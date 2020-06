Audi R8 V10 Plus của tay chơi Sài Gòn độ phong cách siêu chất

Tại Việt Nam, những chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus chỉ xuất hiện với ba màu sơn ngoại thất bao gồm đỏ, đen và vàng, trong đó lớp sơn đỏ được khách hàng Việt ưa chuộng nhất khi có đến 4 xe được mang về nước. Chiếc Audi R8 V10 Plus xuất hiện trong bài viết là chiếc duy nhất về nước theo diện nhập khẩu chính hãng và khoác áo mới để phân biệt với những chiếc R8 màu đỏ còn lại. Lớp decal được trang trí thêm không chỉ mang đến cái nhìn mới mẻ cho xe mà còn đem lại vẻ ngoài vô cùng hiếu chiến, giống với những chiếc xe đua Audi R8 LMS. Cụ thể, để tạo điểm nhấn cho ngoại thất, các chi tiết như nắp ca-pô, thân xe và cản sau đều được dán trắng mờ, đi cùng với đó là sự xuất hiện của con số “39” trang trí trên xe theo phong cách của những chiếc xe đua. Cuối cùng, cản sau dán thêm dòng chữ “Capristo” màu đen, đây chính là thương hiệu ống xả đã được tay chơi Off-road lựa chọn để độ lại cho chiếc Audi R8 V10 Plus của mình. Audi R8 V10 Plus thuộc thế hệ R8 thứ hai ra mắt công chúng tại triển lãm Geneva Motor Show năm 2015, kế thừa những thành công mà thế hệ tiền nhiệm mang lại với tổng số 27.000 chiếc R8 đã được bán ra trên toàn cầu. Ở thế hệ R8 thứ hai này, Audi đã lược bỏ đi phiên bản sử dụng động cơ V8 trên thế hệ đầu tiên, giúp cho R8 có thể cạnh tranh với những đối thủ “sừng xỏ” như Mercedes-Benz AMG GTS, Porsche 911 Turbo và McLaren 570S. Về ngoại thất, thiết kế trên Audi R8 V10 Plus được trau chuốt lại theo hướng hiện đại và góc cạnh hơn, thay cho nét mềm mại của thế hệ R8 đầu tiên. Cản trước của xe được những kĩ sư thiết kế từ Audi “lột xác” toàn bộ với mặt ca-lăng hình tổ ong sơn đen làm điểm nhấn, hốc gió trước của xe cũng được thay đổi với các nan nằm dọc, thay cho nan ngang trên R8 thế hệ đầu tiên. Luôn là thương hiệu đi đầu về công nghệ đèn pha trên xe hơi, Audi trang bị cho R8 cụm đèn chiếu sáng LED tích hợp đèn Laser khá hiện đại có thiết kế sắc sảo. Nắp ca-pô được dập gân mạnh mẽ, phía dưới là khoang hành lí không quá rộng rãi, tuy nhiên vẫn phù hợp cho những chuyến hành trình ngắn ngày. Mặc dù ngoại thất của xe đã được thiết kế lại toàn bộ, thân xe vẫn mang đến cho chúng ta một chút cảm giác hoài cổ về thế hệ R8 đầu tiên nhờ sự mềm mại, uyển chuyển của thân xe hòa quyện với nét thiết kế mang đậm dấu ấn khí động học. Chiếc Audi R8 V10 Plus này được trang bị bộ mâm đa chấu sơn đen khá hầm hố, ẩn bên trong là cùm phanh sơn bạc kết hợp với đĩa phanh carbon ceramic có khả năng chịu nhiệt tốt. Điểm gây tiếc nuối cho không ít người hâm mộ siêu xe Audi R8 trên toàn thế giới đó chính là tấm ốp carbon trên hốc gió ngang thân xe đã bị chia làm đôi, trước đó trên thế hệ R8 tiền nhiệm là sự xuất hiện của một tấm carbon kéo dài ấn tượng. Đặt ở vị trí sau ô cửa sổ là nắp nhiên liệu bằng kim loại đã được dán đen và đính thêm tên xe “R8” lên trên. Cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED, phía dưới là hai khe thoát khí để lộ hệ thống ống xả bên trong. Chưa hết, có lẽ cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn với âm thanh động cơ nguyên bản, hệ thống ống xả trên xe đã được chủ nhân độ lại hoàn toàn với chi tiết mới đến từ thương hiệu Capristo của Ý, trị giá khoảng 200 triệu Đồng. Không chỉ mang đến âm thanh uy lực hơn khi đạp mạnh chân ga, hệ thống ống xả có cấu tạo từ vật liệu titanium này còn giúp giảm thiểu “cân nặng” cho Audi R8 V10 Plus. Video: Chi tiết siêu xe Audi R8 V10 bản giới hạn.

