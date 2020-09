Changan CS75 Plus, SUV "Tàu" khởi điểm chỉ 362 triệu đồng

Changan là một trong những thương hiệu xe uy tín và lớn nhất thị trường nội địa Trung Quốc. Mới đây, thương hiệu này đã giới thiệu CS75 Plus, một mẫu SUV phong cách thể thao Changan CS75 Plus 2020 mới táo bạo dựa trên CS75 có sẵn. CS75 Plus chủ yếu nhắm tới những người mua trẻ tuổi, và có chia sẻ nhiều chi tiết thiết kế với mẫu crossover UNI-T cũng mới được giới thiệu trong năm nay. Mẫu xe SUV Changan CS75 Plus là một mẫu xe 5 chỗ phong cách thể thao táo bạo. Đầu xe tạo ấn tượng mạnh cho người nhìn với lưới tản nhiệt, hốc gió lớn, dải đèn pha LED mỏng nối liền nhau. Changan CS75 Plus có thiết kế phần đầu xe gây ấn tượng mạnh với hốc gió cực lớn, một lớp sơn màu đen bóng bẩy, bộ la-zăng hợp kim lớn, và một vài sọc đỏ trang trí. Kích thước của xe là dài 4.700 mm, rộng 1.865 mm, cao 1.700 mm, và trục cơ sở 2.710 mm. Góc nhìn bên sườn cho thấy Changan CS75 Plus có bộ la-zăng hợp kim khá lớn, những đường gân nổi rõ Phần nội thất xe trông cũng hợp mắt nhìn và có trang bị hệ thống màn hình kép cho bảng đồng hồ kỹ thuật số và thông tin giải trí. Nội thất xe chủ yếu mang màu tối, trông rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Nếu phải đưa ra một khuyết điểm thì đó là vô lăng có phần hơi lớn và có hình thức lỗi thời. Cụm đèn hậu của xe khá lớn, mang hình thù khác thường. Nội thất của Changan CS75 Plus trông hiện đại với hệ thống màn hình kép trên mặt táp lô Trên phương diện máy móc, Changan CS75 Plus có hai lựa chọn: một là động cơ tăng áp dung tích 1.5 lít 174 mã lực phối hợp hộp số tự động 6 cấp, và một động cơ tăng áp dung tích 2.0 lít sản sinh 230 mã lực phối hợp hộp số tự động 8 cấp. Hàng ghế phía sau của Changan CS75 Plus Cuối cùng là yếu tố bán ra, giá xe Changan CS75 Plus có mức khởi điểm 106.900 nhân dân tệ và kết thúc tại 154.900 nhân dân tệ (tương đương 362 – 525 triệu đồng). Một mức giá vừa tầm đối với một chiếc SUV hiện đại. Video: Chi tiết SUV giá rẻ của Trung Quốc - Changan CS75 Plus.

