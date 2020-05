“Diện kiến” Audi R8 V10 Plus đỏ rực của tình cũ Mi Du

Cuối tuần qua, người hâm mộ lại có dịp được chiêm ngưỡng siêu xe Audi R8 V10 Plus màu đỏ nổi bật của thiếu gia Phan Thành. Là thế hệ thứ 2 của dòng siêu xe R8, R8 V10 Plus không có nhiều khác biệt so với nguyên bản đầu tiên, điểm thay đổi rõ nhất là hệ thống đèn chiếu sáng với công nghệ Full-Led cùng thiết kế góc cạnh và sắc sảo. Ngoài ra, xe có một vài cập nhật đáng chú ý khác như các nan cửa hốc gió cỡ lớn dưới cặp đèn pha ở dạng dựng đứng thay vì nằm ngang như cũ, giúp tăng cường tính khí động học, nắp ca-pô với 2 đường gân dập nổi khoẻ khoắn, lưới tản nhiệt hình lục giác sơn xám, vỏ gương chiếu hậu sợi carbon...Chỉ với những tinh chỉnh nhỏ, Audi R8 V10 Plus đỏ rực đã trông hiện đại và mới mẻ hơn đáng kể. Audi R8 V10 Plus còn sở hữu bộ vành đa chấu khỏe khoắn kích thước 20 inch được sơn đen bóng, đi kèm kẹp phanh màu ghi xám chính hiệu, các bánh xe được bọc trong bộ lốp cực mỏng giúp tăng khả năng bám đường. Phía sau siêu xe Audi R8 của Phan Thành cũng gây ấn tượng với những đường nét mạnh mẽ, cánh gió sợi carbon cùng những khe khuếch tán bên dưới cản sau. Đặc biệt, Audi còn trang bị cho xe hệ thống ống pô cải tiến với tiếng pô có thể thay đổi tùy thuộc chế độ lái. Vì chia sẻ chung nền tảng thân xe với Lamborghini Huracan, Audi R8 V10 Plus cũng sử dụng khối động cơ hút khí tự nhiên V10 FSI 5.2 lít, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp cho công suất 602 mã lực, xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,2 giây, nhanh hơn người tiền nhiệm 20%, vận tốc cực đại 330 km/h. Thời điểm mới ra mắt tại Việt Nam, giá xe Audi R8 V10 Plus lên tới gần 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 3 năm có mặt hiện mẫu xe này có giá bán trên thị trường xe cũ khoảng dưới 10 tỷ đồng. Video: Chi tiết siêu xe Audi R8 V10 tại Đà Lạt.