Tại Việt Nam, những chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus chỉ xuất hiện với ba màu sơn ngoại thất bao gồm đỏ, đen và vàng, trong đó lớp sơn đỏ được khách hàng Việt ưa chuộng nhất khi có đến 4 xe được mang về nước. Chiếc Audi R8 V10 Plus xuất hiện trong bài viết là chiếc duy nhất về nước theo diện nhập khẩu chính hãng và khoác áo mới để phân biệt với những chiếc R8 màu đỏ còn lại. Lớp decal được trang trí thêm không chỉ mang đến cái nhìn mới mẻ cho xe mà còn đem lại vẻ ngoài vô cùng hiếu chiến, giống với những chiếc xe đua Audi R8 LMS. Cụ thể, để tạo điểm nhấn cho ngoại thất, các chi tiết như nắp ca-pô, thân xe và cản sau đều được dán trắng mờ, đi cùng với đó là sự xuất hiện của con số “39” trang trí trên xe theo phong cách của những chiếc xe đua. Cuối cùng, cản sau dán thêm dòng chữ “Capristo” màu đen, đây chính là thương hiệu ống xả đã được tay chơi Off-road lựa chọn để độ lại cho chiếc Audi R8 V10 Plus của mình. Audi R8 V10 Plus thuộc thế hệ R8 thứ hai ra mắt công chúng tại triển lãm Geneva Motor Show năm 2015, kế thừa những thành công mà thế hệ tiền nhiệm mang lại với tổng số 27.000 chiếc R8 đã được bán ra trên toàn cầu. Ở thế hệ R8 thứ hai này, Audi đã lược bỏ đi phiên bản sử dụng động cơ V8 trên thế hệ đầu tiên, giúp cho R8 có thể cạnh tranh với những đối thủ “sừng xỏ” như Mercedes-Benz AMG GTS, Porsche 911 Turbo và McLaren 570S. Về ngoại thất, thiết kế trên Audi R8 V10 Plus được trau chuốt lại theo hướng hiện đại và góc cạnh hơn, thay cho nét mềm mại của thế hệ R8 đầu tiên. Cản trước của xe được những kĩ sư thiết kế từ Audi “lột xác” toàn bộ với mặt ca-lăng hình tổ ong sơn đen làm điểm nhấn, hốc gió trước của xe cũng được thay đổi với các nan nằm dọc, thay cho nan ngang trên R8 thế hệ đầu tiên. Luôn là thương hiệu đi đầu về công nghệ đèn pha trên xe hơi, Audi trang bị cho R8 cụm đèn chiếu sáng LED tích hợp đèn Laser khá hiện đại có thiết kế sắc sảo. Nắp ca-pô được dập gân mạnh mẽ, phía dưới là khoang hành lí không quá rộng rãi, tuy nhiên vẫn phù hợp cho những chuyến hành trình ngắn ngày. Mặc dù ngoại thất của xe đã được thiết kế lại toàn bộ, thân xe vẫn mang đến cho chúng ta một chút cảm giác hoài cổ về thế hệ R8 đầu tiên nhờ sự mềm mại, uyển chuyển của thân xe hòa quyện với nét thiết kế mang đậm dấu ấn khí động học. Chiếc Audi R8 V10 Plus này được trang bị bộ mâm đa chấu sơn đen khá hầm hố, ẩn bên trong là cùm phanh sơn bạc kết hợp với đĩa phanh carbon ceramic có khả năng chịu nhiệt tốt. Điểm gây tiếc nuối cho không ít người hâm mộ siêu xe Audi R8 trên toàn thế giới đó chính là tấm ốp carbon trên hốc gió ngang thân xe đã bị chia làm đôi, trước đó trên thế hệ R8 tiền nhiệm là sự xuất hiện của một tấm carbon kéo dài ấn tượng. Đặt ở vị trí sau ô cửa sổ là nắp nhiên liệu bằng kim loại đã được dán đen và đính thêm tên xe “R8” lên trên. Cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED, phía dưới là hai khe thoát khí để lộ hệ thống ống xả bên trong. Chưa hết, có lẽ cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn với âm thanh động cơ nguyên bản, hệ thống ống xả trên xe đã được chủ nhân độ lại hoàn toàn với chi tiết mới đến từ thương hiệu Capristo của Ý, trị giá khoảng 200 triệu Đồng. Không chỉ mang đến âm thanh uy lực hơn khi đạp mạnh chân ga, hệ thống ống xả có cấu tạo từ vật liệu titanium này còn giúp giảm thiểu “cân nặng” cho Audi R8 V10 Plus. Video: Chi tiết siêu xe Audi R8 V10 bản giới hạn.