Chi tiết Chevrolet Tracker 2021 mới, chỉ từ 420 triệu đồng

Chevrolet Tracker thế hệ mới là mẫu SUV cỡ B đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 4 năm ngoái nhằm thay thế người anh em Trax. Sau 1,5 năm, hãng Chevrolet tiếp tục bổ sung phiên bản nâng cấp cho mẫu xe này tại thị trường Trung Quốc. Ở thị trường tỷ dân này, Chevrolet Tracker 2021 mới có tổng cộng 4 bản trang bị, bao gồm LT, LT Fun Edition, Redline và Redline Premium Edition, tăng 2 bản so với trước. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ B này cũng không còn bản số sàn tiêu chuẩn nữa. Về thiết kế ngoại thất, Chevrolet Tracker 2021 không thay đổi so với phiên bản cũ. Xe vẫn được trang bị lưới tản nhiệt chia làm 2 tầng và nối liền với cụm đèn pha cũng như khe gió hình chữ L ngược ở 2 góc cản trước. Tiếp đến là sườn xe dập gân khỏe khoắn, "cơ bắp", vành hợp kim 5 chấu kép ở bản cao cấp và lốp Bridgestone. Trong khi đó, ở đằng sau, mẫu xe SUV Chevrolet Tracker 2021 sở hữu cụm đèn hậu nằm ngang, kéo dài sang hai bên sườn. Đó là chưa kể đến nẹp thân vỏ bằng nhựa màu đen làm tăng vẻ rắn rỏi cho mẫu SUV "bé hạt tiêu" này. So với ngoại thất, nội thất của Chevrolet Tracker 2021 được cải tiến nhiều hơn. Theo đó, bản LT của mẫu SUV cỡ B này được trang bị nội thất bọc da màu xanh đậm phối đen và ghế thể thao mới. Riêng bản Redline đi kèm nội thất bọc da màu đen với chỉ đôi màu đỏ và vô lăng vát đáy bọc da tiêu chuẩn. Tương tự phiên bản cũ, Chevrolet Tracker 2021 tiếp tục được trang bị mặt táp-lô và cụm điều khiển trung tâm hướng về phía người lái. Trên mặt táp-lô xuất hiện màn hình thông tin giải trí có kích thước 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Baidu CarLife. Trong khi đó, ở hàng ghế sau sẽ có thêm 2 cổng USB tiêu chuẩn. Chưa hết, mẫu SUV cỡ B này còn có hệ thống thông tin giải trí MyLink+ thế hệ mới với tính năng ra lệnh bằng giọng nói nâng cấp. Tính năng này cho phép người lái chỉnh điều hòa và hệ thống đa phương tiện, mở cửa sổ, cửa sổ trời, gọi điện thoại cũng như cài đặt định vị chỉ bằng cách ra lệnh. "Trái tim" của Chevrolet Tracker 2021 vẫn là 2 loại máy xăng 3 xi-lanh, tăng áp với dung tích 1.0L và 1.3L. Trong đó, động cơ 1.0L tạo ra công suất tối đa 123 mã lực và mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ 1.3L là 162 mã lực và 240 Nm. Động cơ 1.0L kết hợp với hộp số tự động 6 cấp trong khi máy 1.3L đi cùng hộp số CVT. Về an toàn, Chevrolet Tracker 2021 tiếp tục được trang bị phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chuyển làn đường, cảnh báo áp suất lốp và camera lùi. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Chevrolet Tracker 2021 có mức bán ra dao động từ 118.900 - 139.900 Nhân dân tệ (420 - 494 triệu đồng). Khi mua mẫu xe này, khách hàng Trung Quốc có thể chọn các màu sơn ngoại thất như trắng, đen, xám, đỏ và xanh dương. Video: Chi tiết SUV cỡ B - Chevrolet Tracker 2021 mới.

