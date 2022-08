Cận cảnh Toyota Sienta 2023 - MPV "ngon, bổ, rẻ" và xịn hơn Veloz Cross

Sau hàng loạt những hình ảnh và thông tin rò rỉ, cuối cùng thì mẫu MPV cỡ nhỏ và giá rẻ Toyota Sienta 2023 thế hệ mới cũng đã chính thức ra mắt tại thị trường quê nhà Nhật Bản. Xe có 3 phiên bản là X, G và Z. Giá xe Toyota Sienta 2023 dao động từ 1,95 - 3,108 triệu Yên (khoảng 333 - 531 triệu đồng). Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA (GA-B), mẫu xe MPV cỡ nhỏ Toyota Sienta 2023 không thay đổi nhiều về kích thước với chiều dài 4.260 mm, chiều rộng 1.695 mm, chiều cao 1.695 - 1.715 mm (tùy phiên bản) và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Như vậy, so với Toyota Veloz Cross đang bán tại Việt Nam, mẫu xe này ngắn hơn 215 mm, hẹp hơn 55 mm, thấp hơn 5 mm hoặc cao hơn 15 mm (tùy phiên bản) trong khi chiều dài cơ sở giống hệt. Ngoài ra, bán kính vòng quay của Toyota Sienta 2023 còn giảm từ 5,2 m xuống còn 5 m, giúp người lái dễ xoay xở hơn ở những nơi chật hẹp hoặc trong nội đô. Tương tự kích thước, thiết kế ngoại thất của Toyota Sienta 2023 cũng không hẳn là lột xác so với thế hệ cũ. Nguyên nhân là do hãng Toyota muốn áp dụng thiết kế "quen thuộc và dễ mến" cho mẫu MPV này. Trên đầu xe, Toyota Sienta 2023 được trang bị cụm đèn pha tròn trịa hơn trước và bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày ở bản cao cấp. Nối giữa 2 đèn pha là nẹp màu đen tích hợp logo của hãng Toyota. Bên dưới xuất hiện lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm được ngăn cách với nhau bằng nẹp màu đen dày dặn để lắp biển số trước. Ngoài ra, hốc gió trung tâm của bản cao cấp còn được bao quanh bằng viền màu bạc. Ở bản thấp, xe chỉ dùng đèn pha Halogen và không có dải đèn LED định vị ban ngày trong khi viền bao quanh hốc gió trung tâm được sơn màu đen. Khác với Veloz Cross và Innova đang bán ở Việt Nam, Toyota Sienta 2023 được trang bị cả cửa trượt bên sườn. Khoảng mở của cửa tăng 60 mm so với trước, giúp hành khách ra/vào xe dễ dàng hơn. Ngoài ra, cửa còn có tính năng chỉnh điện rảnh tay tiện lợi. Khi người lái cầm theo chìa khóa và đến gần, cửa trượt sẽ tự động mở ra. Khi người lái khua chân dưới cửa trước, cửa trượt sẽ tự động đóng lại. Để tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng hơn cho nội thất mà không khiến thiết kế ngoại thất trông quá đồ sộ, hãng Toyota đã dùng đến kính cửa sổ thẳng đứng và rộng hơn trước. Trong khi đó, hai góc cản trước và nóc lại được thiết kế tròn trịa để xe trông nhỏ gọn hơn. Trên cửa và chắn bùn trước/sau còn có ốp nhựa màu đen, gợi liên tưởng đến những mẫu xe châu Âu như Renault hoặc Citroen. Vành la-zăng của xe sẽ là loại bằng thép, đi kèm ốp mâm ở bản thấp... và loại bằng nhôm sơn 2 màu ở bản cao cấp. Trong khi đó, vành hợp kim 4 chấu kép, sơn 2 màu là trang bị tùy chọn của xe. Dù ở phiên bản nào, xe cũng dùng vành khá nhỏ với đường kính chỉ 15 inch. Đằng sau, Toyota Sienta 2023 gây ấn tượng với cụm đèn hậu LED kết hợp được thiết kế nằm dọc, ôm lấy kính chắn gió và kéo dài lên nóc. Bên cạnh đèn hậu còn có họa tiết