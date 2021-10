“Chuyên cơ mặt đất” Lexus LX 2022 hé lộ những hình ảnh đầu tiên

Hãng Toyota đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng SUV 7 chỗ Land Cruiser vào hồi tháng 6 năm nay. Do đó, chẳng có gì ngạc nhiên khi thương hiệu Lexus LX 2022 mới thế hệ tiếp theo cũng sắp ra mắt. Nguyên nhân là do 2 mẫu SUV này vốn dùng chung cơ sở gầm bệ. Mới đây, hãng Lexus đã công bố đoạn video hé lộ thiết kế của mẫu xe SUV Lexus LX 2022. Dự kiến, mẫu SUV hạng sang được mệnh danh là "chuyên cơ mặt đất" này sẽ chính thức trình làng vào ngày 13/10 tới đây thông qua sự kiện chiếu trực tiếp trên YouTube. Hiện thương hiệu xe sang Lexus chưa công bố thông tin liên quan đến LX 2022. Tuy nhiên, qua đoạn video dài 15 giây do hãng Lexus tung ra, chúng ta có thể thấy thiết kế đèn hậu của "chuyên cơ mặt đất". Theo đó, Lexus LX 2022 được trang bị cụm đèn hậu nối với nhau bằng dải đèn LED ở giữa giống với người anh em NX thế hệ mới, đã ra mắt vào hồi tháng 6 năm nay. Nằm giữa đèn hậu còn có tem chữ nổi "Lexus", cũng giống với NX 2022. Ngoài ra, trên chiếc Lexus LX 2022 trong đoạn video còn có tem chữ nổi "LX 600" mới. Có vẻ như LX 600 sẽ là bản trang bị cao cấp nhất của dòng Lexus LX thế hệ mới vào thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, ở tem chữ nổi "LX 600" không có chữ "h", chứng tỏ xe không dùng hệ truyền động hybrid, Dự kiến, xe sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA-F giống Toyota Land Cruiser J300 nên sẽ nhẹ hơn trước. Đồng thời, Lexus LX mới còn dùng chung động cơ với Toyota Land Cruiser 2022. Nếu đúng như vậy, Lexus LX 2022 sẽ được trang bị động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5L, thay thế máy xăng V8, hút khí tự nhiên, dung tích 5.7L cũ. Động cơ V6 mới tạo ra công suất tối đa 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. So với máy V8 cũ, động cơ này mạnh hơn 30 mã lực và 108 Nm. Trước đó, theo thông tin rò rỉ từ đại lý ở Nhật Bản, ngoài LX 600 mới, Lexus LX 2022 còn có cả phiên bản LX 750h. Phiên bản này dùng động cơ xăng V6, dung tích 3.5L và mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 480 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 871 Nm. Cả Lexus LX 750h và LX 600 đều được trang bị hộp số tự động 10 cấp, tương tự Toyota Land Cruiser J300. Ngoài động cơ xăng kể trên, Toyota Land Cruiser 300 Series còn có một tùy chọn nữa là máy dầu V6, tăng áp, dung tích 3.3L với công suất tối đa 305 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Tuy nhiên, hiện chưa rõ là động cơ này có được dùng cho Lexus LX thế hệ mới hay không. Theo tin đồn, Lexus LX 2022 sẽ được trang bị hệ thống thông tin giải trí mới đã xuất hiện trên NX 2022. Hệ thống này không còn đi kèm bàn cảm ứng bất tiện trên cụm điều khiển trung tâm nữa mà thay bằng màn hình cảm ứng cỡ lớn. Trên Lexus NX 2022, màn hình lớn nhất có kích thước lên đến 14 inch nhưng tin đồn khẳng định LX thế hệ mới thậm chí còn dùng màn hình 17 inch. Thêm vào đó là công nghệ quét vân tay để khởi động máy dành cho "chuyên cơ mặt đất". Dự kiến, Lexus LX 2022 sẽ chính thức được bày bán ở thị trường Bắc Mỹ vào nửa đầu năm sau như đối thủ của Cadillac Escalade, BMW X7 và Lincoln Navigator. Video" Lexus LX 2022 hé lộ những hình ảnh đầu tiên.

