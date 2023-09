Cháy nhà máy xe Kia - ôtô điện EV6, K5 và K8 bị dừng sản xuất

Nhà máy Kia Autoland Hwaseong 3, hiện sản xuất K5, K8 và EV6, đã phải ngừng hoạt động do sự cố cháy ở dây chuyền sơn. Nhà máy sẽ đóng cửa trong một tuần để sửa chữa những hư hỏng nên dự kiến sẽ có sự gián đoạn sản xuất. Ban quản lý nhà máy Kia Hwaseong mới bị hoả hoạn đã ấn định ngày hoạt động trở lại là 7/9. Theo Kia, vào khoảng 19h40 ngày 28/8, ngọn lửa đã bất ngờ bùng lên tại tầng hai, vị trí của dây chuyền sơn do robot vận hành. Khi đám cháy bùng phát, bình chữa cháy tự động trong nhà máy đã được phun, đội cứu hỏa của Kia đã được điều động đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Ngọn lửa được cho là đã được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 21h30 cùng ngày. May mắn, vụ hỏa hoạn tại nhà máy số 3 của Kia ở Hwaseong, Hàn Quốc không ghi nhận thương vong nào về người nhưng hoạt động của dây chuyền sơn bị tạm dừng do 8 robot bị hỏng. Các quy trình còn lại như ép thân và lắp ráp tại nhà máy số 3 của Kia vẫn hoạt động bình thường cho đến sáng ngày 29/9, hãng Kia buộc phải phải tạm dừng toàn bộ nhà máy để kiểm soát lại chất lượng của dây chuyền. Một lãnh đạo của Kia cho biết: "Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ cháy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khôi phục hoạt động tại nhà máy Autoland Hwaseong 3 trong thời gian sớm nhất". Sự cố này có thể khiến thời gian bàn giao một số mẫu xe hiện đang được sản xuất tại nhà máy này bị kéo dài thêm. Nhà máy Kia Autoland Hwaseong 3 sản xuất ba mẫu xe: K5, K8 và EV6. Trong số đó, K5 và K8 là những mẫu xe chỉ được sản xuất tại nhà máy này. Do hoạt động bị đình chỉ trong một tuần, việc sản xuất các mẫu xe này dự kiến cũng sẽ gặp một số trở ngại. Trong khi đó, nhà máy 1 và 2 ở Hwaseong sản xuất Kia K3, Niro, K7, Sorento và Mohave vẫn hoạt động bình thường. Video: Sản xuất xe SUV chạy điện Kia EV6 tại Hàn Quốc.

