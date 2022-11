Chery Unbounded Pro chạy điện từ 312 triệu đồng, rẻ như Kia Morning

Chery vừa vén màn mẫu ôtô điện giá rẻ mới mang tên Unbounded Pro ở thị trường Trung Quốc. Tại thị trường này, Chery Unbounded Pro 2023 mới có tổng cộng 5 phiên bản và giá bán dao động từ 89.900 - 112.900 Nhân dân tệ (khoảng 312 - 391 triệu đồng), tương đương các mẫu ô tô hạng A tại Việt Nam như Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Đồng thời, so với những mẫu ôtô điện Trung Quốc như Wuling Hongguang Mini EV, Chery Unbounded Pro đắt hơn đáng kể mặc dù cũng chỉ có nội thất 4 chỗ ngồi. Theo công bố của hãng Chery, Unbounded Pro có kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 3.402 mm, chiều rộng 1.680 mm, chiều cao 1.550 mm hoặc 1.590 mm và chiều dài cơ sở 2.160 mm. Ngoài ra, Chery Unbounded Pro chạy điện còn có trọng lượng dao động từ 970 - 1.015 kg, tùy phiên bản. Như vậy, tân binh nhà Chery có kích thước nhỉnh hơn hẳn so với Wuling Hongguang Mini EV vốn có chiều dài chỉ 2.917 mm, chiều rộng 1.493 mm, chiều cao 1.621 mm và chiều dài cơ sở 1.940 mm. Tương tự các mẫu xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ khác tại Trung Quốc, Chery Unbounded Pro cũng được thiết kế theo phong cách khá tròn trịa. Trên đầu xe, mẫu ô tô điện này được trang bị hệ thống đèn 2 tầng mang tên "Thunder Tomahawk". Trong đó, cụm đèn pha của xe được đặt phía trên trong khi bên dưới có thêm dải đèn nằm dọc, ôm lấy 2 bên đầu xe. Ngoài ra, Chery Unbounded Pro còn sở hữu hốc gió trung tâm hình chữ nhật và cản trước trang trí bằng 2 chi tiết hình chữ "C" úp xuống, sơn màu đỏ tương phản. Những chi tiết màu đỏ còn xuất hiện trên sườn xe và ở cản sau. Chưa dừng ở đó, Chery Unbounded Pro còn có sườn xe khá đơn giản và ít đường dập gân. Xe chỉ có 2 cửa bên sườn, đi kèm tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, tạo cảm giác liền lạc và giảm hệ số lực cản không khí. Phía dưới là bộ vành 16 inch với thiết kế 4 chấu kép, sơn 2 màu thể thao. Trong khi đó, các cột của xe đều được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc trôi nổi. Đằng sau, Chery Unbounded Pro được trang bị cụm đèn hậu có thiết kế giống đèn pha và cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao. Cản sau của xe được sơn màu đen và tích hợp 2 đèn phản quang nằm ngang. Tương tự ngoại thất, nội thất của Chery Unbounded Pro cũng có thiết kế tối giản. Để giảm bớt sự nhàm chán, hãng Chery đã đưa những điểm nhấn màu tương phản lên vô lăng, tapi cửa, mặt táp-lô, ghế và dây đai an toàn của mẫu ô tô điện giá rẻ này. Nhằm tương xứng với giá bán khá cao trong phân khúc, Chery Unbounded Pro được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch và cửa gió điều hòa trải dài trên mặt táp-lô khiến nội thất như rộng hơn. Xe dùng chip Qualcomm 6155 thế hệ thứ 3, mang đến tốc độ xử lý nhanh. Chưa hết, Chery Unbounded Pro còn sở hữu 4 ghế bọc da màu đen với chỉ khâu màu đối lập. Riêng 2 ghế trước được thiết kế theo phong cách thể thao với tựa đầu nối liền vào thân ghế. Đặc biệt, phía sau hàng ghế thứ hai còn có khoang hành lý nhỏ để chứa đồ. Trong khi đó, các đối thủ cùng phân khúc phần lớn đều phải gập ghế sau xuống nếu muốn chở đồ. Hãng Chery cho biết mẫu ô tô điện này sẽ có ghế phụ lái chỉnh điện, hệ thống đèn viền nội thất, camera 360 độ, hệ thống điều khiển từ xa, tính năng kết nối với điện thoại Huawei Hicar, phanh tay điện tử và hệ thống lọc không khí PM2.5. Không chỉ tiện nghi, Chery Unbounded Pro còn có những trang bị an toàn hiện đại như cảnh báo áp suất lốp, hệ thống kiểm soát hành trình, cảnh báo lệch làn đường, nhận biết biển báo giao thông, cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ nhập làn đường và cảnh báo va chạm khi mở cửa. Có thể nói, trang bị tiện nghi và an toàn của Chery Unbounded Pro của Trung Quốc khá ấn tượng nếu so với những mẫu ôtô điện cỡ nhỏ, giá rẻ khác tại thị trường tỷ dân. Thậm chí, ô tô điện này còn được trang bị tốt hơn cả một số mẫu xe cỡ B hoặc cỡ C đang bán tại Việt Nam. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Chery Unbounded Pro là 2 loại mô-tơ điện. Mô-tơ điện thứ nhất mạnh 55 kW (74 mã lực) và 150 Nm, cho phép xe chạy được 301 km sau khi sạc đầy pin. Thứ hai là mô-tơ điện có công suất tối đa 70 kW (94 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 120 Nm. Phiên bản dùng mô-tơ điện này có thể chạy được 408 km sau khi sạc pin. Với bộ sạc nhanh DC, thời gian sạc pin từ 30% lên 80% chỉ hơn 30 phút. Chery là hãng ôtô Trung Quốc thành lập từ năm 1997 và hiện đang phân phối xe tại nhiều thị trường trên thế giới. Trong thời gian tới, Chery cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam với thương hiệu con OMODA mới. Hiện chưa rõ Chery sẽ bán những mẫu xe nào ở thị trường Việt Nam. Chỉ biết rằng, mẫu SUV cỡ B Chery OMODA 5 chắc chắn sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Theo tin đồn, Chery OMODA 5 sẽ có 3 phiên bản và giá bán từ 699 - 799 triệu đồng tại Việt Nam. Video: Ra mắt xe điện Chery Unbounded Pro 2023.

