Chery Tiggo 8 Pro từ 548 triệu đồng sắp về Việt Nam "nhái" Lexus

Khi tin đồn Chery sẽ ra mắt tại Việt Nam vào năm ngoái, sẽ có 1 số mẫu xe được giới thiệu và mẫu xe SUV Chery Tiggo 8 Pro 2023 mới sẽ nằm trong số đó. Dù vẫn chưa rõ khi nào hãng Chery sẽ chính thức trở lại Việt Nam nhưng 1 trong số những mẫu xe chủ lực của họ lại gây cứ chú ý lớn, đó chính chiếc Chery Tiggo 8 Pro tại Trung Quốc sở hữu ngoại hình đậm chất Lexus. Xe sẽ có 3 phiên bản mới, mức giá xe Chery Tiggo 8 Pro 2023 lần lượt là 159.900 nhân dân tệ (548 triệu đồng), 169.900 nhân dân tệ, tương đương 583 triệu đồng và sau cùng là 179.900 nhân dân tệ (616 triệu đồng). Về ngoại hình, Chery Tiggo 8 Pro 2023 có bộ lưới tản nhiệt con suốt cỡ lớn rất giống các xe Lexus, ngoài ra là hốc gió 2 bên hông được mở rộng, ngăn đôi bằng thanh chia gió màu đen, cụm đèn pha LED nối liền với lưới tản nhiệt và kết nối lại với nhau thông qua 1 thanh nẹp mạ crôm. Xe có thêm một chi tiết trang trí màu xanh lam được thêm vào ở dưới cùng của lưới tản nhiệt để thể hiện đặc điểm nhận dạng của phiên bản xe chạy bằng hybrid. Chiếc xe Chery Tiggo 8 Pro 2023 có chiều dài, rộng và cao lần lượt là 4.745/1.860/1.747 mm, chiều dài cơ sở 2.710 mm. Bên hông xe không có nhiều điểm nhấn, vì thế, chúng tôi sẽ sang đuôi xe, nơi chiếc xe mới được trang bị cánh gió mui, đèn hậu thiết kế kiểu xuyên thấu, cụm đèn bên trong dạng mảng rất dễ nhận biết sau khi thắp sáng. Ngoài ra, xe còn có ống xả mạ crôm kết hợp với tấm trang trí bộ khuếch tán gió sau ở chính giữa viền sau... Mở cửa bước vào bên trong khoang lái, chiếc xe Chery Tiggo 8 Pro 2023 áp dụng phong cách thiết kế hai màu xanh gạo rất đơn giản, thiết kế màn hình kép cùng kích thước 12,3 inch đang được ưa chuộng hiện nay mang đến hiệu ứng hình ảnh xuất sắc, vô lăng và bảng điều khiển trung tâm tích hợp nhiều chi tiết thiết kế màu đen sáng. Riêng phiên bản xe Chery Tiggo 8 Pro New Energy còn được trang bị ghế ngồi độc quyền của nữ hoàng, có thể mang lại cảm giác mát-xa đẳng cấp SPA, âm thanh vòm 8 loa sang trọng của Sony và ánh sáng của nội thất xe có thể thay đổi theo tâm trạng người dùng. Ngoài ra, xe còn được trang bị chip 8155 đảm bảo trải nghiệm xe và máy mượt mà, đồng thời sử dụng màn hình hiển thị head-up W-HUD. Về an toàn chủ động, xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh cấp độ L2+, bao gồm hình ảnh đảo chiều siêu rõ nét toàn cảnh 360°, hệ thống phanh khẩn cấp tự động AEB. Cảnh báo chệch làn đường LDW, hệ thống giữ làn đường LKA, chống kẹt xe TJA hỗ trợ, tích hợp ICA Nhiều chức năng hỗ trợ lái xe thông minh như hỗ trợ hành trình, hành trình thích ứng ACC ở tốc độ tối đa, cảnh báo va chạm phía trước FCW, điều khiển đèn pha thông minh IHC, hệ thống lái và phanh tự động ở tốc độ cao. Về sức mạnh, chiếc xe mới được trang bị hệ thống plug-in hybrid bao gồm động cơ 1.5T và mô-tơ điện, động cơ đốt trong có công suất tối đa 154 mã lực, kết hợp với mô-tơ điện kép, nhờ đó giúp hệ thống PHEV này có sức mạnh lên đến 322 mã lựcvà mô-men xoắn cực