Cận Tết hàng loạt xe ôtô giảm giá, cao nhất hơn 200 triệu đồng

Cận Tết Nguyên đán là thời điểm mua sắm quen thuộc của người Việt, cũng là dịp để các hãng xe cải thiện doanh số bằng các chương trình ưu đãi. Theo khảo sát hiện trên thị trường ôtô Việt Nam đang có tới hàng chục mẫu xe được các hãng ưu đãi nhằm kích cầu, thu hút người mua chơi Tết.

Hàng loạt mẫu xe tung ưu đãi hấp dẫn lên tới hơn 200 triệu trong tháng 1/2022.

Honda Civic, Honda HR-V và Honda Brio

Ngay đầu tháng 1/2022, Honda Việt Nam phối hợp cùng các nhà phân phối triển khai chương trình khuyến mại đầu năm. Trong đó ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe Honda Civic, Honda HR-V và Honda Brio.

Như vậy, tuỳ vào từng tỉnh thành mà Honda Brio giảm giá khoảng 50-54 triệu đồng. Khách hàng mua HR-V và Civic được lợi nhất khi 2 mẫu xe này được hỗ trợ nhiều nhất lên đến hơn 100 triệu đồng. Về điều kiện áp dụng, theo Honda Việt Nam, khách hàng ký hợp đồng mua xe Honda Civic, Honda HR-V hoặc Honda Brio và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% từ ngày 1/1 - 31/1/2022.

Honda ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe.

Bên cạnh đó, dù không nằm trong chương trình ưu đãi của hãng, hiện mẫu xe Honda CR-V cũng được các đại lý giảm giá khá sâu. Theo khảo sát, hiện tại một số đại lý tại Hà Nội, CR-V bản E được ưu đãi 80 triệu tiền mặt và tặng gói phụ kiện 60 triệu đồng. Cộng với ưu đãi phí trước bạ của Chính phủ, người mua CR-V có thể tiết kiệm khoảng 140 triệu đồng phí lăn bánh mẫu xe này.

Subaru Forester

Nhằm kích cầu doanh số và thu hút khách hàng trong dịp Tết 2022, Subaru Việt Nam vừa tung ưu đãi hấp dẫn lên tới hơn 200 triệu đồng cho mẫu xe SUV Forester. Mức ưu đãi này tương dương với gói hỗ trợ 100% Lệ phí trước bạ dành cho 2 phiên bản của Forester là 2.0 i-S EyeSight và 2.0 i-L

Theo đó, khách hàng khi mua Subaru Forester phiên bản 2.0 i-L sẽ được giảm 230 triệu đồng, kèm quà tặng phụ kiện là màn hình đa phương tiện thế hệ mới tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Giá bán mới của Subaru Forester phiên bản 2.0 i-L sau khi giảm giá là 899 triệu đồng, giá niêm yết 1,128 tỷ đồng.

Khách mua xe Forester được nhận ưu đãi gần 230 triệu.

Trong khi đó, Forester phiên bản 2.0 i-S EyeSight nhận được mức giảm 164 triệu đồng. Gi á bán của xe sau giảm giá là 1,124 tỷ đồng, giá niêm yết 1,288 tỷ đồng.

Tại thị trường Việt Nam, Subaru Forester hiện đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Trong khi hầu hết các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Mitsubishi Outlander đều bán ra theo dạng xe lắp ráp trong nước.

Ford EcoSport

Trong tháng 1/2022, Ford triển khai ưu đãi 50 triệu đồng dành cho cả 3 phiên bản của crossover hạng B - Ford EcoSport là 1.5L AT Trend (giá niêm yết 603 triệu), 1.5L AT Titanium (niêm yết 646 triệu) và 1.0L AT Titanium (niêm yết 686 triệu).

Mặc dù vậy, theo khảo sát, hiện các đại lý Ford tại Hà Nội mẫu Ecosport có mức giảm giá sâu hơn, lên tới 76 triệu đồng cho cả 2 phiên bản 1.0L Titanium và 1.5L Titanium.

Ford triển khai ưu đãi 50 triệu đồng dành cho xe EcoSport.

Vì là xe lắp ráp trong nước, mẫu xe này còn được giảm 50% lệ phí trước bạ theo chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, tương ứng với số tiền từ 32,3 - 41,16 triệu đồng, tuỳ từng phiên bản và tuỳ từng địa phương.

Như vậy, nhờ hưởng ưu đãi kép từ đại lý và hỗ trợ từ Chính phủ, khách hàng tại mua Ford EcoSport tháng 1/2022 có thể tiết kiệm từ 108,3 - 117,16 triệu đồng, tuỳ từng phiên bản.

Loạt xe Toyota

Bên cạnh gói hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ đối với các mẫu xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước của Chính phủ, Toyota Việt Nam cũng ưu đãi lên tới 40 triệu đồng cho một số mẫu xe trong tháng 1 này, cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại đại lý.

Toyota Việt Nam cũng ưu đãi hấp dẫn trong tháng 1.

Theo đó, ihách hàng mua xe Corolla Altis, Rush, Innova và Wigo từ ngày 1/1- 31/1/2022 sẽ tiếp tục nhận được nhiều ưu đãi lớn. Với Corolla Altis, gói hỗ trợ lệ phí trước bạ 40.000.000 đồng cho tất cả các phiên bản; với Rush, gói hỗ trợ lệ phí trước bạ 30.000.000 đồng; Innova, hỗ trợ lệ phí trước bạ 15.000.000 đồng cho phiên bản Innova E 2.0 MT và Innova G 2.0 AT.

Trong khi đó Wigo dành gói ưu đãi lên đến 20 triệu đồng bao gồm bọc ghế da PVC, phim dán kính chính hãng Toyota và gói bảo hành chính hãng 5 năm.

Loạt xe Mazda

Bên cạnh việc áp dụng chính sách giảm 50% phí trước bạ, khách hàng sở hữu các dòng xe như All-New Mazda3, New Mazda6, Mazda CX-5, Mazda CX-8 trong tháng 1/2022 sẽ nhận ưu đãi đặc biệt với tổng giá trị lên đến 120 triệu đồng (áp dụng tùy từng dòng xe và tỉnh thành).

Trong đó, mức giảm cao nhất lên đến 120 triệu đồng dành cho xe Mazda CX-8 bản Deluxe, ưu đãi trực tiếp giá bán 70 triệu đồng và gói phụ kiện nâng cấp 50 triệu đồng. All-New Mazda3 Sedan cũng nhận được ưu đãi đến 33 triệu đồng, New Mazda6 nhận ưu đãi lên đến 49 triệu đồng.

Mazda tung ưu đãi cao nhất lên tới 120 triệu.

Cùng với đó, các dòng xe nhập khẩu như New Mazda2, Mazda CX-30 và All New Mazda BT-50, Mazda Việt Nam cũng được tặng ưu đãi phí trước bạ. Cụ thể, ưu đãi 50% phí trước bạ cho khách mua New Mazda2, Mazda CX-30; tặng 100% phí trước bạ dành riêng cho All New Mazda BT-50.

Ngoài những mẫu xe trên, hiện Isuzu Việt Nam cũng triển khai chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với giá trị cao nhất lên tới 57 triệu đồng cho khách hàng mua xe Isuzu D-MAX và mu-X từ 1/1/2022 - 31/12/2022.