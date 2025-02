Cận cảnh Yamaha Fazzio 2025 từ 35,5 triệu đồng tại Việt Nam

Một doanh nghiệp tư nhân tại TP. HCM vừa nhập khẩu lô xe Yamaha Fazzio 2025 về Việt Nam và chào bán với mức giá từ 35,5 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số. Mức giá xe Yamaha Fazzio 2025 mới tương đương so với Honda Vision thế hệ mới được lắp ráp tại Việt Nam. Fazzio 2025 được xem là phiên bản nâng cấp nhẹ với sự thay đổi chủ yếu đến từ màu sắc mới và họa tiết tem trang trí. Mẫu xe ga Yamaha Fazzio 2025 tiếp tục duy trì phong cách thiết kế bo tròn, mềm mại ở mọi góc cạnh, tạo cảm giác trẻ trung và hiện đại. Dòng xe này chủ yếu hướng đến khách hàng nữ, tương tự như các mẫu xe tay ga phổ biến khác như Honda Vision, Lead hay Yamaha Grande và Janus. Tuy nhiên, so với các đối thủ cùng phân khúc, Yamaha Fazzio 2025 nâng cấp sở hữu diện mạo độc đáo hơn nhờ kiểu dáng thân xe thuôn dài với thiết kế dạng hình hộp đặc trưng. Về kích thước, Fazzio 2025 có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 1.820 x 685 x 1.125 mm, trục cơ sở dài 1.280 mm. Các thông số này khá tương đồng với Yamaha Grande – mẫu xe ga đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Xe được trang bị đèn pha LED hình oval, trong khi đèn xi-nhan halogen được bố trí tách rời hai bên yếm trước. Kiểu thiết kế đèn hậu và xi-nhan sau cũng mang hình oval đồng bộ, kết hợp cùng màn hình đồng hồ tốc độ dạng LCD đơn giản nhưng hiện đại. Ngoài ra, Yamaha Fazzio vẫn sở hữu những trang bị cơ bản của dòng xe tay ga phổ thông như phanh đĩa trước (không có ABS), phanh tang trống phía sau, lốp không săm và chìa khóa thông minh. Yamaha Fazzio 2025 được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 125cc, sản sinh công suất 8,3 mã lực tại 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm tại 4.500 vòng/phút. Đáng chú ý, xe có thêm mô-tơ điện trợ lực, giúp gia tăng hiệu suất vận hành khi tăng tốc và giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Công nghệ hybrid này cũng đang được Yamaha áp dụng trên mẫu Grande với cơ chế kích hoạt mô-tơ điện trong 3 giây khi xe bắt đầu di chuyển, giúp xe bốc hơn mà vẫn đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu. Theo thông số từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Yamaha Grande có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,66 lít/100 km, do đó Fazzio cũng được dự đoán sẽ có hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu tương đương. Fazzio 2025 sở hữu bình xăng dung tích 5,1 lít, đủ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Tuy nhiên, cốp xe có dung tích chỉ 17,8 lít – khá nhỏ nếu so với Yamaha Grande (27 lít) hay Honda Lead (37 lít). Điều này có thể sẽ là một điểm trừ với những khách hàng cần không gian chứa đồ rộng rãi. Video: Chi tiết Yamaha Fazzio 125 Hybrid tại Việt Nam.

