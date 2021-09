Chevrolet Silverado 1500 2022 - bán tải địa hình có thể tự lái

Trong ngành công nghiệp ôtô, quá bảo thủ hay quá phiêu lưu đều có thể khiến các công ty rơi vào rắc rối. Hiểu rõ điều này, vào năm 2019, hãng Chevrolet đã tung ra Silverado 1500 thế hệ thứ 4 với thiết kế không thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên, thật không may cho Chevrolet khi điều này khiến Silverado 1500 lại bị lép vế trước phiên bản mới của Ram 1500 và Ford F-150. Chevrolet Silverado 1500 2022 mới đã được hãng xe Mỹ bổ sung hàng loạt nâng cấp. Ở phiên bản 2022, Chevrolet Silverado hoàn toàn mới được bổ sung thiết kế đầu xe tiến hóa với lưới tản nhiệt nâng cấp, gợi liên tưởng đến hai mẫu SUV cùng thương hiệu Tahoe và Suburban. Ngoài ra, hãng Chevrolet còn hạ thấp đèn pha để "nhấn mạnh vẻ khỏe khoắn và ổn định của Silverado". Từ bản LT trở lên, Chevrolet Silverado 1500 2022 sẽ được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày cải tiến, đi kèm hiệu ứng sáng tuần tự khi người lái đến gần hoặc rời khỏi xe và khởi động máy. Những thay đổi còn lại của Chevrolet Silverado 1500 2022 là 3 màu sơn ngoại thất mới, bao gồm xám Dark Ash, vàng cát Sand Dune và xanh dương Glacier Blue Metallic. Trong khi đó, những tính năng quen thuộc của xe như cửa thùng sau Multi-Flex mở 6 vị trí vẫn được giữ lại. Một trong những điểm yếu của Chevrolet Silverado 1500 chính là nội thất nhiều nhựa và tạo cảm giác rẻ tiền. Điều này đã thay đổi ở phiên bản 2022 nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Từ bản LT trở lên, Chevrolet Silverado 1500 2022 sẽ được bổ sung nội thất hoàn toàn mới với chất liệu cao cấp hơn, công nghệ hiện đại hơn và thiết kế nâng cấp đáng kể. Điều này được thể hiện qua cụm điều khiển trung tâm hoàn toàn mới và ghế thể thao hơn. Cụm điều khiển trung tâm còn đi kèm ngăn chứa đồ bổ sung và cần số điện tử mới. Điểm nhấn của mẫu xe bán tải cỡ lớn này là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch hoàn toàn mới và màn hình 13,4 inch của hệ thống thông tin giải trí. Cả hai màn hình này đều có thể tùy chỉnh cấu hình và hiển thị hiệu ứng hoạt hình ngay khi người lái bước vào bên trong xe. Màn hình thông tin giải trí của Chevrolet Silverado 1500 2022 có thể kết nối không dây với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, Chevrolet Silverado 1500 2022 còn thông minh hơn nhờ tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Mở đầu bằng khẩu lệnh "Hey Google", người lái có thể dùng giọng nói để thực hiện cuộc gọi, nhắn tin cho bạn bè, nghe nhạc, cài đặt ghi nhớ hoặc chỉnh điều hòa. Không chỉ công nghệ cao hơn, nội thất của Chevrolet Silverado 1500 2022 còn tạo cảm giác cao cấp hơn, đặc biệt ở bản High Country. Bước vào bên trong bản cao cấp này, chúng ta sẽ thấy ghế bọc da khâu trần, những chi tiết ốp gỗ không đánh bóng và hệ thống âm thanh Bose đi kèm mặt lưới loa bằng thép không gỉ. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe bán tải cỡ lớn này là khối động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.7L, sản sinh công suất tối đa ước tính 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 569 Nm. So với phiên bản cũ, động cơ này có mô-men xoắn tăng 98 Nm. Đây đồng thời là động cơ 4 xi-lanh có mô-men xoắn cao nhất trong phân khúc xe bán tải cỡ lớn tại Mỹ hiện nay. Thậm chí, mô-men xoắn của động cơ này còn ngang ngửa với máy V8. Một tùy chọn động cơ nữa của Chevrolet Silverado 1500 2022 là máy dầu Duramax 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L, tạo ra công suất tối đa 277 mã lực và mô-men xoắn cực đại 623 Nm. Động cơ này cho phép xe có sức kéo 6.032 kg, tăng 1.814 kg so với trước, nhờ những cải tiến ở khóa vi sai cầu sau, hệ thống làm mát và khung gầm. Cuối cùng là động cơ xăng V8, dung tích 6.2L giống như cũ. Động cơ này cho công suất tối đa 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại 623 Nm. Riêng động cơ V6, dung tích 4.3L sẽ bị loại bỏ khỏi Chevrolet Silverado 1500 2022. Một trong những bổ sung quan trọng nhất của Chevrolet Silverado 1500 2022 chính là hệ thống hỗ trợ lái tự động Super Cruise. Hệ thống này cho phép xe tự lái trên một số con đường tại nước Mỹ và Canada. Chỉ dành riêng cho Chevrolet Silverado 1500 High Country 2022, hệ thống Super Cruise sử dụng nhiều camera, cảm biến cũng như dữ liệu bản đồ LiDAR chính xác để cho phép xe tự lái và tự động chuyển làn đường. Điều thú vị là hệ thống Super Cruise vẫn có thể hoạt động ngay cả khi xe đang kéo toa moóc phía sau. Tuy nhiên, khi xe đang kéo toa moóc thì không dùng được tính năng chuyển làn theo nhu cầu và tự động chuyển làn của hệ thống Super Cruise. Ngoài ra, Chevrolet Silverado 1500 2022 còn có hệ thống theo dõi người lái. Hệ thống này dùng camera nhỏ nằm trên cột vô lăng để đảm bảo tài xế vẫn quan sát đường phía trước khi xe đang tự lái. Nếu người lái nhìn đi chỗ khác quá lâu, đèn trên vô lăng sẽ bật sáng để thu hút sự chú ý. Nếu người lái vẫn không phản ứng, xe sẽ cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh. Những tính năng an toàn đáng chú ý khác của mẫu xe bán tải cỡ lớn này là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hoạt động được ngay cả khi xe đang kéo toa moóc phía sau. Xe cũng có thể được trang bị đến 8 camera và hệ thống cảnh báo điểm mù bên sườn toa moóc. Trong khi đó, gói Chevrolet Safety Assist mang đến những tính năng hỗ trợ người lái cho xe như cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp, phanh tránh người đi bộ phía trước, đèn pha tự động IntelliBeam, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo chệch làn đường. Hiện giá xe Chevrolet Silverado 1500 2022 vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ có mặt tại đại lý Mỹ vào mùa xuân năm sau. Tập đoàn General Motors tự tin rằng mẫu xe bán tải này sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng chip bán dẫn toàn cầu. Video: Giới thiệu Chevrolet Silverado 1500 2022 mới.

