Chevrolet FNR-XE 2023 chạy điện được vén màn ở thị trường tỷ dân

Tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2015, thương hiệu Chevrolet của tập đoàn General Motors (GM) đã lần đầu tiên vén màn mẫu xe concept mang tên Find New Roads (FNR). Đến triển lãm Ô tô Thượng Hải 2017, Chevrolet tiếp tục ra mắt một mẫu xe concept nữa mang tên FNR-X. Và sau 5 năm, Chevrolet FNR-XE 2023 chạy điện đã chính thức ra mắt. Mẫu xe điện Chevrolet FNR 2023 một lần nữa quay trở lại và được dùng cho mẫu concept mới là FNR-XE. Tương tự FNR và FNR-X, Chevrolet FNR-XE cũng trình làng ở Trung Quốc. Cụ thể hơn, mẫu xe concept này xuất hiện trong sự kiện GM China Tech Day 2022 tổ chức tại thành phố Thượng Hải vào ngày 22/11. Trong sự kiện này, tập đoàn GM đã công bố kế hoạch "không khí thải" đầy tham vọng của mình, đó là tung ra ít nhất 15 mẫu ô tô thuần điện dựa trên cơ sở gầm bệ Ultium tại thị trường Trung Quốc từ nay đến năm 2025. Theo tập đoàn GM, FNR-XE đại diện cho bước quan trọng tiếp theo của thương hiệu Chevrolet hướng tới tương lai xanh hơn. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe concept đầu tiên của thương hiệu Chevrolet được phát triển dựa trên công nghệ truyền động Ultium Drive và pin Ultium. FNR-XE sẽ là hình ảnh xem trước cho một mẫu sedan thuần điện mới của thương hiệu Chevrolet. Ngoài ra, FNR-XE còn cho thấy trước ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu xe Mỹ. Theo Chevrolet, thiết kế đầu xe của FNR-XE lấy cảm hứng từ những mẫu xe "cơ bắp" Mỹ biểu tượng. Tại đây, Chevrolet FNR-XE được thiết kế sắc sảo và góc cạnh với dải đèn LED nằm vắt ngang. Thêm vào đó là logo trong suốt và có thể phát sáng của thương hiệu Chevrolet. Lưới tản nhiệt của xe đóng kín nhưng tích hợp đèn, tạo hiệu ứng không gian 3 chiều. Ở hai góc đầu xe còn có thêm khe gió hình tam giác, tích hợp dải đèn nhỏ nằm ngang. Bên sườn, Chevrolet FNR-XE vẫn sở hữu thiết kế 3 khoang của sedan truyền thống. Ngoài những đường dập gân sắc sảo và tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, mẫu xe concept này còn có bộ vành cỡ lớn với thiết kế khí động lực học. Trong khi đó, phần nóc bằng kính của xe kéo dài về phía sau, mang đến kiểu dáng fastback mượt mà. Phía sau, Chevrolet FNR-XE sở hữu nhiều điểm tương đồng với đầu xe như đèn hậu mỏng và vắt ngang đuôi xe, đi kèm logo Chevrolet phát sáng hay khe gió nằm dọc ở hai góc, tích hợp dải đèn nhỏ. Cản sau được thiết kế thể thao, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Hiện tập đoàn GM chưa hé lộ thiết kế nội thất của Chevrolet FNR-XE. Tuy nhiên, có thể thấy mẫu xe concept này được trang bị vô lăng như xe đua, ghế 2 màu trắng - đỏ và dây đai an toàn màu đỏ, mang đến cảm giác thể thao. Thông số kỹ thuật của Chevrolet FNR-XE cũng chưa được công bố. Mẫu xe này có vẻ thuộc phân khúc sedan cỡ C như Chevrolet Cruze và dùng hệ dẫn động cầu trước. Theo dự đoán Chevrolet FNR-XE tại Trung Quốc sẽ được sản xuất thương mại và tung ra thị trường vào năm sau. Video: Xe điện Chevrolet FNR-XE 2023 được vén màn tại Trung Quốc.

