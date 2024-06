Cận cảnh xe ga Honda BeAT 2025 từ 29 triệu đồng, sắp về Việt Nam?

Honda BeAT 2024 mới ra mắt Indonesia có 4 phiên bản gồm CBS, Street, Deluxe Standard và Deluxe Smart Key. Giá bán dao động từ 18,4 - 19,8 triệu Rupiah (khoảng từ 29 - 31 triệu đồng). Xe có một số thay đổi đáng chú ý về thiết kế, đặc biệt là phần thân sau với các đường nét vuốt gọn và sắc nét hơn, mang dáng dấp của người anh em Honda Vario. Về tổng thể, ngoại hình của xe ga Honda BeAT 2025 vẫn giữ lại phong cách thiết kế thể thao, nhỏ gọn vốn là một trong những yếu tố tạo nên sức hút cho mẫu xe tay ga này. Xe vẫn sử dụng cấu trúc khung sườn eSAF, đồng thời sở hữu kích thước dài, rộng và cao ở mức 1.876 x 669 x 1.080 (mm). Thiết kế của cụm đèn pha của mẫu xe ga Honda BeAT 2025 thể thao hơn, đi kèm ốp tạo hình hầm hố, trong khi cụm đèn hậu mới có kiểu dáng tối giản hơn. Nhờ việc lược bỏ cần đạp khởi động và sử dụng tay dắt nhẹ hơn, BeAT 2024 nhẹ hơn 3 kg so với phiên bản cũ, chỉ còn 87 kg. Xe được trang bị hệ thống khóa thông minh Smartkey và đồng hồ cơ tích hợp màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông tin xe. Xe sử dụng cặp vành đúc đa chấu 14inch đi kèm lốp trước 80/90 và lốp sau 90/90. Trong khi đó, phiên bản BeAT 2024 bản Street mang phong cách đường trường với thiết kế hầm hố và phong cách hơn. Xe được trang bị bộ vành 12inch giống Scoopy và Genio, cùng với lốp trước 100/90 và lốp sau 110/90. Phiên bản này sử dụng đồng hồ kỹ thuật số và tay lái để trần phong cách off-road, trọng l lượng xe là 89 kg. Cả hai phiên bản Honda BeAT tiêu chuẩn và Street đều có hộc chứa đồ dung tích 12 lít ở dưới yên và chân chống điện. Chiều cao yên đạt 742 mm còn khoảng sáng gầm ở mức 148 mm. Trang bị an toàn trên xe bao gồm phanh đĩa đơn ở phía trước và phanh tang trống và phía sau. Động cơ Honda BeAT mới không có thay đổi so với các phiên bản trước đây. Chiếc xe này vẫn dùng máy xăng eSP dung tích 110cc với hệ thống phun xăng PGM-FI, sản sinh công suất 8,9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Tuy nhiên, có những thay đổi nhỏ về cấu trúc động cơ, chất liệu tay cầm… giúp xe nhẹ hơn các phiên bản trước đây khoảng 3kg. Honda BeAT mới vẫn được trang bị hệ thống tạm dừng/khởi động (ISS), bộ khởi động ACG, tuy nhiên bản nâng cấp lần này vẫn dùng hệ thống phanh kết hợp (CBS) chứ chưa có hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Theo kết quả thử nghiệm của AHM, mẫu xe ga Honda BeAT 2024 mới tại thị trường Indonesia có mức tiêu thụ nhiên liệu 1,65 lít/100 km, cho phép xe di chuyển khoảng 254 km với một bình xăng đầy. Dự đoán, mẫu xe này sẽ về Việt nam qua đường nhập khẩu tư nhân chứ chua được Honda Việt Nam phân phối chính hãng. Video: Honda Beat 2025 và Beat Street ra mắt tại Indonesia.

Honda BeAT 2024 mới ra mắt Indonesia có 4 phiên bản gồm CBS, Street, Deluxe Standard và Deluxe Smart Key. Giá bán dao động từ 18,4 - 19,8 triệu Rupiah (khoảng từ 29 - 31 triệu đồng). Xe có một số thay đổi đáng chú ý về thiết kế, đặc biệt là phần thân sau với các đường nét vuốt gọn và sắc nét hơn, mang dáng dấp của người anh em Honda Vario. Về tổng thể, ngoại hình của xe ga Honda BeAT 2025 vẫn giữ lại phong cách thiết kế thể thao, nhỏ gọn vốn là một trong những yếu tố tạo nên sức hút cho mẫu xe tay ga này. Xe vẫn sử dụng cấu trúc khung sườn eSAF, đồng thời sở hữu kích thước dài, rộng và cao ở mức 1.876 x 669 x 1.080 (mm). Thiết kế của cụm đèn pha của mẫu xe ga Honda BeAT 2025 thể thao hơn, đi kèm ốp tạo hình hầm hố, trong khi cụm đèn hậu mới có kiểu dáng tối giản hơn. Nhờ việc lược bỏ cần đạp khởi động và sử dụng tay dắt nhẹ hơn, BeAT 2024 nhẹ hơn 3 kg so với phiên bản cũ, chỉ còn 87 kg. Xe được trang bị hệ thống khóa thông minh Smartkey và đồng hồ cơ tích hợp màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông tin xe. Xe sử dụng cặp vành đúc đa chấu 14inch đi kèm lốp trước 80/90 và lốp sau 90/90. Trong khi đó, phiên bản BeAT 2024 bản Street mang phong cách đường trường với thiết kế hầm hố và phong cách hơn. Xe được trang bị bộ vành 12inch giống Scoopy và Genio, cùng với lốp trước 100/90 và lốp sau 110/90. Phiên bản này sử dụng đồng hồ kỹ thuật số và tay lái để trần phong cách off-road, trọng l lượng xe là 89 kg. Cả hai phiên bản Honda BeAT tiêu chuẩn và Street đều có hộc chứa đồ dung tích 12 lít ở dưới yên và chân chống điện. Chiều cao yên đạt 742 mm còn khoảng sáng gầm ở mức 148 mm. Trang bị an toàn trên xe bao gồm phanh đĩa đơn ở phía trước và phanh tang trống và phía sau. Động cơ Honda BeAT mới không có thay đổi so với các phiên bản trước đây. Chiếc xe này vẫn dùng máy xăng eSP dung tích 110cc với hệ thống phun xăng PGM-FI, sản sinh công suất 8,9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Tuy nhiên, có những thay đổi nhỏ về cấu trúc động cơ, chất liệu tay cầm… giúp xe nhẹ hơn các phiên bản trước đây khoảng 3kg. Honda BeAT mới vẫn được trang bị hệ thống tạm dừng/khởi động (ISS), bộ khởi động ACG, tuy nhiên bản nâng cấp lần này vẫn dùng hệ thống phanh kết hợp (CBS) chứ chưa có hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Theo kết quả thử nghiệm của AHM, mẫu xe ga Honda BeAT 2024 mới tại thị trường Indonesia có mức tiêu thụ nhiên liệu 1,65 lít/100 km, cho phép xe di chuyển khoảng 254 km với một bình xăng đầy. Dự đoán, mẫu xe này sẽ về Việt nam qua đường nhập khẩu tư nhân chứ chua được Honda Việt Nam phân phối chính hãng. Video: Honda Beat 2025 và Beat Street ra mắt tại Indonesia.