Chevrolet Cruze 2017 cũ tầm giá 300 triệu tại Việt Nam có nên mua?

Chevrolet Cruze đời 2017 nâng cấp ra mắt thị trường vào tháng 11/2016. Tại thời điểm đó, khách hàng tại Việt Nam có 2 lựa chọn gồm bản 1.6 LT và bản 1.8 LTZ, giá dao động 589-699 triệu đồng. Hiện tại, mẫu sedan hạng C này đã ngừng bán tại thị trường Việt Nam. Khách mua xe Chevrolet Cruze chỉ có thể săn lùng trên thị trường xe cũ. Những chiếc Chevrolet Cruze 2017 cũ tại Việt Nam đang được chủ nhân định giá quanh mốc 205-370 triệu đồng, tùy phiên bản và chất xe. Theo ý kiến đánh giá của người dùng, Cruze 2017 được định vị cao hơn một bậc nếu so sánh với đối thủ Toyota Corolla Altis với những ưu điểm như: Vận hành đầm, chắc. cách âm tốt. bền bỉ, chất lượng... Có một số lưu ý mà người dùng đã rút ra từ việc trải nghiệm và sử dụng Chevrolet Cruze 2017 như sau: ăn xăng hơn các xe khác (vận hành nội đô cần 10lít/100km, đường trường khoảng 8lít/100km).; Điều hòa mát không sâu; Một số xe bị òa ga khó chữa,... Ngoài ra, hộp đen ECU của Chevrolet Cruze 2017 dễ hỏng phải thay mới và thường gặp một số bệnh lặt vặt khác; Cảm biến trên xe nhiều và hoạt động nhạy, chỉ cần bẩn ở đầu bình xăng con hay cảm biến khí thải cũng dễ nổi đèn cá vàng nên cảm giác đi không yên tâm. Theo chia sẻ của những người có kinh nghiệm mua bán xe, dù chưa biết người mua đang nhắm đến phiên bản nào nhưng mức giá tầm trên 250 triệu là khá tốt đối với một chiếc Cruze đời 2017. Tuy nhiên, trước khi mua xe, người mua cần kiểm tra kỹ càng chất lượng, tìm hiểu xem trong quá trình sử dụng xe đã có biểu hiện lỗi, "bệnh" gì? đã được khắc phục chưa? từng bị tai nạn, đâm đụng gì không? Ngoài ra, do xe Chevrolet Cruze 2017 không còn phân phối chính hãng tại Việt Nam nên trong quá trình sử dụng nếu chẳng may hỏng hóc, rất có thể người mua sẽ phải mất thời gian chờ đợi để có phụ tùng thay thế. Bên trong nội thất Chevrolet Cruze 2017 rộng rãi, mang lại cảm giác thoải mái cho người có chiều cao 1,8 m. Ghế ngồi thiết kế ôm lưng chắc chắn nhưng vẫn là loại chỉnh cơ. Toàn bộ ghế ngồi trên xe bọc da màu be sang trọng. Xe nổi bật với vô lăng 3 chấu tích hợp phím bấm điều khiển, màn hình trung tâm cảm ứng 7 inch, cổng kết nối Bluetooth/USB/Ipod, chìa khóa Smartkey, 6 loa âm thanh,... Về diện mạo, Chevrolet Cruze 2017 có thiết khá đơn giản nhưng không kém phần trẻ trung, thời thượng. Phần đầu xe tích hợp lưới tản nhiệt tách làm đôi, cụm đèn pha LED kết hợp với dải đèn chạy ban ngày ấn tượng. Đầu xe thiết kế gọn gàng, thanh lịch. Phần đuôi xe tạo điểm nhấn với 2 cụm đèn hậu to bản, nối thông với nhau bằng dải crom mảnh. Xe sử dụng mâm 5 chấu kép, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ kết hợp hài hòa với tay nắm cửa mạ crom. Chevrolet Cruze 2017 được trang bị 02 túi khí an toàn cùng loạt tính năng tiêu chuẩn bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, camera, hệ thống cảm biến lùi đa điểm,... Chevrolet Cruze LTZ 2017 sử dụng động cơ Ecotec I4 1.8L, sản sinh công suất cực đại 139 mã lực, momen xoắn cực đại 176 Nm. Khối động cơ trên nhận sự hỗ trợ của hộp số tự động 6 cấp. Bản LT sử dụng động cơ I4 1.6L, sản sinh công suất tối đa 107 mã lực, momen xoắn tối đa 150 Nm, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp. Video: Đánh giá Chevrolet Cruze 2017 tại Việt Nam (Nguồn Xế Cưng).

