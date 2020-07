“Chạm mặt” Audi R8 V10 Plus siêu bóng bẩy ở Sài Gòn

Về Việt Nam từ năm 2016 - thời điểm những chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus 2016 ồ ạt được nhập về, chiếc R8 V10 Plus này hiện đang "định cư" tại Sài Gòn. Trước đó, vào khoảng tháng 7/2019, giá xe Audi R8 này đã từng được chủ cũ rao bán với mức 9 tỷ đồng, sau khi xe đã lăn bánh được 12.000 km. Điều đáng chú ý nhất của Audi R8 V10 Plus đời cũ này nằm ở động cơ hút khí tự nhiên V10 5.2L mạnh 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560Nm, cho phép siêu xe thể thao tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,2 giây, tốc độ tối đa của xe đạt 330 km/h. Tuy nhiên, diện mạo của siêu xe Đức cũng rất ấn tượng với thiết kế mạnh mẽ và góc cạnh. Điểm khác biệt rõ rệt nhất của R8 V10 Plus so với người anh em ít mạnh mẽ hơn (R8 V10) là hệ thống đèn chiếu sáng có kiểu dáng sắc sảo và công nghệ Full-Led hiện đại. Ngoài ra, xe có một vài cập nhật đáng chú ý khác như các nan cửa hốc gió cỡ lớn dưới cặp đèn pha ở dạng dựng đứng thay vì nằm ngang như cũ, giúp tăng cường tính khí động học, nắp ca-pô với 2 đường gân dập nổi khoẻ khoắn, lưới tản nhiệt hình lục giác sơn xám, vỏ gương chiếu hậu sợi carbon... Siêu xe Audi R8 V10 Plus này vẫn đang "cưỡi" trên bộ bánh 5 chấu nguyên bản kích thước lớn, kết hợp lốp siêu mỏng và bộ kẹp phanh hiệu suất cao. Di chuyển ra phía sau, chiếc xe lập tức gây chú ý với cánh gió sợi carbon cùng những khe khuếch tán bên dưới cản sau - chi tiết này cũng giúp phân biệt bản V10 và V10 Plus. Video: Giới thiệu siêu xe Audi R8 V10 Plus tại Việt Nam.