mắt lưới giống Toyota Sienta thế hệ đầu tiên nhưng chỉ áp dụng cho bản cao cấp. Thiết kế cửa cốp và cản sau của xe cũng đã được làm mới. Theo hãng Toyota, cái tên Sienta được ghép từ 2 từ "siete" (có nghĩa là "số 7" trong tiếng Tây Ban Nha) và "entertain" (có nghĩa là "giải trí" trong tiếng Anh). Tuy nhiên, trên thực tế thì mẫu xe này sở hữu nội thất có 2 cấu hình là 5 chỗ và 7 chỗ. Dù kích thước của Toyota Sienta 2023 không thay đổi nhưng không gian dành cho hàng ghế giữa lại được mở rộng. Cụ thể, khoảng không gian phía trên hàng ghế giữa đã tăng 25 mm trong khi khoảng cách với hàng ghế trước tăng 80 mm lên 1.000 mm. Nhờ đó, người dùng có thể gập phẳng ghế xuống, tạo thành chiếc giường để nghỉ ngơi khi cần. Sàn khoang hành lý cũng được hạ thấp 60 mm để trở nên phẳng hơn, tăng thể tích chứa đồ. Không chỉ thực dụng, nội thất của mẫu MPV này còn tiện nghi hơn với hệ thống thông tin giải trí Display Audio Plus, đi kèm màn hình cảm ứng 10,5 inch, tương thích với hệ thống định vị mới ở bản cao cấp nhất. Ở bản tầm trung, xe sẽ dùng màn hình trung tâm cỡ nhỏ hơn. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn sẽ không được trang bị màn hình thông tin giải trí. Tiếp đến là cần số mới, phanh đỗ xe đặt dưới sàn để chỉnh bằng chân, hệ thống âm thanh 6 loa, hệ thống điều hòa với cửa gió trên trần dành cho hàng ghế sau, hệ thống lọc không khí NanoeX, gương kỹ thuật số, camera hành trình phía trước, rèm cửa ở hàng ghế sau...cổng USB Type A/Type C và ổ điện AC 100V 1.500W. Đặc biệt, Toyota Sienta 2023 còn được nâng cấp mạnh về trang bị an toàn với gói công nghệ Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như cảnh báo tiền va chạm có thể phát hiện người đi bộ (ban ngày), xe đạp (ban ngày, ban đêm) và mô tô (ban ngày). Bên cạnh đó là hệ thống hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình, nhận diện biển báo giao thông, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, hỗ trợ lái xe chủ động và đèn pha thích ứng. Đó là chưa kể đến công nghệ camera 360 độ, có thể hiển thị cả khu vực bên dưới gầm xe. Trang bị này nằm trong gói công nghệ Toyota Teammate Advanced Park. Nếu không mua gói Toyota Teammate Advanced Park, khách hàng Nhật Bản vẫn có thể chi thêm tiền để lắp camera 360 độ cho xe nhưng không có tính năng hiển thị dưới gầm. Khi mua Toyota Sienta 2023, khách hàng Nhật Bản có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 120 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.800 - 5.200 vòng/phút. Động cơ này chỉ đi với hệ dẫn động 1 cầu và hộp số biến thiên vô cấp CVT giả lập 10 cấp số. Động cơ tiêu thụ lượng xăng trung bình 18,3 km/lít (khoảng 5,46 lít/100 km) . Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, sản sinh công suất tổng cộng 116 mã lực. Phiên bản hybrid của mẫu MPV này có cả hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của phiên bản hybrid dao động từ 25,3 - 28,8 km/lít (3,47 - 3,95 lít/100 km). Sau Nhật Bản, xe dự kiến còn được bán ở nhiều thị trường khác như Indonesia và Thái Lan. Ở những thị trường này, Toyota Sienta 2023 sẽ được định vị thấp hơn Innova. Video: Ra mắt Toyota Sienta 2023 hoàn toàn mới.

