Chạy một vòng quanh Ringstrasse cùng Bugatti EB110 "hàng hiếm"

Giống với hầu hết các hãng xe khác trên thế giới, những chiếc xe đỉnh cao của một thương hiệu luôn có được những cơ hội để tham gia vào các giải đua lớn nhằm chứng tỏ vị thế của nó và nâng tầm thương hiệu. Đó cũng là lý do Romano Artioli – ông chủ Bugatti tại thời điểm đó, tạo ra chiếc siêu xe Bugatti EB110 SS LM và Bugatti EB110 SC độc nhất. Ở thời điểm hiện tại, cả hai chiếc Bugatti EB110 đặc biệt này đều cùng nhau nằm trong một bộ sưu tập đắt giá tại Châu Âu, tuy nhiên chúng lại ít khi cùng nhau xuất hiện trên phố. Vào tháng 8 năm ngoái, bộ đôi đặc biệt này đã có dịp cùng nhau so kè trên đại lộ Ringstrasse tại Áo và cuộc đua giữa hai chiếc xe khi đó đã được gọi vui bằng cái tên “Vienne 24 phút”. Vậy, tại sao lại là Áo, là Viên trong khi nhiều đường đua nổi tiếng khác có thể là địa điểm thú vị hơn mà hai chiếc xe này có thể ghé qua? Ringstrasse hay còn được gọi là Lord of the Ring road là một trong những đại lộ lâu đời bậc nhất Châu Âu cũng như thế giới. Cung đường dài 5,2 km này cũng được coi là linh hồn của “thành phố âm nhạc” Vienne. Cũng tại nơi này, vào những năm 1920, các tay quý tộc với bộ tuxedo bóng bẩy đã xé tan màn đêm giàu có của Vienne, vòng quanh Ringstrasse bằng những chiếc Bugatti Type 35 trước khi tham gia vào các buổi tiệc thâu đêm tại Café Schwarzenberg. Kể từ thời điểm đó, các tín đồ của Bugatti thường hay tập trung dạo quanh cung đường này để hoài niệm về một quá khứ và lần theo dấu của những người tiền nhiệm. Năm 2019 cũng là năm đánh dấu sinh nhật thứ 110 của Bugatti. Đó là lý do không thể tuyệt vời hơn để lấy hai chiếc Bugatti EB110 – chiếc xe được ra mắt để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 110 của Ettore Bugatti và dạo quanh cung đường đã trở nên quá quen thuộc với tín đồ của Bugatti. Hai chiếc Bugatti EB110 này cũng rất đặc biệt khi đó là hai chiếc EB110 bản đua duy nhất được sản xuất, một chiếc từng tham gia vào Le Mans 24h 1994 (EB110SS LM) và một chiếc được dùng để đua giải IMSA (EB110 Sport Competizione). Được phát triển trên nền tảng của xe đua Bugatti EB110 SS, hai chiếc xe đua này đã sở hữu công suất lên đến 670 mã lực, đến từ khối động cơ V12 dung tích 3,5 lít được tăng áp bằng bốn bộ turbo. Nội thất xe được gỡ bỏ để có thể giảm trọng lượng một cách đáng kể. Ghế ngồi thể thao, khung chống lật, vô-lăng ba chấu, mâm xe BBS,… được trang bị. Bảng điều khiển trung tâm được tích hợp các nút chức năng để tay đua kiểm soát chiếc xe một cách thuận tiện hơn. Video: Siêu xe Bugatti EB110 SS LM và Bugatti EB110 SC hàng độc.

