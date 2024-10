Xe ga Yamaha Fazzio Hybrid 2025 siêu tiết kiệm, giá 35 triệu đồng

Về cơ bản, Yamaha Fazzio Hybrid 2025 mới chỉ đơn thuần là bản cập nhật màu sắc mới dành của Yamaha Fazzio Hybrid. Cả ba phiên bản gồm bản Tiêu chuẩn, NEO và LUX đều được cập nhật các màu sắc mới để người sử dụng có thêm các tùy chọn phù hợp với sở thích. Mẫu xe ga Yamaha Fazzio Hybrid 2025 vẫn giữ ADN thiết kế gọn nhẹ đặc trưng của dòng xe ga này với kích thước tổng thể là 1820 mm x 685 mm x 1125 mm, chiều cao yên 750mm và khoảng sáng gầm 135mm. Các trang bị trên Yamaha Fazzio cũng khá hiện đại với hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ LED hai tầng trên toàn thân xe. Mặt nạ xe được thiết kế mới lạ và phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Cụm đồng hồ kỹ thuật số được tích hợp khả năng kết nối với smartphone qua Y-Connect. Xe cũng sở hữu chìa khóa tông minh smartkey, có chức năng One Push Start và SMG. Tính năng nổi bật nhất của Yamaha Fazzio Hybrid 2025 là khả năng kết nối điện thoại qua ứng dụng Y-Connect, tương tự NVX. Ứng dụng Y-Connect cho phép chủ xe truy cập nhiều thông tin về xe như: thông báo tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi nhỡ, mức tiêu thụ nhiên liệu… Cụm công tắc của Fazzio Hybrid 2025 khá đầy đủ với hệ thống dừng động cơ Idling Stop, đèn chiếu xa/gần, còi, nút đề. Vị trí công tắc mở đèn được thay bằng đèn cảnh báo - trang bị không thường gặp trên các mẫu xe tay ga phổ thông như Fazzio. Bên dưới yên xe là cốp có dung tích 17,8 lít - vừa đủ nếu so với mặt bằng xe tay ga tại Việt Nam hiện nay. Cốp rộng là một trong những tiêu chí được người tiêu dùng đặt lên hàng đầu khi chọn mua xe tay ga, đặc biệt là khách hàng nữ. Yamaha Fazzio 2025 cũng được trang bị hệ thống giảm xóc trước ống lồng, phía sau là giảm xóc lò xo đơn tạo sự ổn định cho xe khi di chuyển trên các điều kiện đường. Ngoài ra xe cũng được trang bị phanh đĩa cho bánh trước, tang trống cho bánh sau đảm bảo an toàn khi vận hành. Về sức mạnh, Yamaha trang bị cho Fazzio Hybrid khối động cơ xăng BlueCore dung tích xy lanh 125cc kèm theo mô tơ điện chủ yếu phục vụ việc khởi động và tăng tốc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 6,2 kW tại 6500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 10,6Nm tại 4500 vòng/phút. Mức giá xe Yamaha Fazzio Hybrid 2025 khởi điểm từ 21.500.000 rupiah (tương đương khoảng 35 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt). Video: Giới thiệu xe ga Yamaha Fazzio Hybrid 2025.

