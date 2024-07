Chi tiết Audi Q4 e-tron 2024 bản “giá rẻ”, chỉ từ 1,25 tỷ đồng

Audi vừa giới thiệu thêm một phiên bản nữa dành cho dòng xe điện gầm cao cỡ nhỏ Q4 e-tron tại khu vực châu Âu, đó là Audi Q4 35 e-tron 2024 mới. Audi Q4 35 e-tron chạy điện phiên bản này có pin 55 kWh và mô-tơ điện khá “khiêm tốn” chỉ 170 mã lực, nhưng bù lại là giá xe Audi Q4 35 e-tron khởi điểm chỉ 45.600 euro (tương đương 1,25 tỷ đồng), rẻ hơn tới 7.350 euro (203 triệu đồng) so với Q4 45 e-tron dùng pin 82 kWh. Bộ pin 55 kWh chỉ đủ năng lượng để cung cấp phạm vi hoạt động 355 km cho mẫu Q4 35 e-tron. Đối với biến thể Sportback, nhờ kiểu dáng có tính khí động học tốt hơn, nên quãng đường di chuyển được lợi thêm chút và đạt 365 km sau một lần sạc đầy pin. Mô-tơ điện gắn tại cầu sau của Q4 35 e-tron sản sinh công suất 170 mã lực (125 kW) và mô-men xoắn cực đại 310 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 160 km/h. Tất cả những thông số này đều kém hơn so với “đàn anh” Q4 45 e-tron, bao gồm công suất 286 mã lực (210 kW), mô-men xoắn 545 Nm, 0-100 km/h trong 6,7 giây và vận tốc cực đại 180 km/h. Bên cạnh những “thiệt thòi” được nêu trên, Q4 35 e-tron còn có công suất sạc nhanh DC chỉ là 145 kW thay vì 175 kW như của Q4 45 e-tron. Tuy nhiên trên thực tế đó không phải là điều quá đáng lo, vì dung lượng pin nhỏ hơn nên có thể được sạc từ 10% đến 80% chỉ trong vòng 25 phút, đủ đáp ứng nhu cầu của đa số người dùng. Về trang bị, khách hàng sẽ thấy Q4 35 e-tron là một chiếc xe gầm cao cỡ nhỏ hạng sang khá cơ bản với thân xe ốp nhựa và mâm thép 19 inch có ốp cách điệu. Mẫu xe này còn có đèn pha LED, vô-lăng bọc da, ghế trước bọc vải có sưởi và cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch. Audi vẫn cung cấp nhiều tùy chọn thay đổi cho xe, như mâm hợp kim cỡ lớn hơn và các gói trang trí. Là phiên bản mới nên Q4 35 e-tron được sở hữu phần mềm giải trí được cập nhật, có kho ứng dụng Audi Application Store cung cấp quyền truy cập vào nhiều ứng dụng phổ biến đang phát triển, từ tin tức và podcast, thể thao và trò chơi đến video và giải trí mà không cần sử dụng điện thoại thông minh. Q4 35 e-tron còn sở hữu tính năng ChatGPT nhận lệnh điều khiển bằng giọng nói. Khách hàng có thể điều khiển thông tin giải trí, dẫn đường và điều chỉnh điều hòa không khí cũng như đặt những câu hỏi thường ngày. Việc thao tác bằng ngôn ngữ tự nhiên được Audi nhấn mạnh là sẽ giúp lái xe an toàn hơn vì người lái có thể liên tục theo dõi tình hình giao thông mà không cần rời mắt. Kể từ khi được công bố lần đầu, Audi Q4 e-tron đã nhanh chóng khẳng định là mẫu xe điện bán tốt nhất của thương hiệu Đức và doanh số bán hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhờ bản Q4 35 e-tron “giá rẻ” này. Tuy năng lực kỹ thuật không phải ở mức xuất sắc nhất nhưng hoàn toàn “đủ dùng” và hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Video: Chi tiết SUV điện hạng sang Audi Q4 e-tron 2024.

