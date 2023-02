Changan Yida của Trung Quốc từ 310 triệu đồng, logo như Vinfast Việt Nam

Changan là nhà sản xuất xe ôtô nội địa lớn thứ 4 tại Trung Quốc, họ luôn mang đến cho khách hàng nhiều dòng xe để lựa chọn, trong đó, mới đây nhất, hãng xe có trụ sở chính đặt tại thành phố Trùng Khánh đã tiết lộ về việc đã cho bán dòng sedan Changan Yida 2023 mới. Changan Yida của Trung Quốc là một chiếc sedan giá cả phải chăng, hướng đến các gia đình và thiết kế khá giống dòng Uni sành điệu của thương hiệu này bao gồm hai chiếc SUV (Uni-T và Uni-K) và một chiếc sedan cỡ C (Uni-V), tuy nhiên, Changan Yida không thuộc dòng Uni. Nếu như bạn hỏi Changan Yida có gì hấp dẫn để chúng tôi phải giới thiệu, đầu tiên là việc chiếc sedan này có ngoại hình khá thể thao vời đèn pha LED dát mỏng, lưới tản nhiệt hiệu ứng 3D rất nghệ thuật hay tay nắm cửa dạng thò thụt, đang được nhiều hãng xe áp dụng và đặc biệt logo của hãng giống hệt Vinfast của Việt Nam. Về kích thước, Changan Yida có các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.770x1.840x1440 mm, chiều dài cơ sở là 2.765 mm. Để so sánh, Yida dài hơn 11 mm, rộng hơn 62 mm và thấp hơn 13 mm cũng như có chiều dài cơ sở hơn 117 mm so với mẫu xe Volkswagen Jetta. Các thông số này cho thấy Yida hoàn toàn không phải là một chiếc xe sedan hạng nhỏ. Đó có lẽ là lý do chính tại sao Changan lại định vị Yida là một chiếc sedan gia đình. Nhìn vẻ ngoài thể thao của xe sẽ khiến bạn nghĩ mẫu xe này phải sở hữu khung gầm gì đó rất hầm hố, nhưng thực tế khung gầm của dòng xe Changan Yida khá đơn giản với hệ thống treo MacPherson ở cầu trước và hệ thống treo bán độc lập cầu sau. Nội thất của Changan Yida có vô lăng thể thao không vát đáy, màn hình trung tâm có kích thước 13,2 inch khổng lồ, được dựng dọc và bảng điều khiển 10,25 inch. Ghế ngồi được bọc da 2 tông màu cùng nhiều chi tiết nhựa màu xám. Bảng điều khiển trung tâm có các lỗ thông hơi nhỏ, xe có trang bị sạc không dây, ngoài ra là việc xe Changan Yida có thể được trang bị ghế sưởi, ghế trước chỉnh điện, hệ thống tự lái L2 và hệ thống camera 360 độ. Ở hệ truyền động, Changan Yida có động cơ xăng tăng áp Blue Core 1,5 lít, sản sinh ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Xe có hộp số 7DCT với thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát đến 100 chưa được tiết lộ nhưng tốc độ tối đa của Yida được giới hạn ở 200 km/h. Đối với mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 5,99L/100km. Mức giá xe Changan Yida 2023 tại thị trường tỷ dân Trung Quốc nằm trong khoảng từ 89.900 nhân dân tệ đến 110.900 nhân dân tệ (tương đương 310 triệu đồng đến 382 triệu đồng). Hiện tại, hãng xe Changan đã cho phép các khách hàng của mình đặt mua Yida, việc giao hàng sẽ bắt đầu vào tháng 3 này. Video: Giới thiệu xe sedan giá rẻ Changan Yida 2023 mới.

