021 sở hữu nhiều thay đổi trực quan, bắt mắt. Ở phía trước, lưới tản nhiệt có vẻ ngoài hầm hố hơn với thiết kế dạng thác đổ, gắn liền với đèn thanh mảnh. Cản xe cũng được thiết kế lại và tích hợp hốc gió cơ bắp hơn cùng với trang trí có hình dạng như boomerang. Tiến về hông Hyundai Elantra bản hiệu suất cao, người xem sẽ thấy bộ la-zăng hợp kim 18 inch mới cùng với khoảng sáng gầm xe thấp hơn nhờ thiết lập hệ thống treo cứng hơn. Trong khi đó, cánh gió bên của Hyundai Elantra N Line 2021 dường như nổi bật hơn so với Elantra tiêu chuẩn và ốp nắp gương có thiết kế tối màu hơn. Ở phía sau, nâng cấp ngoại hình dễ nhận thấy nhất chính là hệ thống ống xả kép được tích hợp vào cản sau tái thiết kế. Cánh gió trên nắp cốp sau cũng là điểm khác biệt so với Hyundai Elantra 2021 tiêu chuẩn. Thông tin về hệ thống truyền động của Hyundai Elantra N Line 2021 vẫn còn là bí mật. Xe có thể trang bị động cơ xăng tăng áp 1,6 lít mượn từ Elantra GT N Line. Trong mẫu hatchback 5 cửa, động cơ xe có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 264Nm. Hộp số tự động và số sàn 6 cấp của Elantra GT dự kiến cũng sẽ được tích hợp vào chiếc N Line.Giá xe Hyundai Elantra N Line 2021 sẽ được tiết lộ đầy đủ trong vài tuần hoặc vài tháng tới trước khi xe ra mắt tại Mỹ vào cuối năm nay. Dự tính, đối thủ Volkswagen Jetta GLI hiện có giá khởi điểm 26.245 USD (606 triệu đồng) trong khi Honda Civic Si “ngốn” 25.200 USD (582 triệu đồng). Video: Chi tiết Hyundai Elantra N Line 2021 mới.

Hyundai Elantra N Line 2021 mới đã sớm lộ diện sau khi hãng xe Hàn Quốc ra mắt mẫu xe cơ sở vào tháng 3 năm nay. Được biết, hình ảnh chạy thử nghiệm của xe đã xuất hiện vào cuối tháng 4 và thiết kế chính thức đã được công bố. Qua đó, hãng xe Hàn xem Elantra N Line mới là câu trả lời đích đáng cho các đối thủ như Volkswagen Jetta GLI và Honda Civic Si. So với Elantra tiêu chuẩn, mẫu xe thể thao Hyundai Elantra N Line 2021 sở hữu nhiều thay đổi trực quan, bắt mắt. Ở phía trước, lưới tản nhiệt có vẻ ngoài hầm hố hơn với thiết kế dạng thác đổ, gắn liền với đèn thanh mảnh. Cản xe cũng được thiết kế lại và tích hợp hốc gió cơ bắp hơn cùng với trang trí có hình dạng như boomerang. Tiến về hông Hyundai Elantra bản hiệu suất cao, người xem sẽ thấy bộ la-zăng hợp kim 18 inch mới cùng với khoảng sáng gầm xe thấp hơn nhờ thiết lập hệ thống treo cứng hơn. Trong khi đó, cánh gió bên của Hyundai Elantra N Line 2021 dường như nổi bật hơn so với Elantra tiêu chuẩn và ốp nắp gương có thiết kế tối màu hơn. Ở phía sau, nâng cấp ngoại hình dễ nhận thấy nhất chính là hệ thống ống xả kép được tích hợp vào cản sau tái thiết kế. Cánh gió trên nắp cốp sau cũng là điểm khác biệt so với Hyundai Elantra 2021 tiêu chuẩn. Thông tin về hệ thống truyền động của Hyundai Elantra N Line 2021 vẫn còn là bí mật. Xe có thể trang bị động cơ xăng tăng áp 1,6 lít mượn từ Elantra GT N Line. Trong mẫu hatchback 5 cửa, động cơ xe có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 264Nm. Hộp số tự động và số sàn 6 cấp của Elantra GT dự kiến cũng sẽ được tích hợp vào chiếc N Line. Giá xe Hyundai Elantra N Line 2021 sẽ được tiết lộ đầy đủ trong vài tuần hoặc vài tháng tới trước khi xe ra mắt tại Mỹ vào cuối năm nay. Dự tính, đối thủ Volkswagen Jetta GLI hiện có giá khởi điểm 26.245 USD (606 triệu đồng) trong khi Honda Civic Si “ngốn” 25.200 USD (582 triệu đồng). Video: Chi tiết Hyundai Elantra N Line 2021 mới.