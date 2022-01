"Soi" Mazda2 2022 từ 373 triệu đồng tại Thái lan, sắp về Việt Nam

Mẫu xe Mazda2 2022 mới với biến thể Sedan và Hatchback vừa được tiết lộ dành cho thị trường Thái Lan. Cả biến thể Sedan và Hatchback đều có giá bán giống nhau giữa các phiên bản. Mức giá xe Mazda2 2022 phiên bản rẻ nhất tại thị trường Thái Lan sẽ được bán ra ở mức 546.600 baht (tương đương 373 triệu đồng).Mazda2 2022 tại Thái Lan trang bị động cơ xăng Skyactiv-G I-4 1.3L sản sinh công suất 93 mã lực tại vòng tua 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn 123 Nm tại vòng tua 4.000 vòng/phút. Bên cạnh đó là động cơ Diesel Skyactiv-D I-4 1.5L có công suất 105 mã lực tại vòng tua 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn 250 Nm ở dải vòng tua 1.500 - 2.500 vòng/phút. Cả 2 loại động cơ của Mazda2 2022 đều đi kèm dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp tiêu chuẩn. Xe được trang bị hệ thống treo thanh chống MacPherson và phanh đĩa phía trước. Trong khi đó, phía sau xe sử dụng hệ thống treo chùm xoắn và phanh tang trống Nội thất xe bao gồm vải ghế màu đen và xám, bổ sung cảnh báo thắt dây an toàn cho người ngồi sau và thêm tuỳ chọn 2 màu sơn ngoại thất dành cho phiên bản thấp nhất. Trong đó, màu be Platinum Quartz Beige dành cho cả bản sedan và hatchback. Ngoài ra, màu xám Polymetal Grey sẽ dành cho bản sedan (trước đây chỉ dành riêng cho bản hatchback). Phiên bản tầm trung của Mazda2 2022 có thêm cảnh báo thắt dây an toàn cho người ngồi sau và các màu sơn ngoại thất bổ sung tương tự. Tuy nhiên, giá cho phiên bản này đắt hơn, ở mức 599.000 baht (407 triệu đồng). Đối với phiên bản cao cấp nhất của Mazda2 2022 sẽ được bổ sung thêm ghế bọc da màu đen. Bên cạnh đó, ghế lái giờ đây có thể điều chỉnh tự động 6 hướng và có chức năng nhớ 2 vị trí đã đặt trước. Ngoài ra, hệ thống giải trí trên xe còn có thêm tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng với bộ sạc điện thoại không dây. Do có các trang bị bổ sung này, xe nâng giá lên thành 659.000 baht (448 triệu đồng). Tại Thái Lan, động cơ Diesel của Mazda2 2022 sẽ chỉ có 1 phiên bản và cũng chính là phiên bản giá cao nhất, ở mức 799.000 baht (543 triệu đồng). Động cơ Diesel có mặt trên cả 2 biến thể Sedan và Hatchback đều có lazăng hợp kim 16 inch màu đen (được nâng cấp từ lazăng 15 inch của các biến thể khác). Các trang bị còn lại tương tự như bản xăng cao cấp. Hiện tại, Mazda2 được Thaco phân phối đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và với những nâng cấp mới lần này trên mô hình 2022, chiếc xe mới sẽ có thêm nhiều lợi thế để cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ trong phân khúc xe hạng B. Tại Việt Nam, Mazda 2 đang được bán với 7 phiên bản (bao gồm cả Sedan và Hatchback) với mức giá dao động từ 479 - 619 triệu đồng. Video: Trải nghiệm Mazda2 cùng MC Phương Uyên.

Mẫu xe Mazda2 2022 mới với biến thể Sedan và Hatchback vừa được tiết lộ dành cho thị trường Thái Lan. Cả biến thể Sedan và Hatchback đều có giá bán giống nhau giữa các phiên bản. Mức giá xe Mazda2 2022 phiên bản rẻ nhất tại thị trường Thái Lan sẽ được bán ra ở mức 546.600 baht (tương đương 373 triệu đồng). Mazda2 2022 tại Thái Lan trang bị động cơ xăng Skyactiv-G I-4 1.3L sản sinh công suất 93 mã lực tại vòng tua 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn 123 Nm tại vòng tua 4.000 vòng/phút. Bên cạnh đó là động cơ Diesel Skyactiv-D I-4 1.5L có công suất 105 mã lực tại vòng tua 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn 250 Nm ở dải vòng tua 1.500 - 2.500 vòng/phút. Cả 2 loại động cơ của Mazda2 2022 đều đi kèm dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp tiêu chuẩn. Xe được trang bị hệ thống treo thanh chống MacPherson và phanh đĩa phía trước. Trong khi đó, phía sau xe sử dụng hệ thống treo chùm xoắn và phanh tang trống Nội thất xe bao gồm vải ghế màu đen và xám, bổ sung cảnh báo thắt dây an toàn cho người ngồi sau và thêm tuỳ chọn 2 màu sơn ngoại thất dành cho phiên bản thấp nhất. Trong đó, màu be Platinum Quartz Beige dành cho cả bản sedan và hatchback. Ngoài ra, màu xám Polymetal Grey sẽ dành cho bản sedan (trước đây chỉ dành riêng cho bản hatchback). Phiên bản tầm trung của Mazda2 2022 có thêm cảnh báo thắt dây an toàn cho người ngồi sau và các màu sơn ngoại thất bổ sung tương tự. Tuy nhiên, giá cho phiên bản này đắt hơn, ở mức 599.000 baht (407 triệu đồng). Đối với phiên bản cao cấp nhất của Mazda2 2022 sẽ được bổ sung thêm ghế bọc da màu đen. Bên cạnh đó, ghế lái giờ đây có thể điều chỉnh tự động 6 hướng và có chức năng nhớ 2 vị trí đã đặt trước. Ngoài ra, hệ thống giải trí trên xe còn có thêm tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng với bộ sạc điện thoại không dây. Do có các trang bị bổ sung này, xe nâng giá lên thành 659.000 baht (448 triệu đồng). Tại Thái Lan, động cơ Diesel của Mazda2 2022 sẽ chỉ có 1 phiên bản và cũng chính là phiên bản giá cao nhất, ở mức 799.000 baht (543 triệu đồng). Động cơ Diesel có mặt trên cả 2 biến thể Sedan và Hatchback đều có lazăng hợp kim 16 inch màu đen (được nâng cấp từ lazăng 15 inch của các biến thể khác). Các trang bị còn lại tương tự như bản xăng cao cấp. Hiện tại, Mazda2 được Thaco phân phối đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và với những nâng cấp mới lần này trên mô hình 2022, chiếc xe mới sẽ có thêm nhiều lợi thế để cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ trong phân khúc xe hạng B. Tại Việt Nam, Mazda 2 đang được bán với 7 phiên bản (bao gồm cả Sedan và Hatchback) với mức giá dao động từ 479 - 619 triệu đồng. Video: Trải nghiệm Mazda2 cùng MC Phương Uyên.