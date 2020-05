"Chạm mặt" BMW i3 chạy điện từng bán 2,5 tỷ tại Việt Nam

Chiếc BMW i3 chạy điện này về Việt Nam dưới đơn đặt hàng của chủ một doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách nổi tiếng nhằm thử nghiệm mục đích chuyển đổi các mẫu xe taxi chạy xăng sang lô xe chạy điện. Tuy vậy, một điều đáng tiếc là mẫu xe điện hàng hiếm này hiện nay đã đổi chủ và dự án nói trên vẫn chưa được “bật đèn xanh”. Ra mắt thế giới lần đầu tiên vào năm 2013, chiếc xe điện BMW i3 tại Việt Nam này thuộc dự án xe hybrid của thương hiệu Đức. Nó sở hữu thiết kế đi trước thời đại và vận hành thân thiện với môi trường có tên là “Project i” của hãng xe Đức. Người anh em BMW i8 được giới thiệu muộn hơn nhưng lại là mẫu xe hybrid tạo được tiếng vang cho dòng sản phẩm mang hơi thở tương lai của BMW, bằng chứng cho sự thành công của BMW i8 là số lượng xe lên đến hàng chục chiếc liên tục được nhập khẩu về Việt Nam trong năm 2015, trong khi đó, i3 chỉ có vỏn vẹn một chiếc được nhập về dù có giá bán “dễ chịu” hơn. Điều này tương đối dễ hiểu khi i3 không sở hữu ngoại hình sắc sảo như BMW i8, thiết kế thân xe trên BMW i3 mang hướng thiên về mục đích sử dụng cho gia đình hơn. Phần đầu xe i3 mang thiết kế tối giản với cụm lưới tản nhiệt kép “quả thận” trứ danh của BMW, tuy nhiên lưới tản nhiệt trên xe chỉ có tác dụng trang trí vì i3 là mẫu xe chạy điện hoàn toàn. Đặc biệt hơn khi xung quanh phần lưới tản nhiệt được viền màu xanh ấn tượng, logo BMW đặt trên phần nền xanh, đây đều là những đặc điểm nổi bật trên các mẫu xe hybrid thuộc gia đình BMW. Cụm đèn chiếu sáng áp dụng công nghệ LED có thiết kế mang hình chữ “U” lạ mắt, phía dưới là cụm đèn sương mù hình tròn. Hai bên hông xe xuất hiện các đèn xi-nhan màu cam, đây là trang bị an toàn bắt buộc trên những mẫu xe được nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Tuy không sở hữu thiết kế đẹp mắt như BMW i8, dòng xe i3 vẫn mang về cho BMW những giải thưởng đáng tự hào như xe xanh của năm 2014 và thiết kế xe hơi ấn tượng năm 2014. Với thiết kế như một “bé hạt tiêu”, BMW i3 sở hữu kích thước tổng thể khá nhỏ gọn bao gồm chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.999 x 1.775 x 1.578 mm, ngoại hình “khiêm tốn” là điểm cộng cho sự di chuyển linh hoạt, đặc biệt khi phải đối mặt với một nơi có mật độ giao thông đông đúc như TP HCM. Chiếc hatchback được xây dựng trên bộ khung bằng nhôm và cabin bằng sợi carbon. Kết cấu này giúp tăng độ bền cho thân xe, đồng thời giảm đi “cân nặng” cho xe so với phần khung làm bằng nhôm và sắt. Chính nhờ vật liệu cấu tạo chắc chắn của phần khung xe, BMW i3 không cần đến cột B, cửa trước và sau xe được bắt vào cột A và C cùng nhau kết hợp tạo nên kiểu mở cửa độc đáo, mang đến khả năng ra vào cabin xe thoải mái cho hành khách. BMW i3 sử dụng sức mạnh từ bộ pin lithium-ion 22 kWh và một mô-tơ điện để vận hành, sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm. Với mô-tơ điện và bộ pin này, BMW i3 có thể vận hành quãng đường 130-160 km sau mỗi lần sạc đầy pin, thậm chí có thể di chuyển gần 200 km nếu sử dụng chế độ tiết kiệm năng lượng. Thời gian sạc tiêu chuẩn 8 tiếng và có thể sạc qua ổ cắm thông thường, ổ cắm công cộng hoặc bộ sạc Wallbox đặc biệt của BMW. Nếu sử dụng sạc nhanh, BMW i3 chỉ mất 30 phút để nạp 80% bộ pin.Giá xe BMW i3 thời điểm mới ra mắt được bán ra khoảng 34.950 Euro (tương đương 46.300 USD) cho bản chạy điện và 39.450 Euro (52.320 USD) cho bản Range Extender tại Châu Âu. Mẫu xe điện tương lai BMW i3 tại Việt Nam thời điểm mới về nước vào năm 2015 có giá bán vào khoảng 2,5 tỷ đồng sau khi đóng toàn bộ thuế và phí để ra biển. Video: Chi tiết xe điện BMW i3 phiên bản 2015.

