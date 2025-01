Soi loạt ôtô Trung Quốc "xông đất" thị trường Việt đầu năm 2025

Một số thương hiệu ôtô đang chuẩn bị ra mắt những sản phẩm mới cải tiến về thiết kế và công nghệ đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng. Đáng chú ý một số mẫu xe ôtô Trung Quốc về Việt Nam ngay từ đầu năm 2025 này. Jaecoo J7

Mới đây, phía đại lý cho biết, Jaecoo J7 2025 mới dự kiến sẽ được ra mắt Việt Nam vào giữa tháng 1/2025. Cấu hình các phiên bản của mẫu ôtô Trung Quốc mới này chưa được hé lộ nhưng theo giới tư vấn bán hàng, biến thể hybrid cắm sạc (plug-in hybrid hay PHEV) dự kiến có giá khoảng 1 tỷ đồng. Với mức giá xe Jaecoo J7 2025 khoảng 1 tỷ đồng cho phiên bản PHEV (plug-in hybrid), Jaecoo J7 sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam như Mazda CX-5 hay Ford Territory. Jaecoo J7 sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp với mô-tơ điện, mang đến khả năng di chuyển khoảng 98 km trong chế độ thuần điện (EV Mode) và tổng quãng đường lên tới 1.200 km khi sử dụng động cơ hybrid. MG G50

Theo thông tin từ các đại lý, MG G50 của Trung Quốc sẽ chính thức được giới thiệu trên thị trường Việt Nam vào tháng 1 năm 2025 với giá khởi điểm dự kiến trên 500 triệu đồng. Mẫu MPV 7 chỗ này hứa hẹn sẽ tạo ra cú sốc trong phân khúc MPV cỡ trung nhờ thiết kế bắt mắt và mức giá cạnh tranh. MG G50 đã thu hút sự chú ý tại triển lãm ôtô Việt Nam VMS 2024, nơi lần đầu tiên mẫu xe này được trưng bày chính thức. Hiện MG G50 cạnh tranh trong phân khúc với những tên tuổi lớn như Toyota Innova Cross (giá từ 810 - 999 triệu đồng), Haima 7X (865 triệu đồng) và GAC M6 Pro (699 - 799 triệu đồng), tất cả đều có mức giá trên 700 triệu đồng. MG G50 được định vị ở phân khúc MPV cỡ trung, kích thước của xe nằm giữa Innova Cross và Custin. Tuy nhiên, với chiến lược giá rẻ, MG G50 sẽ không được trang bị nhiều tính năng nổi bật, đặc biệt là hệ thống an toàn chủ động (ADAS), điều này có thể khiến xe gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng khi đối đầu với các mẫu xe cùng phân khúc. Haval Jolion

Haval Jolion 2025 mới sẽ là mẫu crossover cỡ B+ hiện đã có mặt tại đại lý từ tháng 11/2024 nhưng chưa được công bố giá bán chính thức. Dự kiến, mẫu xe này sẽ được giới thiệu tại Việt Nam vào đầu năm 2025. Jolion được trang bị động cơ xăng 1.5L kết hợp với mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 187 mã lực và mô-men xoắn 375 Nm, hứa hẹn mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu (4,2 lít/100km). Theo một số đại lý, giá bán của Haval Jolion dao động từ 730 - 780 triệu đồng, nhưng cũng có thông tin cho biết mẫu xe này sẽ có giá khởi điểm dưới 700 triệu đồng. Mẫu xe này sẽ phải cạnh tranh với các sản phẩm trong cùng phân khúc như Mazda CX-5 hay Kia Seltos. GWM Tank 300

Tank 300 là một mẫu SUV cỡ D đến từ thương hiệu GWM (Trung Quốc), cũng đang được chờ đón tại Việt Nam. Mẫu xe này dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2025 với hai phiên bản xăng và hybrid. Với mức giá dự kiến từ 1,4 tỷ - 1,7 tỷ đồng, GWM Tank 300 sẽ cạnh tranh với các mẫu SUV cỡ D khác như Ford Everest hay Hyundai SantaFe. Tuy nhiên, mức giá cao sẽ khiến mẫu xe này gặp không ít thách thức trong việc thu hút khách hàng tại Việt Nam, nơi phân khúc SUV cỡ D đã có sự hiện diện của những tên tuổi nổi bật. Nếu như phiên bản xăng sử dụng động cơ 2.0L tăng áp với công suất 227 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm, thì phiên bản hybrid có thể sử dụng động cơ 2.0L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng lên tới 240 mã lực. Cũng theo thông tin từ giới tư vấn bán hàng, GWM Tank 300 tại Việt Nam sẽ được trang bị các tính năng an toàn hiện đại như: 6 túi khí, camera 360, hỗ trợ đỗ xe và lùi xe tự động. Đặc biệt là các tính năng ADAS như phanh khẩn cấp trước sau, cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, điều khiển hành trình thích ứng ACC… Video: MG G50 sắp về ra mắt: Dự kiến từ 550 triệu đồng.

