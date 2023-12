Cặp Rolls-Royce biển "phát phát 88" của Vạn Thịnh Phát bị kê biên

Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cơ quan điều tra tiến hành kê biên đối với 1.237 bất động sản và 22 tài sản là phương tiện gồm: 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ôtô của bà Lan. Trong đó, có một cặp xe siêu sang Rolls-Royce biển số đuôi 88 giống nhau. Nhiều người cũng thường xuyên bắt gặp cặp xe siêu sang Rolls-Royce mang biển số đuôi 88 đắt tiền này thường xuyên xuất hiện trước cổng và được để trong hầm tòa nhà Saigon Times Square ở TP.HCM. Được biết, một chiếc xe Rolls-Royce của bà Trương Mỹ Lan mang biển số 51A-300.58 thuộc bản Ghost Series I. Ở thời điểm mới về nước, nhiều người đồn đoán giá trị của xe dao động từ 10 - 18 tỷ đồng. Chiếc Rolls-Royce mang biển số 51A - 359.88 còn lại thuộc bản Phantom Year of the Dragon. Xe chỉ được sản xuất giới hạn 33 chiếc dành cho thị trường Trung Quốc nhưng tại Việt Nam đã có đến 6 chiếc. Được biết, ở thời điểm mới về nước, giá xe Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon bán ra không dưới 32 tỷ đồng. Điểm nhận diện của Rolls-Royce Phantom Rồng ở ngoại thất chính là logo hình rồng được vẽ trên đường Coachline 2 bên thân xe, logo thụt thò phía trước mạ vàng, mâm xe 7 chấu sơn 2 màu và có thiết kế khác biệt. Xe được phát triển dựa trên phiên bản trục cơ sở kéo dài EWB. Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon sở hữu phần trục cơ sở được kéo dài thêm 250 mm so với bản tiêu chuẩn. Kích thước tổng thể gồm chiều dài x rộng x cao lần lượt là 6.080 x 1.990 x 1.632 mm. Bệ bước chân của xe được ốp kim loại và khắc dòng chữ "Year of the Dragon 2012", thảm lót sàn bằng lông cừu thể hiện mức độ xa xỉ trên những sản phẩm của Rolls-Royce. Khoang nội thất của xe được phối với tông màu sáng cùng chất liệu da bọc cao cấp, tương phản với lớp sơn đen ở phần ngoại thất. Bên phía ghế phụ, bảng táp-lô được khắc tên xe “Phantom” và hình ảnh Rồng vàng nổi bật trên nền gỗ quý. Ngoài ra, táp-pi cửa và bảng táp-lô còn được ốp gỗ trang trí với những hoa văn bắt mắt. Xe có cấu hình 4 chỗ ngồi, ngăn cách giữa hai ghế phía sau là bệ tì tay và tủ làm mát. Hàng ghế "ông chủ" được trang bị bàn làm việc bằng gỗ và màn hình giải trí, có thể gập gọn vào ghế trước. Để tăng độ riêng tư cho khoang sau, Rolls-Royce bổ sung thêm rèm điện trên khung cửa sổ, giúp cho chủ nhân có thể thư giãn theo cách thoải mái nhất. Nằm dưới nắp capo của Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon là khối động cơ V12 có dung tích 6.75 lít, công suất tối đa 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt mức 720 Nm. Mẫu xe siêu sang cỡ lớn Anh quốc này có khối lượng lên đến gần 2,5 tấn, tuy nhiên chỉ mất chưa đến 6 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h nhờ hộp số tự động 6 cấp và có tốc độ tối đa đạt ngưỡng 240 km/h. Video Xe Rolls-Royce Phantom Rồng biển "ngũ quý" ở Sài Gòn.

