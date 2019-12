"Chạm mặt" minivan hạng sang Lexus LM 2020 sắp về đại lý

Lexus LM được phát triển từ nền tảng khung gầm từ “người anh em” Toyota Alphard. Lexus LM nhắm đến các khách hàng yêu thích xe minivan sang trọng chiếm số đông ở một số thị trường tại châu Á như: Trung Quốc, HongKong hay quê nhà Nhật Bản. Mặc dù các khách hàng giàu có hiện nay có rất nhiều sự lựa chọn ở các dòng xe sedan hay SUV hạng sang cỡ lớn, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng xe minivan vẫn có rất nhiều sức hút, nhất là tại khu vực châu Á. Chính vì thế, mẫu xe minivan hạng sang Lexus LM 2020 đã nhanh chóng ra đời để đáp ứng cho nhu cầu cao hơn ở phân khúc này, điều mà đàn em Toyota Alphard không làm được. Lexus LM 2020 mới được bán ra với 02 phiên bản khác nhau gồm: LM300h và LM350, trong đó phiên bản LM300h sử dụng động cơ 2.5L, trong khi phiên bản LM350 cao cấp hơn sử dụng động cơ V6 dung tích 3.5L hút khí tự nhiên (N/A). Lexus LM hoàn toàn mới có 02 lựa chọn hệ dẫn động bao gồm, cầu trước (FWD) và bốn bánh (AWD). Khác với Toyota Alphard, Lexus LM đem lại khả năng vận hành êm ái cho các ổng chủ phía sau hơn nhờ sử dụng hệ thống treo với giảm xóc “Swing Valve Shock Absorber” chia sẻ từ dòng sedan cỡ trung ES thế hệ mới. Bên cạnh thiết kế ngoại thất cao cấp với lưới tản nhiệt hình con suốt “Spindle Grille” cỡ lớn kết hợp với nhiều chi tiết crôm sang trọng. Điểm khác biệt của Lexus LM so với Toyota Alphard chính là nội thất, trong đó LM được trang bị 2 ghế hạng thương gia ở phía sau, hai ghế to bản này sử dụng tấm đệm làm từ bọt polyurethane và bọc da cao cấp để đảm bảo sự êm ái. Hơn nữa, cả hai ghế đều có thể ngả ra phía sau và có chỗ để tựa chân, ngay chính giữa hàng ghế là bệ tỳ tay cỡ lớn tích hợp nút bấm điều khiển cảm ứng đa chức năng bao gồm hệ thống giải trí, các chức năng thư giãn như massage và hệ thống điều hoà. Để tăng sự riêng tư, Lexus LM được thiết kế một vách ngăn giúp tách biệt giữa khoang lái và khoang ông chủ, trên vách ngăn ngày còn tích hợp màn hình giải trí 26 inch. Chưa hết, LM còn có thêm cửa sổ trời riêng biệt ở phía sau, trang bị đèn LED trang trí nội thất, đồng hồ và dàn âm thanh cao cấp Mark Levinson quen thuộc của Lexus. Theo dự kiến, Lexus LM mới sẽ được bán tại Trung Quốc và các thị trường châu Á khác vào cuối năm nay, xe chỉ có 02 lựa chọn màu sơn gồm đen và trắng. Giá xe Lexus LM hiện vẫn chưa được công bố, nhưng rõ ràng nó sẽ có giá cao hơn so với Toyota Alphard. Video: Chi tiết minivan hạng sang Lexus LM 2020.

