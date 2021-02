Chevrolet Bolt 2022 từ 31.995 USD, Tesla Model dè chừng

Chevrolet Bolt 2022 mới và Bolt EUV 2022 chính thức ra mắt trong tuần vừa qua. Trong đó, biến thể Bolt EUV là phiên bản kéo dài, với trục cơ sở tăng thêm 75mm và tổng thể dài hơn 161mm so với Bolt tiêu chuẩn. Bolt EUV cũng rộng hơn và cao hơn 5mm ở 2 chiều còn lại. Chevrolet Bolt mới trang bị động cơ điện 200 mã lực, mô-men xoắn 360 Nm, dẫn động cầu trước, và bộ pin lithium-ion tương tự đời 2020. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h trong vòng 6,5 giây. Cả Bolt EV và Bolt EUV xuất xưởng với dây sạc 2 cấp mới, phích cắm có thể thay đổi để dùng nguồn điện 120V và 240V. Bộ sạc AC tích hợp có khả năng sạc lên tới 7,2 kW; bộ sạc AC cấp 2 bên ngoài có thể nạp đầy pin ở mức 11 kW. Theo Chevrolet, Bolt EV 2022 có pin 65kW, phạm vi hoạt động 416 km cho mỗi lần sạc. Trong khi đó biến thể Bolt EUV 2022, với kích thước lớn và trọng lượng nặng hơn nên quảng đường giảm xuống còn 402 km.Giá xe Chevrolet Bolt 2022 có mức khởi điểm 31.995 USD, trong khi Bolt EUV có giá khởi điểm 33.995 USD. Với giá bán trên, Chevy Bolt rẻ hơn vài nghìn USD so với các đối thủ Tesla Model 3 và Model Y. Ngoại trừ việc Tesla hiện cũng đang giảm giá (một lần nữa) cho 2 dòng xe này. Theo đó, Model 3 cơ sở hiện có giá từ 36.990 USD trong khi Model Y cơ sở hiện bắt đầu ở mức 39.990 USD. Tesla cũng đồng thời tăng giá bán cho các phiên bản Performance của những dòng xe này thêm 1.000 USD. Tesla Model 3 Performance hiện có giá khởi điểm 55.990 USD và Tesla Model Y Performance lên đến 60.990 USD. Tuy nhiên, Mỹ không phải là thị trường duy nhất Tesla giảm giá, và mức giảm ở đây rất nhỏ so với những gì hãng đã làm ở Nhật Bản, nơi họ giảm giá Model 3 tới 24%, theo Bloomberg. Giá khởi điểm của Model 3 tiêu chuẩn đã giảm xuống còn 4,29 triệu yên (40.500 USD) từ 5,11 triệu yên vào thứ Năm. Việc giảm gần một phần tư giá thành của Model 3 là nỗ lực mới nhất của nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại California nhằm kích thích doanh số bán hàng tại Nhật Bản. Cách đây hơn 6 năm, CEO Elon Musk đã để mắt đến Nhật Bản như một trong những thị trường toàn cầu quan trọng nhất của Tesla. Nhưng tính đến năm ngoái, hãng xe này đã bán được chưa đến 2.000 chiếc trong nước, chỉ tăng nhẹ so với năm trước. Tesla đã thể hiện kém ở Nhật Bản, một phần do văn hóa dùng xe kei car tại đất nước này, Tesla cũng thiếu đi sự công nhận thương hiệu và sự tin cậy nói chung. Chevrolet Bolt và Bolt EUV có thể sẽ là một đòn giáng lên doanh số của Tesla. Tesla sẽ còn nhiều điều phải suy nghĩ sau khi những hãng xe khác tăng cường kế hoạch ra mắt xe điện. Video: Chevrolet Bolt 2022 chạy điện hoàn toàn mới.

