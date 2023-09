Chi tiết Volkswagen Tiguan 2024 chạy 100km mà không “uống xăng“

Volkswagen đã vén màn thế hệ thứ ba của dòng xe Tiguan ở thị trường châu Âu. Thế hệ mới này ra đời nhằm thay thế Volkswagen Tiguan trục cơ sở tiêu chuẩn với nội thất 2 hàng ghế ở thị trường lục địa già. Ở thế hệ thứ ba, Volkswagen Tiguan 2024 mới chuyển sang dùng khung gầm MQB Evo hiện đại hơn, tương tự Golf, Passat và Audi A3. So với thế hệ cũ, mẫu SUV 5 chỗ này giữ nguyên chiều dài cơ sở ở mức 2.681 mm. Không chỉ có thêm khung gầm mới, mẫu xe SUV Volkswagen Tiguan 2024 còn được thay đổi thiết kế với những đường cong giúp xe trông thân thiện và mềm mại hơn. Bổ sung vào đó là những chi tiết có thiết kế "cơ bắp" như chắn bùn sau mở rộng và đường dập gân trên sườn xe. Ở khu vực đầu xe, mẫu SUV cỡ C này có thêm dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang và cụm đèn pha IQ.Light HD matrix LED mới. Bên dưới là lưới tản nhiệt với 3 nan mạ crôm nằm ngang ở bản thường hoặc lưới mắt cáo ở bản R-Line thể thao. Ngoài ra, bản R-Line còn sở hữu khe gió cỡ lớn hơn ở hai góc đầu xe và nẹp hốc bánh cũng như cản sau màu đen bóng làm điểm nhấn. Vành la-zăng của bản R-Line đương nhiên cũng thể thao và lớn hơn bản thường. Đằng sau xe, Volkswagen Tiguan 2024 được trang bị đèn hậu với thiết kế xuyên suốt khiến khu vực này như rộng hơn. Cản sau của xe được trang trí bằng nẹp mạ crôm và tích hợp dải đèn mỏng. Tương tự ngoại thất, nội thất của Volkswagen Tiguan 2024 cũng được thổi làn gió mới theo phong cách hiện đại và công nghệ cao hơn. Theo xu hướng chung của ngành công nghiệp ô tô, Volkswagen đã trang bị màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn (15 inch) và đặt nổi trên mặt táp-lô cho mẫu SUV cỡ C này. Sự xuất hiện của màn hình này khiến phần lớn các phím cơ học của xe bị loại bỏ. Người lái chỉ có thể tìm thấy một vài phím chức năng trên vô lăng của xe. Phía sau vô lăng là cần số mới, giúp giải phóng không gian ở khu vực cụm điều khiển trung tâm. Tại khu vực này, hãng Volkswagen đã lấp chỗ trống bằng sạc điện thoại không dây, ngăn chứa đồ lớn hơn và núm xoay tích hợp màn hình OLED để chọn chế độ lái/chỉnh âm lượng radio/điều khiển đèn viền nội thất. Những trang bị nội thất đáng chú ý tiếp theo là ghế ergoActive Plus mới với tính năng massage, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và tính năng điều khiển bằng giọng nói. Ở bản R-Line, Volkswagen Tiguan 2024 sẽ đi kèm bộ bàn đạp ốp kim loại và đèn viền màu đỏ để toát ra chất thể thao. Thêm vào đó là hàng loạt tính năng an toàn chủ động tiêu chuẩn như hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ giữ làn đường. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe với tính năng điều khiển từ xa (người lái đứng bên ngoài xe) là trang bị tùy chọn của mẫu SUV cỡ C này. Nằm bên dưới nắp ca-pô là khá nhiều tùy chọn động cơ, theo đúng truyền thống của gia đình Volkswagen. Trong đó, đáng chú ý nhất là 2 hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) mới, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, kết hợp cùng mô-tơ điện mạnh 114 mã lực, hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Sự kết hợp này mang đến công suất tổng cộng 201 mã lực và 268 mã lực cho Volkswagen Tiguan 2024.Ở 2 phiên bản PHEV, xe có thể chạy 100 km mà không cần dùng động cơ xăng nhờ cụm pin 19,7 kWh. Xe có thể dùng sạc chậm AC hoặc sạc nhanh DC 50 kW. Thời gian tăng dung lượng pin từ 10-80% bằng sạc nhanh là 25 phút. Tiếp theo đó là 2 hệ truyền động mild hybrid với động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L. Với sự hỗ trợ của hệ thống điện 48V, 2 hệ truyền động mild hybrid này tạo ra công suất tổng cộng 129 mã lực hoặc 148 mã lực. Động cơ đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cuối cùng là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L cũng có 2 mức sức mạnh là 201 mã lực và 262 mã lực. Động cơ này đi kèm với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion. Thay đổi còn lại là hệ thống giảm xóc thích ứng DCC Pro mới, tương tự loại dùng cho Volkswagen Passat 2024. Hệ thống này mang lại cảm giác thoải mái hơn cho hành khách trên xe đồng thời tăng khả năng kiểm soát xe. Dự kiến có mặt trên thị trường châu Âu vào đầu năm sau, mức giá xe Volkswagen Tiguan 2024 hiện chưa được công bố. Sau Tiguan, hãng Volkswagen có thể sẽ tiếp tục bổ sung thế hệ mới cho phiên bản 7 chỗ (Tiguan Allspace). Theo một số nguồn tin Volkswagen Tiguan Allspace thế hệ mới sẽ được phát triển dựa trên Tayron hiện đang bán ở thị trường Trung Quốc. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Volkswagen Tiguan 2024 mới.

