Cận cảnh Chevrolet Silverado bằng băng đầu tiên trên thế giới

Thực hiện một chiến dịch quảng cáo xe đáng nhớ là một công việc khó khăn và tốn kém. Nhưng thực hiện một chiến dịch quảng cáo mà cuối cùng lại tạo ra một sản phẩm nghệ thuật thì còn là một đẳng cấp cao hơn nữa. Đó là những gì một công ty mang tên Canadian Tire đã làm được trong mùa đông năm 2013, khi họ bất ngờ giới thiệu một chiếc bán tải Chevrolet Silverado mang thân vỏ bằng băng đầu tiên trên thế giới. Ấn tượng hơn nữa, chiếc xe bằng băng còn có thể lái hoàn chỉnh, hợp pháp di chuyển trên đường phố và rất thực dụng. Đáng tiếc, chiếc Chevrolet Silverado 2500 HD mới này không còn tồn tại nữa. Cho dù là một tác phẩm nghệ thuật cực đẹp với độ chi tiết của từng bộ phận giống y xe thông thường, nó vốn không thể nào sống quá mùa đông Canada. Trên thực tế, nó chỉ là một phần của một chiến dịch quảng cáo được lập ra bởi công ty phụ tùng ôtô Canadian Tire. Để chứng minh rằng các sản phẩm của mình được tạo ra cho cuộc sống ở Canada và đặc biệt là mùa đông khắc nghiệt của nước này, và để thể hiện khả năng của bộ ắc quy MotoMaster Eliminator, Canadian Tire đã đưa ra một ý tưởng rất mới lạ tại thời điểm đó, và có thể nói vẫn cực độc tính tới lúc này. Cụ thể, họ nghĩ rằng tại sao không đóng băng ắc quy và rồi đặt nó vào một xe tải đóng băng, để cho mọi người thấy rằng nó vẫn có thể khởi động một cách ngon lành? Tất nhiên nói thì có vẻ dễ, nhưng bắt tay thực hiện thì mới thấy không đơn giản. Canadian Tire đã phải nhờ cậy nhiều đối tác từ các lĩnh vực quảng cáo truyền thông, cho tới kỹ thuật chế tạo ô tô. Bước đầu tiên, họ phải nhập một chiếc bán tải cơ sở từ Mỹ thông qua Bronson Line Automotive Ltd. Sau đó, Pick Me Productions tiến hành tháo bỏ toàn bộ thân vỏ ban đầu và chế tạo một khung phụ để đỡ băng đá, trong khi phần thân vỏ bằng băng thì lại được làm bởi một công ty khác là Iceculture. Mọi việc bắt đầu với một chiếc Chevy Silverado 2500 Heavy Duty 2005. Đầu tiên, nó được kiểm tra gỉ sét và những dấu hiệu hư hỏng khác. Sau khi vượt qua quá trình kiểm tra chất lượng, Pick Me Productions đã tháo hết thân vỏ và rồi thực hiện một số sửa đổi, nhằm giúp xe sẵn sàng đón nhận thân vỏ bằng băng mới. Các thay đổi bao gồm một khung thép độ, giảm bớt chiều cao và chiều rộng của khoang động cơ, và bổ sung thêm quạt để đảm bảo sức nóng của động cơ sẽ không làm tan chảy qua lớp băng bao bọc nó ngay lập tức. Từ đó, chiếc xe bán tải được chuyển đến Hensall, Ontario, nơi Iceculture có thể bắt đầu chế tác thân vỏ băng. Họ phải đối diện rất nhiều thử thách, và lúc đầu cảm tưởng không thể vượt qua. Họ cần chế tạo một chiếc xe bán tải mà dù có trọng lượng lớn nhưng vẫn có thể lái được quanh thành phố vì mục tiêu là cố gắng lập Kỷ lục Guinness Thế giới. Đồng thời, họ phải đảm bảo rằng nó có thể quay đầu mà không bị nứt hoặc vỡ, và đảm bảo nó sẽ không tan chảy ngay sau khi ra khỏi nơi sản xuất. Tổng cộng ba thân vỏ băng đã được chế tác, mặc dù giới truyền thông chủ yếu chỉ nói về một: cái đã cố gắng thiết lập Kỷ lục Guinness bằng cách lái xe 1,6 km với vận tốc khoảng 20 km/h quanh Hensall. Đáng tiếc là đến cuối cùng thì nó lại không thể lọt vào Sách Kỷ lục Guinness, nhưng ít nhất nó vẫn được truyền thông quốc tế công nhận là chiếc xe bán tải bằng băng có thể lái được đầu tiên trên thế giới. Chiếc bán tải Chevrolet thân vỏ băng tổng trọng lượng không tải lên tới 6.803 kg, trong đó 4.990 kg là băng đá. Iceculture đã phải sử dụng một máy CNC để cắt các phiên băng trong suốt hoàn toàn, sau đó lại hàn gắn chúng lại bằng nước. Chiếc xe có mang đầy đủ trang bị như xe thường gồm dây đai an toàn, biển số, gương chiếu hậu, kính chắn gió bằng băng, và hệ thống đèn chiếu sáng. Tất nhiên, chiếc xe không trang bị ghế sưởi ấm, hoặc những gì có thể sinh nhiệt không cần thiết. Bộ ắc quy xe đã được làm lạnh ở nhiệt độ âm 49 độ C, và được lắp vào xe ngay trước khi khởi hành. Khỏi phải nói, câu chuyện chiếc xe bằng băng lăn bánh là một sự kiện lớn, thu hút đông đảo người dân Hensall tới chứng kiến trang sử mới. Chiến dịch quảng cáo và những thước phim liên quan đã chứng minh thành công lớn, thúc đẩy doanh số của Canadian Tire tới 70%. Đối với số phận của chiếc xe bán tải Chevrolet đẹp đẽ này, nó không được may mắn như Canadian Tire. Sau chiến dịch quảng cáo, Iceculture đã để kệ nó trong studio để rã đông trong 40 giờ tiếp theo, sau khi họ hoàn thành hết công việc. Toàn bộ sự việc đã được ghi lại trên video, và video này cũng là một phần trong chiến dịch. Video: Xem thử độ va đập của Chevrolet Silverado 1500.