đại 545 Nm. Hệ truyền động là hộp số DTH 3 cấp do Chery tự phát triển mang đến khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong thời gian 7,2 giây. Với sự trợ giúp của hệ thống hybrid điện 3 tốc độ DHT đặc biệt, Tiggo 8 Pro New Energy cung cấp 3 chế độ lài là EV, HEV-Normal và HEV-Sport. Xe có thể chuyển đổi thành trạm phát điện di động công suất cao 3,3 kW. Tuổi thọ pin thuần điện của nó là 80km (WLTC) và pin là lithium bậc 3 của Guoxuan Hi-Tech. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt 5,9 lít/100 km theo chu trình WLTC và riêng động cơ điện chỉ "ăn xăng" 1,70 lít/100 km. Chery Tiggo 8 Pro cũng hỗ trợ sạc nhanh DC 29 kW và chỉ mất 25 phút để sạc từ 30% lên 80%. Tiggo 8 PRO là model thứ ba của gia đình Tiggo 8. Nó giống với hai người anh em cùng dòng về ba thành phần chính và kích thước thân máy, nhưng đã thay đổi ngoại hình, nội thất và cấu hình. So với Tiggo 8 chú trọng đến tính kinh tế và thực dụng, Tiggo 8 Plus là trải nghiệm sự sang trọng còn Tiggo 8 Pro chú trọng đến thời trang và công nghệ, hướng đến nhóm gia đình sinh năm 90. Nó không chỉ thừa hưởng những ưu điểm của dòng xe lớn mà còn đáp ứng được nhu cầu kết nối mạng thông minh cũng như thiết kế trẻ trung. Vào thời điểm các phương tiện sử dụng năng lượng mới đang phát triển mạnh mẽ, việc ra mắt phiên bản plug-in hybrid của các sản phẩm hàng đầu của hãng có thể làm phong phú thêm sự kết hợp sức mạnh của các mẫu xe và đáp ứng nhu cầu của nhiều người tiêu dùng hơn. Video: Xem chi tiết Chery Tiggo 8 Pro 2023 tại Trung Quốc.

Khi tin đồn Chery sẽ ra mắt tại Việt Nam vào năm ngoái, sẽ có 1 số mẫu xe được giới thiệu và mẫu xe SUV Chery Tiggo 8 Pro 2023 mới sẽ nằm trong số đó. Dù vẫn chưa rõ khi nào hãng Chery sẽ chính thức trở lại Việt Nam nhưng 1 trong số những mẫu xe chủ lực của họ lại gây cứ chú ý lớn, đó chính chiếc Chery Tiggo 8 Pro tại Trung Quốc sở hữu ngoại hình đậm chất Lexus. Xe sẽ có 3 phiên bản mới, mức giá xe Chery Tiggo 8 Pro 2023 lần lượt là 159.900 nhân dân tệ (548 triệu đồng), 169.900 nhân dân tệ, tương đương 583 triệu đồng và sau cùng là 179.900 nhân dân tệ (616 triệu đồng). Về ngoại hình, Chery Tiggo 8 Pro 2023 có bộ lưới tản nhiệt con suốt cỡ lớn rất giống các xe Lexus, ngoài ra là hốc gió 2 bên hông được mở rộng, ngăn đôi bằng thanh chia gió màu đen, cụm đèn pha LED nối liền với lưới tản nhiệt và kết nối lại với nhau thông qua 1 thanh nẹp mạ crôm. Xe có thêm một chi tiết trang trí màu xanh lam được thêm vào ở dưới cùng của lưới tản nhiệt để thể hiện đặc điểm nhận dạng của phiên bản xe chạy bằng hybrid. Chiếc xe Chery Tiggo 8 Pro 2023 có chiều dài, rộng và cao lần lượt là 4.745/1.860/1.747 mm, chiều dài cơ sở 2.710 mm. Bên hông xe không có nhiều điểm nhấn, vì thế, chúng tôi sẽ sang đuôi xe, nơi chiếc xe mới được trang bị cánh gió mui, đèn hậu thiết kế kiểu xuyên thấu, cụm đèn bên trong dạng mảng rất dễ nhận biết sau khi thắp sáng. Ngoài ra, xe còn có ống xả mạ crôm kết hợp với tấm trang trí bộ khuếch tán gió sau ở chính giữa viền sau... Mở