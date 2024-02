Chi tiết Honda CR-V e:FCEV 2024 động cơ hydro và plug-in hybrid

Trong khi cả ngành công nghiệp ôtô đều chuyển hướng sang xe điện thì một số hãng vẫn đặt niềm tin vào xe dùng pin nhiên liệu hydro (FECV). Honda là một trong số đó với Honda CR-V e:FCEV 2024 mới. Mới đây, hãng Honda đã chính thức vén màn phiên bản chạy bằng pin nhiên liệu hydro mang tên e:FCEV của dòng CR-V tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, mẫu xe SUV Honda CR-V e:FCEV 2024 không chỉ đơn thuần là xe chạy bằng nhiên liệu hydro thông thường. Thay vào đó, đây là sự kết hợp giữa xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro và plug-in hybrid (PHEV). Cụ thể hơn, Honda CR-V e:FCEV 2024 được trang bị 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước với công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 311 Nm. Mô-tơ điện này lấy năng lượng từ mô-đun pin nhiên liệu và bình hydro 4,3 kg hoặc cụm pin 17,7 kWh. Nhờ đó, Honda CR-V e:FCEV 2024 có thể hoàn thành quãng đường 470 km. Trong khi đó, cụm pin 17,7 kWh cho phép xe chạy được 47 km mà không cần dùng nhiên liệu hydro. Trang bị này giúp giảm thiểu tác động do thiếu cơ sở hạ tầng trạm nhiên liệu hydro. Tại Mỹ, phần lớn các trạm nhiên liệu hydro đều tập trung ở bang California với 48 trạm. Theo hãng Honda, mẫu xe này phù hợp với việc chạy loanh quanh trong thành phố. Trong khi đó, hệ thống hydro phát triển cùng với đối tác General Motors (GM) sẽ làm nhiệm vụ trong những chuyến đi dài hơn. Chưa hết, Honda CR-V e:FCEV 2024 còn có hệ thống sạc hai chiều, tức là người lái có thể dùng điện của xe để sạc bất kỳ thiết bị điện tử, đồ cắm trại hoặc một số đồ gia dụng nhỏ với ổ cắm 110V có công suất đầu ra 1.500W. Bên cạnh hệ truyền động khá khác thường, các kỹ sư của hãng Honda còn cải tiến khung gầm và hệ thống treo của CR-V e:FCEV mới. Do đó, xe sẽ nặng hơn so với phiên bản máy xăng và hybrid thông thường. Ngoài hệ truyền động, Honda CR-V e:FCEV 2024 còn tạo sự khác biệt với các phiên bản còn lại của dòng SUV cỡ C này bằng thiết kế ngoại thất. Theo đó, xe sở hữu cản trước mới, lưới tản nhiệt thanh mảnh hơn, khe gió cỡ lớn hơn, vỏ đèn hậu trong hơn và logo "e:FCEV" trên cửa cốp sau. Cổng sạc của xe được đặt trên chắn bùn trước trong khi nắp bình hydro nằm ở chắn bùn sau. Tại thị trường Mỹ, Honda CR-V e:FCEV 2024 chỉ có bản Touring cao cấp nên xe sở hữu trang bị đầy đủ, từ bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây Sạc điện thoại không dây, ghế bọc da sinh học với tính năng sưởi phía trước, điều hòa tự động 2 vùng, cửa cốp chỉnh điện rảnh tay đến hệ thống âm thanh 12 loa. Tất nhiên, xe cũng không thể thiếu gói trang bị an toàn chủ động Honda Sensing tiêu chuẩn. Khách hàng tại bang California có thể bắt đầu thuê xe Honda CR-V e:FCEV 2024 từ cuối năm nay. Theo thông tin trước đó, ngoài Mỹ, xe còn được bán tại Nhật Bản. Video: Giới thiệu chi tiết Honda CR-V e:FCEV 2024 động cơ hydro và plug-in hybrid.

