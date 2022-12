Chevrolet Colorado 2023 từ 30.695 USD tại Mỹ, khó về Việt Nam

Mới đây, các đại lý xe Chevrolet ở Mỹ đã bắt đầu đưa ra mức giá bán sơ bộ dành cho mẫu xe bán tải Colorado 2023, nhìn chung giá bán này đắt hơn một chút so với thế hệ trước. Cụ thể là giá xe Chevrolet Colorado 2023 từ 30.695 USD và cộng thêm vào khoản phí vận chuyển bắt buộc là 1.495 USD, tổng giá lên 32.190 USD. Như vậy, mức giá xe Chevrolet Colorado 2023 mới tăng 4.560 USD so với Colorado đời cũ năm 2022, nhưng công bằng mà nói đối với Chevrolet, bạn sẽ nhận được nhiều điều thú vị hơn cho mô hình xe Colorado năm 2023 này. Tất cả các xe Colorado đến Mỹ đều có trang bị thêm 1 thùng chứa đồ nhỏ phía sau. Ngoài ra còn có một động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.7 lít, tăng áp có sẵn ở 3 mức công suất. Đầu tiên là bán tải Chevrolet Colorado WT 2023 bắt đầu với 237 mã lực và mô-men xoắn 351 Nm, với hệ dẫn động cầu sau. So sánh với mô hình năm 2022 có thông số kỹ thuật tương tự nhưng chỉ có giá hơn 30.000 USD, do đó, phiên bản 2023 có giá cao hơn đến 2.100 USD. Đáng tiếc là giá của các phiên bản Colorado 2023 khác vẫn chưa được Chevrolet công bố chính thức. GM Authority trích dẫn các nguồn ẩn danh cho biết Colorado LT 2023 có giá khởi điểm 33.095 USD ở định dạng 2WD và 36.395 USD với 4WD. Chevrolet Colorado Trail Boss 2023 có giá khởi điểm 38.495 USD, với Z71 tăng lên 41.395 USD, còn mua xe Colorado ZR2 có giá từ 48.295 USD, cuối cùng là Chevrolet Colorado ZR2 Desert Boss cao cấp nhất có giá 57.590 USD. Giá này là sơ bộ, chưa tính chi phí vận chuyển. Việc hãng Chevrolet rút khỏi Việt Nam vào năm ngoái đồng nghĩa với khách hàng yêu thích dòng xe bán tải Colorado thế hệ mới chỉ có thể đặt hàng qua các công ty nhập khẩu tư nhân. Tuy nhiên với việc xe Chevrolet Colorado 2023 đã có giá bán tại Mỹ với con số khởi điểm từ 793 triệu đồng, khá đắt đỏ nên sẽ hiếm có ai chấp nhận nhập về, nếu có, phải là tín đồ thật sự và không quan tâm, so sánh về giá với các xe bán tải khác đang được bán chính hãng trong nước. Video: Giới thiệu bán tải Chevrolet Colorado 2023 mới.

Mới đây, các đại lý xe Chevrolet ở Mỹ đã bắt đầu đưa ra mức giá bán sơ bộ dành cho mẫu xe bán tải Colorado 2023, nhìn chung giá bán này đắt hơn một chút so với thế hệ trước. Cụ thể là giá xe Chevrolet Colorado 2023 từ 30.695 USD và cộng thêm vào khoản phí vận chuyển bắt buộc là 1.495 USD, tổng giá lên 32.190 USD. Như vậy, mức giá xe Chevrolet Colorado 2023 mới tăng 4.560 USD so với Colorado đời cũ năm 2022, nhưng công bằng mà nói đối với Chevrolet, bạn sẽ nhận được nhiều điều thú vị hơn cho mô hình xe Colorado năm 2023 này. Tất cả các xe Colorado đến Mỹ đều có trang bị thêm 1 thùng chứa đồ nhỏ phía sau. Ngoài ra còn có một động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.7 lít, tăng áp có sẵn ở 3 mức công suất. Đầu tiên là bán tải Chevrolet Colorado WT 2023 bắt đầu với 237 mã lực và mô-men xoắn 351 Nm, với hệ dẫn động cầu sau. So sánh với mô hình năm 2022 có thông số kỹ thuật tương tự nhưng chỉ có giá hơn 30.000 USD, do đó, phiên bản 2023 có giá cao hơn đến 2.100 USD. Đáng tiếc là giá của các phiên bản Colorado 2023 khác vẫn chưa được Chevrolet công bố chính thức. GM Authority trích dẫn các nguồn ẩn danh cho biết Colorado LT 2023 có giá khởi điểm 33.095 USD ở định dạng 2WD và 36.395 USD với 4WD. Chevrolet Colorado Trail Boss 2023 có giá khởi điểm 38.495 USD, với Z71 tăng lên 41.395 USD, còn mua xe Colorado ZR2 có giá từ 48.295 USD, cuối cùng là Chevrolet Colorado ZR2 Desert Boss cao cấp nhất có giá 57.590 USD. Giá này là sơ bộ, chưa tính chi phí vận chuyển. Việc hãng Chevrolet rút khỏi Việt Nam vào năm ngoái đồng nghĩa với khách hàng yêu thích dòng xe bán tải Colorado thế hệ mới chỉ có thể đặt hàng qua các công ty nhập khẩu tư nhân. Tuy nhiên với việc xe Chevrolet Colorado 2023 đã có giá bán tại Mỹ với con số khởi điểm từ 793 triệu đồng, khá đắt đỏ nên sẽ hiếm có ai chấp nhận nhập về, nếu có, phải là tín đồ thật sự và không quan tâm, so sánh về giá với các xe bán tải khác đang được bán chính hãng trong nước. Video: Giới thiệu bán tải Chevrolet Colorado 2023 mới.