cửa bước vào bên trong khoang lái, chiếc xe Chery Tiggo 8 Pro 2023 áp dụng phong cách thiết kế hai màu xanh gạo rất đơn giản, thiết kế màn hình kép cùng kích thước 12,3 inch đang được ưa chuộng hiện nay mang đến hiệu ứng hình ảnh xuất sắc, vô lăng và bảng điều khiển trung tâm tích hợp nhiều chi tiết thiết kế màu đen sáng. Riêng phiên bản xe Chery Tiggo 8 Pro New Energy còn được trang bị ghế ngồi độc quyền của nữ hoàng, có thể mang lại cảm giác mát-xa đẳng cấp SPA, âm thanh vòm 8 loa sang trọng của Sony và ánh sáng của nội thất xe có thể thay đổi theo tâm trạng người dùng. Ngoài ra, xe còn được trang bị chip 8155 đảm bảo trải nghiệm xe và máy mượt mà, đồng thời sử dụng màn hình hiển thị head-up W-HUD. Về an toàn chủ động, xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh cấp độ L2+, bao gồm hình ảnh đảo chiều siêu rõ nét toàn cảnh 360°, hệ thống phanh khẩn cấp tự động AEB. Cảnh báo chệch làn đường LDW, hệ thống giữ làn đường LKA, chống kẹt xe TJA hỗ trợ, tích hợp ICA Nhiều chức năng hỗ trợ lái xe thông minh như hỗ trợ hành trình, hành trình thích ứng ACC ở tốc độ tối đa, cảnh báo va chạm phía trước FCW, điều khiển đèn pha thông minh IHC, hệ thống lái và phanh tự động ở tốc độ cao. Về sức mạnh, chiếc xe mới được trang bị hệ thống plug-in hybrid bao gồm động cơ 1.5T và mô-tơ điện, động cơ đốt trong có công suất tối đa 154 mã lực, kết hợp với mô-tơ điện kép, nhờ đó giúp hệ thống PHEV này có sức mạnh lên đến 322 mã lựcvà mô-men xoắn cực đại 545 Nm. Hệ truyền động là hộp số DTH 3 cấp do Chery tự phát triển mang đến khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong thời gian 7,2 giây. Với sự trợ giúp của hệ thống hybrid điện 3 tốc độ DHT đặc biệt, Tiggo 8 Pro New Energy cung cấp 3 chế độ lài là EV, HEV-Normal và HEV-Sport. Xe có thể chuyển đổi thành trạm phát điện di động công suất cao 3,3 kW. Tuổi thọ pin thuần điện của nó là 80km (WLTC) và pin là lithium bậc 3 của Guoxuan Hi-Tech. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt 5,9 lít/100 km theo chu trình WLTC và riêng động cơ điện chỉ "ăn xăng" 1,70 lít/100 km. Chery Tiggo 8 Pro cũng hỗ trợ sạc nhanh DC 29 kW và chỉ mất 25 phút để sạc từ 30% lên 80%. Tiggo 8 PRO là model thứ ba của gia đình Tiggo 8. Nó giống với hai người anh em cùng dòng về ba thành phần chính và kích thước thân máy, nhưng đã thay đổi ngoại hình, nội thất và cấu hình. So với Tiggo 8 chú trọng đến tính kinh tế và thực dụng, Tiggo 8 Plus là trải nghiệm sự sang trọng còn Tiggo 8 Pro chú trọng đến thời trang và công nghệ, hướng đến nhóm gia đình sinh năm 90. Nó không chỉ thừa hưởng những ưu điểm của dòng xe lớn mà còn đáp ứng được nhu cầu kết nối mạng thông minh cũng như thiết kế trẻ trung. Vào thời điểm các phương tiện sử dụng năng lượng mới đang phát triển mạnh mẽ, việc ra mắt phiên bản plug-in hybrid của các sản phẩm hàng đầu của hãng có thể làm phong phú thêm sự kết hợp sức mạnh của các mẫu xe và đáp ứng nhu cầu của nhiều người tiêu dùng hơn. Video: Xem chi tiết Chery Tiggo 8 Pro 2023 tại Trung Quốc.