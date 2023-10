Chi tiết Honda SH Vetro 2024 độc đáo với "dàn áo" thuỷ tinh trong suốt

Honda SH Vetro 2024 mới được áp dụng trên 2 tuỳ chọn động cơ là 125cc và 150cc. Điểm nhấn đáng chú ý của phiên bản này chính là bộ vỏ của xe. Trong tiếng Ý, Vetro có nghĩa là “thuỷ tinh”, do vậy bộ vỏ của phiên bản xe ga Honda SH Vetro 2024 độc đáo này trong khá bắt mắt với màu xanh thuỷ tinh trong suốt. Theo hãng xe Honda cho biết, quá trình sản xuất ra bộ vỏ Honda SH Vetro đặc biệt này giúp giảm thải lượng CO2 ra môi trường ít hơn 9,5%. Một số chi tiết khác biệt của Honda SH Vetro so với các phiên bản tiêu chuẩn là tấm chắn bùn phía trước/sau màu đen, logo Honda màu trắng và bộ tem SH màu bạc ở thân xe. Ngoài bộ vỏ khá đặc biệt này, Honda SH 2024 phiên bản Vetro được trang bị thêm một số phụ kiện như kính bảo vệ phần đầu xe, thùng chở hàng phía sau. Honda SH 125i và SH 150i 2024 bản Vetro đều có thêm chi tiết màu đen xung quanh bảng điều khiển, yếm. Những đường chỉ khâu màu đỏ đầy phong cách trên ghế và logo với đồ họa riêng biệt. Ngoài ra, Honda SH 2024 cũng đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Những trang bị đáng chú ý trên xe tay ga cao cấp này gồm đèn pha LED, cụm đồng hồ là màn hình LCD hỗ trợ kết nối với smartphone. Honda SH 2024 vẫn sử dụng phuộc nhún trước dạng ống lồng, giảm xóc sau lò xo trụ đơn. Bộ vành đường kính 16 inch. Cả 2 bánh đều dùng thắng đĩa nhưng chỉ có bánh trước được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC). Ngoài những nâng cấp ở bên ngoài, hệ thống động cơ 125cc và 150cc trên SH Vetro cũng không có thay đổi so với bản tiêu chuẩn. SH 125i Vetro được trang bị động cơ eSP+ một xi-lanh 125cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, giúp sản sinh công suất 12,8 mã lực. Bản 150i Vetro được trang bị động cơ eSP+ một xi-lanh 150cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, giúp sản sinh công suất 16,6 mã lực. Mức giá xe Honda SH Vetro 2024 hiện vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết Honda SH Vetro 2024 mới.

